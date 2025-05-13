15 случаев, когда семейный бюджет стал поводом и для споров, и для смеха

Тема финансов в семейных отношениях — всегда очень острая. Не утихают споры о том, какая схема распределения доходов и расходов окажется самой рабочей. Кто-то голосует за то, что все расходы должны быть на мужчине, кто-то отстаивает идею 50/50. Но всегда возникают какие-то нюансы, которые необходимо обсуждать в каждой конкретной паре.