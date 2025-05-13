Какой смысл скандалить нa кассе, если уже изначально пришли в дорогой бутик? Если это для семейного бюджета дорого - может, надо поскромнее? А если это адекватная доходам цена, то ругаться с женой, ещё и прилюдно - жлобство.
15 случаев, когда семейный бюджет стал поводом и для споров, и для смеха
Тема финансов в семейных отношениях — всегда очень острая. Не утихают споры о том, какая схема распределения доходов и расходов окажется самой рабочей. Кто-то голосует за то, что все расходы должны быть на мужчине, кто-то отстаивает идею 50/50. Но всегда возникают какие-то нюансы, которые необходимо обсуждать в каждой конкретной паре.
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- Я работаю в Zara Home, и сегодня на кассе был момент, который прям в душу запал. Пробиваю женщине чек на внушительную такую сумму. Спрашиваю вежливо:
— Оплата как будет? Карта, наличные?
А она, не моргнув:
— Мужем. Котенок, иди сюда.
И муж подошел. Даже не спросив, сколько вышло, просто приложил карту к терминалу. Стою, улыбаюсь — и думаю: Вот бы каждому такого котенка. © zhuzyammm
- Зашли в бутик — один из тех, где смотришь на ценники и забываешь, как дышать. Выбрала туфли, муж молча оплатил. А продавщица шепчет мне: «Тут все мужики скандалят. В чем ваш секрет?» Я оглянулась и заговорщицки прошептала в ответ: «Это любовь, дорогая». Не буду же я портить момент и рассказывать женщине, что мы с мужем работаем в одной компании на одинаковых должностях, зарабатываем одинаково хорошо и сделали общий счет для хотелок обоих. Если карта будет у меня, я так же спокойно заплачу за новый «плейстейшен» или что там муж себе захочет.
- Моя бабушка как-то сказала моему же мужу, мол, я транжира и трачу деньги на хотелки. На что он ответил: «Если б не ее хотелки, я так работал бы за копейки. А так — она хочет, я зарабатываю». © idka_shevchenko
- У меня бывший парень контролировал буквально каждую копейку, вел учет. Психовал, если что-то не сходилось. Со скрипом отпускал меня в кафе, потому что это бесполезная трата денег. Продукты подешевле, косметика подешевле, моющие средства подешевле. Продержалась 3 года и послала его. Сейчас у нас с мужем тоже семейный бюджет, но иначе. Деньги общие, никто ни перед кем не отчитывается, просто следим, чтобы не просесть нигде.
- Появился гул в машине. Муж, зная, что у меня денег нет, вызвался отвезти ее в сервис. Отвез, насчитали ремонта на кругленькую сумму. Приехал домой гордый, что все починил. Но добавил потом, чтоб денег от него в следующем месяце не ждала даже за квартиру, все ушли на машину. Когда я спросила, где чек, начал врать, а потом прислал фото, где общей суммы не видно, но видны стоимость работ и запчастей. Я посчитала, получилось в пять раз дешевле, чем он мне озвучивал. © Подслушано / Ideer
- У моей знакомой был богатый женатый любовник. Который в ресторане не глядя кучи денег оставлял. Они летели с какого-то отдыха, чуть ли не с Мальдив, и она в дьюти-фри цапнула крем. Он орал на весь аэропорт. При этом мог ей оплатить дорогой номер в отеле, кучу дорогого белья и фотографа, чтобы она лично для него сделала фото. А если б она попросила джинсы или там новый холодильник — нетушки. © legkoe_pero
- Моя мама аж бесится от того, что муж платит мне зарплату. Мы с ним договорились, что пока я в декрете и какое-то время после него не работаю, то получаю на отдельную карту определенную сумму денег (на хозяйство деньги получаю отдельно). Эти деньги чисто мои, я их по большей части откладываю, иногда трачу на свои хотелки. Мужа это устраивает, он ни о чем не парится. Мне тоже ок, я пока не сменила сферу деятельности, прохожу обучение и через год планирую выйти в офис на работу. Не помню, как об этом узнала мама, но началось! Как я могу опустошать семейный бюджет? Как я могу прятать деньги от мужа? Что я за жена такая? Вот она в свое время шестидневку работала и дома все сама делала, спала по 5 часов в день и ничего, выжила! © Подслушано / Ideer
- Как-то я встречалась с довольно обеспеченным парнем. И перед моим днем рождения он пошел покупать мне торт. А вернулся с двумя: шоколадный и красный бархат. Сказал, что не знает, какой мне понравится больше, поэтому просто взял два. Но мы были вместе уже два года и он так и не запомнил, что я люблю шоколадный, а красный бархат — нет. Ему просто нравилось понтоваться своими деньгами. В тот момент я поняла, что он на самом деле ничего обо мне не знает. Что приносит мне радость, чего я предпочитаю избегать. Какая разница, что он может или не может купить, если он не знает, что мне нравится? © Caffeinated Thoughts / Quora
Вот уже не знает к чему привязаться - купили два торта и опять всё не так. Я бы за милую душу съела оба - вкусно же.
- Подозревала мужа в измене: стал задерживаться на работе, экономить на всем. Думала даже расстаться, но была сложность — незадолго до этого узнала, что беременна. В один момент решила: все, пора поговорить с мужем. А он мне говорит, мол, глупая, да я же увидел тест на беременность в мусорке. Вот и брал сверхурочные, чтобы к рождению маленького квартиру побольше взять. Да, с возлюбленными нужно разговаривать. © Карамель / VK
- Парень предложил скинуться ему на новый телефон. Сказал, что хочет новую модель, а денег нет. Мол, это будет мой вклад в отношения, и он обещает меня красиво фоткать. А еще добавил, что это вообще не должно быть проблемой, ведь у нас серьезные отношения, значит можно считать, что и бюджет семейный. Я смотрю на него и думаю: «Ты серьезно?» Сказала, что сделает предложение и тогда подумаю, делиться ли своими заработками, а пока пусть сам вертится. © Карамель / VK
- Начитались с мужем всяких мотивационных книг, историй об успешном успехе и решили перестать пить кофе в заведениях, а все деньги собирать и на них купить машину. План прекрасен и мы наивно верили, что это получится, потому что на кофе мы тратили действительно много денег. Собирали-собирали, решили что-то нужное в дом купить, понимали, что на машину там все же не хватит. Купили, блин, миллион обоев и краски для ремонта. Лучше бы уже кофе пили. © Не все поймут / VK
- У нас с партнером такая схема: когда мы покупаем подарки для родственников, мы делаем это из наших личных бюджетов, но указываем на них имена обоих. Так мы можем сами решать, какую сумму можем потратить на подарки. И меня вообще не парит, что я ставлю его имя на вещах, которые получит моя родня, ведь он делает то же самое. © Purple_Sorbet5829 / Reddit
- Мой муж не умеет правильно распоряжаться деньгами и тратит их на всякую ерунду. Самое удивительное, что осознание этого к нему пришло только после того, как он приехал в Германию с красивым чехлом на телефоне и с большой дыркой на попе на его джинсах. © Палата № 6 / VK
Эммм а как ещё подарки дарить? От каждого отдельно? Это ж логично, что подарок дарится от семьи.
- Мужчины, не повторяйте мои ошибки, не пытайтесь капризничать с собственными женами! Моя вот часто тратила мою зарплату на разную фигню, а меня это бесило. Она вообще не умела экономить! Намекал — не понимала. И вот решил с этим покончить раз и навсегда. Еще и придумал гениальный план — перевоспитать ее с помощью невзрачного подарка, который должен был ее незаметно подтолкнуть к экономии. На 8 Марта подарил жене книгу «Как экономить деньги». Теперь я хожу на работу пешком, вынужден отказаться от плохих привычек и похудел на 5 килограммов. © Не все поймут / VK
- У нас с женой вопрос семейного бюджета тоже стоит довольно остро. И наше главное решение — просто зарабатывать больше денег. Я довольно экономный человек, а жена периодически что-то покупает. Но я просто понял, что это не стоит того, чтобы наносить ущерб нашим отношениям. Зачем напрягаться из-за каждой траты? Ведь я знаю, что она просто хочет улучшить наш уровень жизни. © Unknown author / Reddit
Мы не впервые поднимает тему денег в семейных отношениях. Предлагаем заглянуть в другие наши статьи:
Комментарии
"В каждой избушке свои погремушки".
Семейный бюджет- хорошая тема для статьи. Главное, что практически неисчерпаемая.
Улучшить уровень жизни с помощью спонтанных покупок нна маркетплейсах?
Сомнительно)
Про книгу "Как экономить деньги" - это анекдот с вооооот такееееенной бородищей
За книгу «Как экономить деньги» в качестве подарка должно прилететь в лоб этой же книгой. Надеюсь, она в твердой обложке.
И не понимаю формулировку «жена периодически что-то покупает». Шубы? Дорогую технику? Помады? Средства для уборки?