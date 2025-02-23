Только мне кажется, что у ИИ-шной тети начальная деменция и маркер она держит вверх ногами?
15+ собеседований, после которых работа мечты перестала казаться такой уж привлекательной
Истории
1 час назад
Собеседование — это всегда немного испытание. Иногда кандидаты сталкиваются с неожиданными вопросами, абсурдными требованиями или просто комичными ситуациями. А бывает, что эйчары удивляют так, что об этом хочется рассказать всем.
- Сидела на интервью, напротив – трое людей. Вдруг пожилая женщина в центре спокойно говорит: «Я проезжала мимо твоего дома... Я знаю, что ты замужем, и видела, что у тебя хороший двор с забором. Наверное, планируешь детей? Когда собираешься в декрет?». Никто из присутствующих даже не попытался ее остановить. Я просто сидела, не в силах вымолвить ни слова. С тех пор, когда в анкетах спрашивают мой адрес, я всегда задумываюсь – а зачем он им нужен? © GoldaV123 / Reddit
- Проходила собеседование в крупную компанию. Дошла до третьего этапа, но провалилась – не успела подготовить презентацию в отведенное время. Задание оказалось сложнее, чем ожидала, но ладно, не судьба. Спустя полгода звонит тот же человек, который проводил первый этап. Голос усталый: «Слушайте, может, кого-нибудь посоветуете? Никто не подходит, уже замучился искать». И тут у меня вопрос. А вообще закрывать вакансию они собираются? Или кого же они там ищут? © Наталья Т. / Яндекс.Дзен
- У меня как-то было собеседование, где меня гоняли по всем пунктам моего резюме как на экзамене, и несколько раз спросили, сама я его писала или пользовалась услугами "помогателей" по составлению резюме. В конце собеседования эйчар вытащила из кошелька 500 рублей и отдала директору. Они делали ставки, сама я писала резюме или оно придуманное, и эйчар проиграла. © Margarita Bilgili
- На собеседовании вдруг спрашивают: «У вас есть кредиты или ипотека?». Оказалось, они предпочитают сотрудников с долгами. Прямо так и сказали – мол, такие люди работают лучше. То есть вариант, что кто-то просто может ответственно относиться к работе, даже не рассматривается. © Елена Турецких / Яндекс.Дзен
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- Искала работу бухгалтером, дала объявление в газету – тогда интернет еще не был в ходу. Позвонила женщина, задала пару вопросов, а потом вдруг обвиняет меня в обмане: «По голосу вам лет двадцать, а в объявлении высшее образование и больше десяти лет стажа!». А мне, между прочим, под сорок. Просто голос звонкий. © ирина ф. / Яндекс.Дзен
- В молодости меня взяли на отличное место по очень простой причине – я понравилась директору. Он сам набирал персонал в новое учреждение и, как оказалось, не любил работать с некрасивыми женщинами. Зато красоток вокруг себя собирал с удовольствием. Но, к его чести, никогда даже не намекал на что-то большее – для этого у него были другие места. Я ему до сих пор благодарна: и он, и главбух (тоже очень интересная женщина) даже в сложные времена всегда платили зарплату вовремя. К слову, работаю там до сих пор. Как и главбух. И традиция никуда не делась – на работу приходят симпатичные и умные девушки. © любовь * / Яндекс.Дзен
- Пришел на интервью на руководящую позицию. В комнате три человека. Думаю, ну понятно, сейчас посмотрим, на каком моменте начнется цирк. Они смогли удивить. Один из молодых умников вдруг выдает: «Продайте нам эту ручку». Продать ручку! Заржал, встал, сказал: «Ну вот и момент, когда у меня закончилось время на вас». Компания закрылась через полтора года. А ведь была вполне уверенным игроком на лизинговом рынке. © Фриксотрикс / Яндекс.Дзен
- Подруга пошла проходить шоферскую комиссию. Психиатр задает вопрос: «В какой стороне сегодня встало солнце?». Она спокойно отвечает: «Там же, где всегда – на востоке». «Нет, неправильно, – качает головой врач. – Сегодня оно вообще не встало, пасмурно же». © Евгения Миронова / Яндекс.Дзен
- На собеседовании спросили, замужем ли я. А у меня как раз на носу была свадьба, но, зная, что собирающихся замуж неохотно берут на работу, уклончиво ответила: «На данный момент не замужем». На работу приняли. А через пару недель новые коллеги стали интересоваться, почему я такая молоденькая и уже в разводе. Я долго не понимала, почему все так считают. А потом мне рассказали, что начальница отдела, присутствовавшая на собеседовании, поняла мои слова о замужестве как то, что я была замужем, но на данный момент нет. Через полтора месяца коллектив поздравлял меня с днем свадьбы. © Елена Купцова
- Искала подработку корректором в рекламном агентстве. На собеседовании тридцать человек. У всех текст, пересыпанный строительными терминами. Все старались показать свою грамотность и широту знаний, а я попросила словарь. Угадайте, кого взяли на работу. © Ольга Байкова
- Разговор с эйчаром не клеился с самого начала. К тому же в кабинете что-то жутко воняло. Вышел – запах остался. Посмотрел вниз… А на ботинках "подарок". Перед собеседованием, опаздывая, бежал через поле. Видимо, там и вляпался в собачью какашку. А через 2 недели увидел объявление о повторном наборе. В конце жирным шрифтом: «Предыдущим кандидатам не обращаться». © CuriousHedgehog636 / Reddit
- На собеседовании менеджер, тоже женщина, вдруг спросила: «Ты сможешь поладить с женским коллективом?». Вопрос показался странным – к самой работе он явно не относился. Но я ответила честно: «Мне важно, чтобы люди были настроены на результат, а не их пол». Видимо, не тот ответ. Потому что работу я не получила. © liliggyzz / Reddit
- Собеседовался в компании-конкуренте своего работодателя. Интервьюер спросил, почему хочу уйти. Решил быть честным и, в мягкой форме, объяснил, что мой начальник – еще тот тип. На что интервьюер спокойно отвечает: «Понял. А можно я ему это все передам, когда встречусь с ним в пятницу в баре? Мы, вообще-то, хорошие приятели». Работу, естественно, не получил. Но хотя бы начальник так и не узнал о моих планах. Уже неплохо. © BobBobBobBobBobDave / Reddit
- Однажды интервьюер достал книгу с пятнами Роршаха и спросил: «Что ты видишь на этой картинке?». Так он показал мне изображений десять. Я ломал голову, думая, какое это имеет отношение к работе. Годы спустя спросил его, в чем был смысл. Он рассмеялся: «О, да это просто прикол был!». © Cherryboy52 / Reddit
- На собеседовании эйчар заинтересовалась тем, что я занимаюсь музыкой. Потом сказала, что любит металл, и спросила, умею ли я так петь. Вместо простого «да» я зачем-то решил продемонстрировать. Выдал что-то в духе Slipknot или Opeth, прорычав: «Да, я бы хотел работать у вас», а слово «вас» закончил глубоким гроулингом. Мне почти 40, а ей – за 20. Работу не предложили. © thehateprocession / Reddit
- Решила устроиться администратором в салон красоты. Главный критерий – чтобы недалеко от дома. Захожу, на рецепции меня встречает угрюмая женщина, которая сразу дает понять, какой я стану через пару месяцев работы. Потом появляется директор – пафосный мужчина, долго сверлит меня взглядом, а потом приказным тоном велит выдать анкету и ждать его в кабинете. Открываю анкету – 60 вопросов, и каждый лучше другого: что вы сделаете, если мастер опаздывает на 15 минут? А если на 30? А если на 60? И мой любимый: «Что вы предпримете, если разобьете любимую кружку старшего мастера?» Тут меня уже начало разбирать веселье. Но финальный штрих – хмурый директор сообщает, что работа очень сложная, поэтому первый месяц — стажировка, и, конечно же, без оплаты. Чтобы они были точно во мне уверены. На этом я и распрощалась. Ах, какое место потеряла! © PenguiHugger / Pikabu
- Лет 15 назад мой приятель решил стать водителем трамвая. У него высшее образование – что-то связанное с физикой, но душа к науке не лежала. А вот к трамваям – очень даже. Пришел в депо записываться на курсы, а ему сразу: «Нет, вы нам не подходите. У вас высшее образование, быстро сбежите». Как ни пытался их переубедить – не вышло. Что забавно, дефицит водителей там был всегда. © Артем Малоросс / Яндекс.Дзен
- Где-то в 2006-м пошел с друзьями за компанию устраиваться кладовщиком. В отделе кадров выдали анкеты, сказали заполнить и ждать вызова. Я тогда уже работал сборщиком мебели на лето, но решил тоже заполнить – чисто ради прикола. И понаписал такого, что сам сидел ржал. В графе «Родственники» указал годовалого брата и подписал: «Работает дома ребенком». В зарплатных ожиданиях написал: «150-300к в месяц». В ответе на «Где видите себя через год?» – «Директором. Компания станет великой». Друзей потом вызывали по очереди, что-то спрашивали, сказали, что перезвонят. Но им, конечно, никто так и не позвонил. А вот мне позвонили. Сказали выходить на работу со следующей недели. Я, конечно, не пошел. Ну его, этот полуразвалившийся склад с дикой текучкой. Хотя теперь понятно, почему у них все так нестабильно, если таких, как я, они одобряют в первую очередь. © RidDiKk67 / Pikabu
- Пришел устраиваться IT-шником, где-то в 2008–2009 году. Зарплата небольшая, но обещали свободный график. Офис так себе, с порога обрадовали: «Оборудование старое, но работать можно». Ну ладно. Потом выяснилось, что все приходят без десяти восемь, потому что начальник не любит, когда опаздывают. Спрашиваю: «А график действительно свободный? Если работы нет, можно уйти?». Ответ убил: «Хороший хозяин занятие всегда найдет». На этом я вежливо попрощался. Через пару недель нашел работу с зарплатой в два раза выше и нагрузкой 20-25 часов в неделю. Так что «хороший хозяин» пусть сам развлекается. © jefian / Pikabu
- Хотела работать в одной классной компании, но там было несколько этапов собеседований и тестов. Думаю, ладно, попробую, посмотрим, может, что-то и получится. Где-то чуть больше недели все это у меня заняло, и вот я на последнем собеседовании с генеральным директором фирмы. Он у меня одно, второе спрашивает, а я не выспалась, отвечаю что-то там и мечтаю, как буду дома отдыхать, уже никакой новой работы нигде не хотелось. И тут он задает мой "любимый" вопрос: «Почему мы должны выбрать именно вас?». Я как-то даже разозлилась за такой глупый вопрос и сама не поняла, как в ответ сказала: «Потому что всем своим сотрудникам вы даете возможность каждую неделю иметь сеанс с психологом, а мне этот специалист лишним как раз не будет». Вышла оттуда и уже даже не думала, возьмут меня или нет. Представьте мое удивление, когда вечером мне набрали и сообщили, что я принята. © Палата №6 / VK
- Пришла на собеседование в одну фирму, а там мой бывший преподаватель сидит. Я меньше года назад получила диплом, поэтому отлично помним что я его, что он меня. Сначала я сильно напряглась, а потом вспомнила, что мы же взрослые люди и я не на устном экзамене, так что все будет хорошо. Просидела я там, рассказала все, что от меня хотели, и тут бывший преподаватель говорит: «Вот взял бы я вас на работу, но терпеть не могу, когда срывают дедлайны. Я вас по той причине и запомнил, что получал от вас даже самые легкие задания не вовремя». Как же стало стыдно перед всеми, потому что у меня до сих пор такая проблема есть. Я решила, что на этом можно попрощаться, но меня взяли на двухнедельный испытательный срок. Кажется, все-таки пришло время научится тайм-менеджменту… © Палата №6 / VK
- Когда искала работу, за неделю сходила на шесть собеседований. Повезло – меня приняли сразу в две компании. Выбрала лучшую, а рекрутеру из второй конторы вежливо объяснила, что уже сделала выбор. Она не просто расстроилась… Она разозлилась! И даже пообещала, что я еще об этом пожалею. К счастью, ничего страшного не случилось. Просто теперь она периодически пишет мне, хвастаясь новыми креслами, телевизором в зоне отдыха, а недавно и вовсе прислала видео, как пьет эспрессо из новенькой кофемашины. © Палата №6 / VK
- Со мной когда-то случилась невероятно неловкая ситуация. Спешил утром на собеседование. Опаздывал и был весь на нервах. Забежал себе за кофе, смотрю на часы, а времени не прибавилось. Перебегаю дорогу на зеленый, и внезапно из-за поворота выезжает иномарка и чуть ли не сбивает меня. Я аж кофе на себя пролил. Обругал этого мужика, а он – меня... Знал бы я в тот момент, что именно он – это тот человек, который будет проводить собеседование... Мир настолько тесный и маленький, что ты не знаешь, вдруг прохожий, которого ты утром оскорбил, окажется твоим будущим начальником... © Палата №6 / VK
Бонус
- В моей компании есть правило: каждый должен пообщаться с потенциальным коллегой перед наймом, даже если ты не менеджер. И каждый раз, когда мне приходится участвовать в собеседовании, я задаю один вопрос: «Если бы у тебя была машина времени, то на концерт какой группы ты бы сходил?» Потому что, честно говоря, меня интересует это куда больше, чем стандартные ответы на стандартные вопросы. © ladykatytrent / Reddit
Как видно, собеседование – это не всегда про деловую беседу и обсуждение рабочих вопросов. Иногда оно превращается в настоящий спектакль с абсурдными вопросами, странными проверками и курьезными моментами. Главное – не терять самообладание, сохранять чувство юмора и помнить... Не подошла работа? Зато осталась отличная история, которую можно пересказать друзьям.
Комментарии
Уведомления
А вот действительно, na концерт какой группы вы бы сходили при возможности попасть в любой пласт времени?
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