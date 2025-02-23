15+ собеседований, после которых работа мечты перестала казаться такой уж привлекательной

Как видно, собеседование – это не всегда про деловую беседу и обсуждение рабочих вопросов. Иногда оно превращается в настоящий спектакль с абсурдными вопросами, странными проверками и курьезными моментами. Главное – не терять самообладание, сохранять чувство юмора и помнить... Не подошла работа? Зато осталась отличная история, которую можно пересказать друзьям.