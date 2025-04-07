15 свиданий, которые прошли настолько непредсказуемо, что остается только вздохнуть

Истории
1 час назад

Свидания, особенно первые, — это всегда риск. Может, партнер окажется скучным, а встреча обернется настоящим разочарованием. Впрочем, неинтересный собеседник — это еще меньшее из зол. Кто-то вовсе может наговорить гадостей, убежать с вашей обувью или предложить на ужин слишком экзотичное лакомство. Зато после можно посмеяться с подружками над подобными историями.

  • Ой, а я как-то в ресторане с девушкой познакомился. А она такая грубиянка оказалась, и вообще неприятная особа. Когда я ей дал понять, что она меня не интересует, она ушла и забрала с собой мою куртку. А была середина зимы. © moto0392 / Reddit
  • Пригласил меня знакомый на свидание. Я согласилась. Голову помыла, кремами намазалась, марафет навела, оделась как на красную дорожку. Пишу, говорю: «Ну что, через час на месте, как и договаривались?». А он: «Ой, появились планы, все отменяется». Я в полном шоке, думаю: «Ну кто так делает?» Потом вспомнила, что недавно смотрела ролик, где рассказывали про такое поведение парней, мол, они специально «сливают» девушку, типа это «сбивает корону». Решила проверить. Все такая же при параде позвала брата. Идем, говорю, поможешь. Пошли в ближайший ресторанчик, я заказала нам еды, мы посидели, и я сделала пару фоток. Брата на них не видно, но на одной явно видна мужская рука рядом. Закинула в социальную сеть, ну и «пафосную» подпись сделала, типа «Иногда сорвавшиеся планы — это лучшее, что с тобой может случиться». После публикации прошло меньше получаса, а тот парень уже названивал мне, рассказывая, что планы поменялись, и он свободен, готов подъехать хоть сейчас. Но я больше на встречи с ним не соглашалась. © Карамель / VK
  • Пошла на свидание с парнем, с которым познакомилась в интернете. Но когда мы друг друга увидели, сразу поняли, что ничего не получится. Во время ужина я ему так и сказала, что никаких искорок между нами не пробежало, но мне нравится его компания, и мы можем просто покататься. Он согласился. Я села за руль и привезла нас к пруду. Мы провели там всю ночь, разговаривая и наблюдая за восходом солнца. Это было действительно круто. Мы после этого больше не разговаривали, но я всегда буду дорожить этими воспоминаниями. © frasierandchill / Reddit
  • Пошла как-то на свидание с парнем, вроде все хорошо шло. Но в какой-то момент он начал показывать мне приложение с прогнозом погоды и рассказывать про уникальные атмосферные явления. Ну ладно, парень в теме. Но спустя полчаса он так увлекся, что начал мне показывать карту всех осадков в мире за год! В общем, после этого он мне не перезвонил, видимо, потому что я зевала весь вечер. © Карамель / VK
  • Моя подруга устроила мне подставу. Сказала, что меня ждет свидание, один красавчик будет ждать в ресторане. Я недоумевала, что за тайный поклонник! Вырядилась, прихожу в кафе, а там сидит... мой бывший! Оказалось, это был коварный план подруги нас снова свести. Но желания сойтись не проснулось. Зато полтора часа при других людях ссорились, вспоминали прошлые обиды и повторно послали друг друга. © Карамель / VK
  • Самое провальное свидание года. Увиделась со знакомым в ресторане, думала, отношения наклевываются. А он все время говорил про свою бывшую. Буквально с первой минуты начал рассказывать, как ему тяжело без нее. Показывал общие фотки, вспоминал, как она ему готовила завтраки. Сижу, слушаю, киваю и думаю: «Я что, психолог ему бесплатный, что ли?» В конце спросила, зачем он вообще на свидание пошел, а он такой: «Да так, хочу отвлечься». Сказала, что не собираюсь тратить свое время на утешения, и ушла. © Карамель / VK
  • Встретились с парнем в первый раз за ужином. Внезапно он схватил мою ногу, снял с меня ботинок и убежал с ним. Больше я ни его, ни ботинка не видела. Не самое плохое свидание, но точно входит в пятерку. © Top-Cheesecake5025 / Reddit
  • Я встретилась с молодым человеком. Он предложил заехать за мной, я согласилась. А он повез меня на заправку. Там взял мне капучино на кокосовом молоке, ибо у меня непереносимость лактозы, а себе хот-дог. Сидим в машине, и тут он вдруг говорит: «Ну ты как будто ненормальная девушка, нет чтобы американо взять, взяла этот крутой дорогой кофе. Если бы я знал, то лучше бы себе еще один хот-дог взял!» © Палата № 6 / VK
Балади
6 часов назад

"снял ботинок и убежал с ним" "не самое провальное свидание, но входит в топ пять"
Чтож там за остальные четыре, что это не самое худшее?

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  • Вчера ходила на свидание с парнем, который оказался ну просто вылитый мой отец. Сели в ресторане, заказали борщ, и он первым делом сказал: «Мне еще сала, лучка». Дальше он, не спросив ничего обо мне, стал рассказывать, что у него там под капотом ломается и как он ловко это чинит. Потом вообще стал травить один за другим анекдоты. Мы могли бы быть хорошей парой, но один батя у меня уже есть. © Карамель / VK
  • Повел девушку, которая мне очень нравилась, после школы в кино. Во время рекламы я пошел в туалет, а когда вернулся, фильм уже начался. В зале было совсем темно, но я вроде как нашел свое место. Но оказалось, я сел на 2 ряда позади нее, рядом с другой девушкой и парнем. Я это даже не заметил, пока в конце не зажегся свет. Наверное, слишком нервничал. К счастью, потом я смог ей все объяснить, и мы вместе посмеялись над этим. © soundguy_2603 / Reddit
  • Парень позвал меня увидеться, сказал, что место станет сюрпризом. Пришли в ресторан, а он даже не дал мне глянуть меню, сразу заказал дегустационный сет. Я в предвкушении, и тут нам выносят тарелки со всякой жуткой экзотикой... Тараканы, сверчки, личинки, как вспомню это, аж противно. Ко всей этой ерунде подали тарелку с рисом. Вот его я и съела, пока парень уплетал всякую живность под соусом. Пришла домой и поняла две вещи: ничего нет вкуснее бутерброда с колбасой, а еще я ненавижу сюрпризы. © Палата № 6 / VK
  • Сидела на первом свидании с парнем. Болтаем, шутим. Решила я произвести впечатление и тряхнула головой. А мои волосы попали прямо на горящие свечи. Я сразу же затушила их, несколько секунд неловкости. И тут к нам подходит официант и спрашивает, не пахнет ли нам чем-то горелым. © Карамель / VK
  • Меня однажды один парнишка отвел на балет, потому что знал, что когда-то я танцевала, но из-за травмы была вынуждена все бросить. Это было так мило с его стороны, ведь сам-то он никакого интереса к танцам не испытывает. Он просто хотел сделать мне приятно. Так в итоге он уснул и так громко захрапел, что пришлось его разбудить, потому что люди рядом стали жаловаться. © Unknown author / Reddit
  • Познакомился на сайте знакомств с девушкой. Общались с ней где-то неделю, все шло отлично. И вот она пригласила меня к себе домой на свидание. Когда я приехал, увидел у дома наполовину заполненный вещами грузовик. Оказалось, эта девушка переезжала в другой штат и хотела, чтобы я помог ей таскать тяжести. Про свой переезд она ни разу в нашей переписке не упоминала. Как только я убедился, что это действительно она переезжает, а не ее подруга или соседка по комнате, я пожелал ей удачи и убрался оттуда. © 02K30C1 / Reddit
  • Красивый парень пригласил мою подругу на ужин. Она нарядилась, а он пришел в обычной одежде и повел ее на дегустацию продуктов в супермаркет. Они бродили там по магазину, пробуя бесплатные образцы. Она мне позвонила, чтобы я ее забрал! Смеялись всю дорогу домой. © druscarlet / Reddit
Фото на превью Aleksandr / Unsplash

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