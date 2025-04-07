15 свиданий, которые прошли настолько непредсказуемо, что остается только вздохнуть

Полтора часа ссорились и вас не выгнали? Значит это не ресторан был , а забегаловка в деревне.
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Свидания, особенно первые, — это всегда риск. Может, партнер окажется скучным, а встреча обернется настоящим разочарованием. Впрочем, неинтересный собеседник — это еще меньшее из зол. Кто-то вовсе может наговорить гадостей, убежать с вашей обувью или предложить на ужин слишком экзотичное лакомство. Зато после можно посмеяться с подружками над подобными историями.
Полтора часа ссорились и вас не выгнали? Значит это не ресторан был , а забегаловка в деревне.
"снял ботинок и убежал с ним" "не самое провальное свидание, но входит в топ пять"
Чтож там за остальные четыре, что это не самое худшее?
К сожалению, неудавшиеся свидания отнюдь не редкость. Что доказывают и другие наши статьи: