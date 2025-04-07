15 свиданий, которые прошли настолько непредсказуемо, что остается только вздохнуть

Свидания, особенно первые, — это всегда риск. Может, партнер окажется скучным, а встреча обернется настоящим разочарованием. Впрочем, неинтересный собеседник — это еще меньшее из зол. Кто-то вовсе может наговорить гадостей, убежать с вашей обувью или предложить на ужин слишком экзотичное лакомство. Зато после можно посмеяться с подружками над подобными историями.