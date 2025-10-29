Та мама, что праздновала "избавление", не она ли поспособствовала этому самому избавлению?
Знаком был с такой. Ей очень не нравилась жена своего "корзиночки". Настолько задавила невестку, что та начала выпивать. Затем, таким способом добившись "нужной кондиции", свекровь выставила невестку алкашкой (хотя до алкоголизма там было как до Луны), развела сына и женила его на "правильной" девушке. Хотя сын от первого брака остался с отцом, "новая мама" его не жаловала.
15 теплых историй о родителях, после которых хочется скорее позвонить своим маме и папе
Есть такие родители, чья любовь не знает условностей и границ. Для этих людей их сладкий пирожочек всегда остается таковым, будь ему хоть пять лет, хоть пятьдесят пять. А в бонусе вас ожидает история о не менее трогательной любви свекрови к своей невестке.
- Съехались с парнем. Мама была против, но я стояла на своем. Собирались расписываться, и тут он заявил, что мы расстаемся. А потом женился на другой. Сердце разбито, осталась дома одна. И тут стук в дверь. Смотрю, а там мама. С порога выдает: «И чего ты здесь сидишь? Пошли праздновать!» Я была уверена, что она обязательно скажет свое коронное «я же говорила», а мама приехала с тортом и объятьями. Я аж расплакалась. Все выходные мы провели вместе, «празднуя» избавление от этого человека.
- Когда я впервые посмотрела фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», я просила маму с папой, чтобы меня отвезли на ту фабрику. Им было тяжело доказать, что это просто фильм и в реальности ее не существует. Они придумали гениальный выход: мама наварила помадки, а отец купил разные сладости и переупаковал их в золотистую фольгу. Родители сказали, что хоть до фабрики добраться мы и не можем, но они заказали оттуда доставку. Как же я кайфовала! Я действительно поверила, что все эти сладости с фабрики Вилли Вонки! © Карамель / VK
- У меня был дед вместо папы. Я крупным ребенком была в детстве. Как-то участвовала в конкурсе танцев. И мой партнер — мальчик 8 лет — прямо перед выступлением сказал: «Я с ней танцевать не буду». Как его ни уговаривали — нет и все. У меня, конечно, трагедия. Так вот мой дедушка, недолго думая, взял да и вышел со мной на сцену. Мы что попало танцевали, ведь он не знал движений и выиграли симпатию зрителей. © myth_4e
«Мои родители в 1990 году»
Та мама, что праздновала "избавление", не она ли поспособствовала этому самому избавлению?
- Мне всю жизнь не нравилась идея делать предложение руки и сердца на чужой свадьбе. И на своем праздновании я такого не хотела бы. К счастью, среди моих подруг все либо были уже замужем, либо не планировали в ближайшее время выходить, поэтому я не переживала, что чей-то парень придет с такой идеей. Но я ошиблась, все-таки пришел. И знаете что? Мы с моим любимым не были ни капли против, даже и секунды не думали. Так что на нашей свадьбе в момент, когда я должна была бросать букет, я подошла и вручила его своей маме, а отчим встал на одно колено перед ней. Мама согласилась, и мы все рыдали от счастья. © Карамель / VK
- Мама всегда спрашивает, поел ли я. Вне зависимости от ситуации и времени суток. Как-то они с папой поехали в отпуск по случаю 30-летней годовщины со дня их свадьбы. Я им звоню, чтобы узнать, как дела, а мама такая: «А ты завтракал?» Тем временем часы показывали половину десятого. © Unknown author / Reddit
«Так выглядит гостиная родителей моего друга»
"мамский стук") эх вы, салаги. я лет после 12 начала отвоевывать стук в свою комнату, мол а вдруг переодеваюсь там и т.п. так это у меня своя комната была, отдельная. а многие и такого лишены были
- Знаете, есть такой «мамский» стук? Сидите вы в своей комнате, дверь закрыта. Приходит мама, стучит и тут же, не дожидаясь ответа, открывает дверь и входит в комнату. © Enzulium / Reddit
- Я мама троих детей, они погодки. Сидим мы, значит, дома. Я вытащила мясо размораживаться, дома бардак, ужин надо готовить, уроки учить — и тут кто-то стучится в дверь. Заходит братишка в сумкой, а в ней — борщ в кастрюле и горячие пирожки с картошкой. Мама передала. Сейчас ем этот пирожок и так тепло на душе... Маме тоже нужна мама! © qweendarri
- Я родила дочь в прошлом году. В первую ночь после выписки муж не спал — сидел возле люльки и любовался. Мы первое время были у моей мамы. Так вот мама моя подошла к мужу, пока я спала, и у них случился такой разговор.
— Твоя доченька — принцесса. Правда? — спрашивает мама.
— Да, мам, — отвечает муж.
— Так сладко спит. Представляешь, если ее кто-то обидит?
— Им не поздоровится!
— А вон там, — мама кивает в мою сторону, — спит моя принцесса, моя доченька.
— Я понял, — сказал муж. © istra.line
«Мои родители 50 лет назад. 1975 год»
- Моя мама всегда держит меня за руку, когда мы переходим дорогу. Она делала это, когда я была маленькая, когда мне было 20 лет и когда мне было 40 лет. Сейчас ей почти 90, а мне под 50 — мы все еще держимся за руки! Хотя сейчас это для нас обеих, скорее, взаимная опора, нежели дань безопасности. © MonkeyCatDog / Reddit
- Когда моему сыну было 9 месяцев, и мне подвернулась очень хорошая работа, мой папа оформил раннюю пенсию и почти 3 года сидел с внуком по 9 часов ежедневно. А до этого, вернувшись с работы, он забирал моего новорожденного сына и выпихивал меня на фитнес, погулять или еще что-то для себя сделать. А по возвращении домой меня ждал чай и чистая кухня. © scherzo.n
- Раньше я думала, что это абсолютная норма, когда папа на ночь греет детям молоко в бутылке, сочиняет для них сказки или вешает качели вместо межкомнатной двери в маленькой квартире, чтобы вам было веселее. Оказывается, это нам сильно повезло просто. Папе сегодня 64 года! © guzel.unirovna
«Родители за несколько мгновений до моего рождения»
- Когда мои родители разводились, они договорились, что останутся друзьями, чтобы мне было хорошо. И они реально стали друзьями, до сих пор иногда переписываются. Однажды папа даже прилетел на мой день рождения, хотя к этому времени у меня уже был отчим — и все прошло идеально. Мало кто так может. © Unknown author / Reddit
- Я вылетела из универа на первом же курсе. Родители не стали даже ругаться. Мама села рядышком со мной и просто обнимала меня, пока я не перестала плакать. Она сказала, что это не конец света и она все равно мной гордится. © forgetful-giraffe / Reddit
- Вчера родители мужа приехали сюрпризом, так как хотели увидеть внука. Сегодня мы завтракали и как раз подошло время первого сна. Я пошла уложила сына и вернулась на кухню. А там мама мужа уже убрала все в холодильник, протерла стол, а его папа вымыл сам всю посуду, так как горячей воды нет, а мы с мамой заболели бы, если бы мыли холодной. © yerke.zhann
Бонус
- Разбирали мы со свекровью ее коробку с игрушками. А там штук 10 кукол Барби! Я тогда ей рассказала, что в детстве только у одной девочки во дворе была такая кукла, и все мечтали с ней поиграть. Приезжаю к свекрови через месяц, а на столе записка: «У каждой девочки должна быть своя кукла Барби!» — и рядом стоит кукла. Для меня! © impsblsnthng
Еще больше теплых историй о мамах и папах можно прочитать в этих наших материалах:
Комментарии
теплые истории. хочется верить в то, что они все правдивы. и даже если там изрядно выдумки, то все равно верить хочется :)
Какая тёплая статья🤗 Наши родители - наше всё. Всю глубину и ценность их поступков и заботы начинаешь по-настоящему понимать, только когда сам становишься родителем. Не забывайте почаще говорить им, как сильно вы их любите❤️