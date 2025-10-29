15 теплых историй о родителях, после которых хочется скорее позвонить своим маме и папе

Та мама, что праздновала "избавление", не она ли поспособствовала этому самому избавлению?

Знаком был с такой. Ей очень не нравилась жена своего "корзиночки". Настолько задавила невестку, что та начала выпивать. Затем, таким способом добившись "нужной кондиции", свекровь выставила невестку алкашкой (хотя до алкоголизма там было как до Луны), развела сына и женила его на "правильной" девушке. Хотя сын от первого брака остался с отцом, "новая мама" его не жаловала.