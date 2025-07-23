15 трогательных моментов, каждый из которых уместился всего лишь на одном снимке

Герои нашей статьи смогли с помощью всего лишь одной фотографии передать свою трогательную или курьезную историю. Кто-то запечатлел тест на беременность с двумя долгожданными полосками, кто-то — пальчики новорожденного ребенка, а другие поделились радостью от покупки первого дома и победы над тяжелой болезнью.

«Задремали с ребенком в кресле. Вдруг слышу, в комнату входит жена, хихикает и что-то фотографирует. Вот что»

«Друзья тайком засняли, как я готовлюсь идти к алтарю. Я не позировала»

«Сегодня я стал папой»

«Сфотографировал в Венеции пару, которая наблюдала за проплывающими гондолами»

«К нашему столику в рыбной таверне в Греции присоединился неожиданный гость»

Нет, это вы гость за его столиком. © timeknew / Reddit

«Я победила рак. Не могу перестать улыбаться»

«Я 15 лет была бездомной, и наконец-то у меня появился собственный дом!»

«Моя кошка познакомилась с моим парнем. Стоит ли говорить, что она его одобрила?»

«Фото под названием „Мне не нужен солнцезащитный крем“»

Вот это драма там у вас разыгралась! © starlightcanyon / Reddit

«Колибри свила гнездо на гирлянде на моем патио и отложила 2 яйца!»

«У меня было такое чувство, будто за мной кто-то наблюдает. Так и оказалось»

«Они дождались красного света и перешли дорогу по пешеходному переходу!»

«Мне 38 лет. Всю жизнь со мной кто-то жил: бывшие девушки, жены, члены семьи. Впервые у меня появилось полностью собственное пространство»

«Моей семилетней дочери не очень понравилось рано вставать, чтобы отправиться в лагерь»