15 уморительных фото, к происходящему на которых нужна пояснительная записка

Порой богатая фантазия и задорное чувство юмора людей рождают эдакие фото, что так и хочется воскликнуть «Да это же постановочный кадр!» или «Искусственный интеллект нарисовал, зуб даю!». Но нет, это лишь забавы Его Величество Случая без всяких прикрас. Мы собрали для вас подборку уморительных изображений, где смешное и нелепое сплетается в идеальный коктейль для хорошего настроения.

Наш пес Майло выдал уморительнейшие позы во время быстрой фотосессии на вершине холма

В конце учебного года один из моих шестиклашек испек мне торт, чтобы извиниться за свое поведение на уроках

Надпись я в итоге расшифровала как: «Извините за болтовню».

Подруга сняла себе комнату в путешествии, и вот кто ее там ждал

Ни дать ни взять — лучшая поездка в жизни! © takeoff_youhosers / Reddit

Каждый раз, когда я потею в спортзале, у меня на груди появляется узор в виде смайлика

Почти каждый день мимо моего рабочего места, улыбаясь, пролетает аэробус «Белуга»

На минус втором этаже завелись крокодилы?

А я наоборот подумал, что их там стало на два меньше и теперь дефицит! © TheNifflerKing / Reddit

Ну, технически, так оно и есть

У всех свои приоритеты

Два в одном

Снимал на балконе солнце за облаками, как вдруг, откуда ни возьмись, вылез он

Бр-р-р, как в душу смотрит! © actualbookwyvern / Reddit

Голубиная кошка

На этом балконе — свой балкон

Отражение лампочки в моём окне похоже на гигантскую луну

Помогите, у меня птичка на части развалилась!

Кошек заряжать здесь