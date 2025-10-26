16 фото из серии «ожидание и реальность», на которых себя узнает каждый родитель

Каждый родитель знает, что реальность далеко не всегда совпадает с красивой картинкой из интернета или журнала. Мы собрали много уморительных примеров, когда мамы и папы просто хотели порадовать детей, но что-то пошло не так. Думается, многие из вас со вздохом улыбнутся, покачают головой и воскликнут: «Прямо как у нас на прошлой неделе!»

Каждая мама с нетерпением ждет первых прогулок со своим чадом и уже представляет фотографии со счастливыми улыбками. Но эти ожидания не всегда оправдываются

Увидеть в интернете красивую картинку и воплотить замысел в реальность — задача непростая

«Моя дочка очень хотела надувного медведя. И в какой момент он превратился в странного кролика, не ясно»

Иногда так хочется порадовать детишек необычной подачей блюда... Но главное, чтобы было вкусно

«Я просто хотела связать для своего сына маленького котенка»

Папы бывают такими затейниками. Но приготовить обычное блюдо с изюминкой может быть задачей со звездочкой

«Торт на день рождения племянницы. Ну, это все, что было в моих силах»

Нынче модно делать открытки к праздникам из своих фотографий. Вот и сейчас самое время устроить новогоднюю фотосессию своим детям. Правда, что-то может пойти не так

«Моя жена жутко талантлива. И вот она решила сделать такую же белую совушку»

О боги! Я подавилась картофельным пюре, так эта сова хороша. © sweetparamour79 / Reddit

Рукодельничать вместе со своими детьми — прекрасно независимо от результата

«По идее, мы должны были сделать вот такую открытку папе на день рождения»

«Хотели подарить дочке на 6 лет торт в виде такой короны. До сих пор ржу»

«Помогла дочке сделать поделку. Кажись, превзошла сама себя»

«Что же... Здесь ожидания почти оправдались»

Даже если производитель какой-то игрушки обещает вам радостные моменты и уйму веселья, будьте немного скептиками