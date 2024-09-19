15 вдохновляющих историй от родителей-одиночек, которые не сдались и живут на полную катушку

Истории
4 часа назад

Порой так случается, что приходится воспитывать ребенка в одиночку. Это несомненно тяжкий труд. Вот несколько историй от людей, которые воспитывают детей одни, а также от тех, кто вырос только с отцом или матерью.

  • Жила в городе-миллионнике. Воспитываю одна двоих детей. Бывший муж бесконечно выносил мозг, родители не помогали и не поддерживали. Познакомилась в своем городе с мужчиной, полюбила. А он уехал вскоре в столицу. Необходимость была, жил там. И я тоже решилась на переезд, хотя меня особо никто не звал. Собрала в охапку детей и поехала на свои деньги. И что удивительно — все сложилось! Все пророчили, что столица съест. Ничего подобного. Главное — настрой. С молодым человеком сейчас все пучком. И город нравится. © Подслушано / Ideer
  • У меня двое деток, воспитываю их сама. Оба ребенка очень стеснительные. Тяжело видеть, как другие дети свободно говорят, а для моих заговорить первыми, ответить в классе при всех, выступить на утреннике — это сверхусилие. Не знаю, что делаю не так. Как-то в детском саду был утренник. Попросила бабушку сходить, пока я на работе. Она позвонила и сказала, что дочка прочитала там стих. Я прыгаю от счастья! На работе удивляются моей радости, коллега говорит: «Что ж тут такого?» Для вас ничего, а для меня это огромное достижение! Она смогла! Мамы таких деток меня сейчас поймут. © #щастьематеринства / VK
  • Моя мама рано стала вдовой. Мне тогда было 2 годика, мама бросила медицинский институт и устроилась на работу. Жили мы хорошо, мое детство было счастливым. Только вот ее личная жизнь так и закончилась в 22 года. Все подруги спрашивали, почему мама игнорирует внимание мужчин, а его было много. Она отвечала, что в ее жизни уже была любовь. Настоящая, искренняя. Что отец всегда в ее сердце, что больше ей никто не нужен. Когда я устроилась на первую работу, мама поступила в мединститут. Окончила с отличием и сейчас работает педиатром. Она всегда жизнерадостная, добрая и ласковая. Нашла себя в работе, а еще очень любит мою дочь, свою внучку. Не знаю, смогла бы мама полюбить другого мужчину или нет. Но очень уважаю и принимаю ее выбор. © Палата № 6 / VK
Ирина П.
2 часа назад

М-да, а ведь первая история могла закончиться и печально. Никто не звал, а героиня - детей в охапку и припёрлась. Было б весело, если б дверь квартиры любомого открыла другая мадам...

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  • Мама воспитывала меня одна, но я никогда ни в чем не нуждалась. Она работала санитаркой в больнице по две смены, чтобы денег было больше. С первой же своей зарплаты в 19 лет я купила ей профессиональную швейную машинку и несколько видов ткани. И уже 2 года мама занимается делом, о котором всегда мечтала, — шьет детскую одежду. Работает всего пару часов в день, имеет на этом хорошие деньги и много свободного времени. Очень довольна. А я счастлива, что смогла немного упростить ее жизнь, ведь она всегда старалась давать мне только лучшее. © Палата № 6 / VK
  • Я мать-одиночка, но мне так проще. Ребенка назвала так, как хотела, одеваю как хочу, воспитываю как считаю нужным. И ни с кем это не надо согласовывать. Пусть лучше ребенок будет расти в неполной, но счастливой семье, чем в полной, но несчастной. © Ежик в тумане / ADME
  • Меня воспитывал папа. Он вложил в меня душу, увидел во мне талант, когда я пошла в школу. Сразу отправил в музыкалку. Мне безумно нравилось, я создала свою группу с подружками, а потом даже концерты давала в университете. Но в один момент бросила занятия музыкой ради того, чтобы зарабатывать много денег и обеспечить папу. Он отдал часть своей жизни ради меня — я хочу его отблагодарить. Пока что подарила только машину — хорошую, качественную — и довела до слез. Но это только начало. Еще в планах очень много всего, в том числе и дом для любимого отца! © Палата № 6 / VK
  • Работаю в женском коллективе, разведена. Родные мои живут далеко, в городе я одна с дочкой. И как же надоели эти взгляды и комментарии про мою «неполноценность». Я сама смогла выбраться с ребенком на руках из деревни, получить образование. Дочь одета и обута, накормлена. Можем позволить себе походы в кино, детские центры, выходы на пикники. Но, по мнению этих дам, если у тебя нет мужчины — ты никто. © Подслушано / Ideer
  • С мужем развелась давно. Остались в хороших отношениях. Но он жадный. В гости ребенок к нему почти не ездил. А 2 месяца назад у сына сломался компьютер, у меня свободных денег не было. Бывший, чтобы не давать на ремонт, предложил сыну пожить у него месяц. Через 2 недели он начал мне названивать и просить сынишку обратно, деньги он даст. Оказывается, подростки очень много едят, часто пачкают вещи, могут час просидеть в ванной и еще просят на личные траты! Я отказала. Как в отпуске побывала. © Наталья / ADME
  • Я не помню, чтобы хотя бы раз в жизни мама повысила на меня или моих сестер голос. Она вырастила нас одна, пахала на трех работах и воспитывала троих детей. Очень уставала, но всегда находила время на общение с нами, успевала поиграть и сказку прочитать. Сейчас мы взрослые. На 50-летие одна сестра подарила маме квартиру, вторая — машину, а я — маленький, но очень красивый дом на берегу моря в Италии© Палата № 6 / VK
Alla Alena
1 день назад

Похоже вся подборка из области фантазий ,реального в них нет ничего

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  • Сегодня мое 5-летнее чудо заявило: «А в квадрате плюс В в квадрате равно С в квадрате!» Я чуть не заплакала. Вот что значит работать с ребенком на руках с его 4 месяцев! В одиночку практически. Я репетитор по математике. © #щастьематеринства / VK
  • Я вырастила сына в одиночку. Сейчас он успешный владелец бизнеса, у него двое прекрасных деток. Были времена, когда я сомневалась, что все сложится нормально, но сейчас все прямо хорошо. Мой сын — удивительный человек! © samasa111 / Reddit
  • Знакомый женился на женщине с ребенком. Жене захотелось открыть свой бизнес на ее родине — в Бразилии. Она туда летала, а дочка оставалась с отчимом. Но мама занималась там не только работой, как итог — развод. И тут дочка-подросток заявляет, что останется с отчимом. Мама, мол, человек хороший и она ее любит, но хочет более спокойной, стабильной жизни. Дедушка с бабушкой внучку поддержали — так и осталась она с новым отцом. Выросла, получила образование, работает врачом. Нет, мужик этот не единорог. Но для дочери, уверена, он супергерой. © Ilona Staller / ADME
  • Я мать-одиночка. С маленьким сыном не было возможности часто выходить в свет. Всегда говорила, что мой муж сам меня найдет и придет ко мне. И ведь пришел! Надо было делать ремонт в новой квартире, вызвала мастера. Пришел, сделал и больше не ушел. © Подслушано / Ideer
  • Я вышла замуж в 22, вскоре родила дочь. После родов было трудно, еще и вес набрала. Мужу не понравилось, ну и бросил он меня. Ну я и пошла снова работать мастером маникюра. Через 1,5 года стала стройная, счастливая и успешная. Бывший спалил мое фото в соцсетях и написал такой: «Давай встретимся». При встрече я сразу заговорила об алиментах — сделал вид, что не слышит. И предложил мне снова сойтись. Меня это не интересовало, потому что муж бросил меня в тяжелый период. Про алименты он ничего не сказал, поэтому я написала заявление в полицию. Пусть хоть родной дочери чем-то помогает! © Мамдаринка / VK
  • У подруги двое детей погодок. Муж бросил, когда выяснилось, что семью кормить тяжело. Подруга осталась одна в декрете, взять откуда денег — не понятно. Ну она и решила продавать в интернете свои находки с барахолки и из секондов. Купила куртку за 900 рублей, продала за 1400. Так накопила на машинку в кредит.

А вот еще несколько историй на схожую тематику:

Комментарии

Уведомления
Hangover Unicorn
23 часа назад

О, теперь мы знаем, кто эти чудесные люди с авито "отдайте мне, я мать-одиночка", которые за халявным барахлом н инфинити приезжают))

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