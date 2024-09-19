15 вдохновляющих историй от родителей-одиночек, которые не сдались и живут на полную катушку

М-да, а ведь первая история могла закончиться и печально. Никто не звал, а героиня - детей в охапку и припёрлась. Было б весело, если б дверь квартиры любомого открыла другая мадам...
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Порой так случается, что приходится воспитывать ребенка в одиночку. Это несомненно тяжкий труд. Вот несколько историй от людей, которые воспитывают детей одни, а также от тех, кто вырос только с отцом или матерью.
М-да, а ведь первая история могла закончиться и печально. Никто не звал, а героиня - детей в охапку и припёрлась. Было б весело, если б дверь квартиры любомого открыла другая мадам...
А вот еще несколько историй на схожую тематику:
О, теперь мы знаем, кто эти чудесные люди с авито "отдайте мне, я мать-одиночка", которые за халявным барахлом н инфинити приезжают))