15 затейников, которые знакомятся так, что хоть мемуары пиши

Понравился мне один парень. Он работал в институте. Прямо такой, каких я люблю - курчавый, симпатичный, длинноволосый блондин, высокий и толстый. Я старалась, по своей привычке, никак себя не выдавать. И постепенно забыла о нем. И вдруг встретила его в автобусе. Не узнала его лысого с бородой и весь в татуировках. Но он узнал меня и подошёл. Мы болтали всю дорогу. Я была рада что прежняя моя влюблённость к нему прошла и я могла свободно с ним общаться.