Понравился мне один парень. Он работал в институте. Прямо такой, каких я люблю - курчавый, симпатичный, длинноволосый блондин, высокий и толстый. Я старалась, по своей привычке, никак себя не выдавать. И постепенно забыла о нем. И вдруг встретила его в автобусе. Не узнала его лысого с бородой и весь в татуировках. Но он узнал меня и подошёл. Мы болтали всю дорогу. Я была рада что прежняя моя влюблённость к нему прошла и я могла свободно с ним общаться.
15 затейников, которые знакомятся так, что хоть мемуары пиши
В мире бесконечных свайпов и скучных переписок найти кого-то с фантазией — тот еще квест. Но есть люди, которые врываются в жизнь с ноги, ломая все шаблоны. Их методы могут вызывать смех, легкий шок или восторг, но одно точно: забыть такое знакомство невозможно. Готовьте блокноты, тут есть чему поучиться.
- Заказываю доставку продуктов. Каждый раз мне то открыточку положат, то вкусняшку маленькую в подарок. Ну, думаю, милота какая. Пишу хвалебный отзыв, поддержка ни сном ни духом. На другой раз спрашиваю курьера: «Ваших рук дело?» Он покраснел и пробормотал: «Моих. По инструкции нам знакомиться с клиентами строго запрещено, штраф. Вот я и решил пойти окольными путями — надеялся, что вы сами внимание обратите». В общем, на этот раз я оставила ему не чаевые, а свой номер телефона.
- Получила письмо по почте с предложением познакомиться. Удивилась. Послала ответ с просьбой меня больше не беспокоить. Потом приходит ответ, который начинается с: «Рад, что наше знакомство завязалось». Еще больше удивилась. Но из папки «Спам» я этого парня на всякий случай достала, люблю настойчивых. © Подслушано / Ideer
- Переехала в новый город. Работу нашла только в соседнем городке. Стою после работы на остановке, останавливается парень на машине, предлагает подвезти. Понимаю, обычный подкат. Не согласилась, он сказал, что это любовь с первого взгляда, и я его судьба, мы все равно встретимся и будем вместе. Через месяц нашла работу в городе, в котором живу, так еще и рядом с домом. Через неделю увидела этого парня. Оказывается, он работал торговым представителем и приехал к нам в магазин за заявкой. Разговорились, вечером пообещал приехать, проводить домой. Заехал, проводил до подъезда, смеется, спрашиваю, что смешного? Говорит, живу в доме напротив. Итог: четыре года вместе, три женаты, растет сын. Верьте в свою судьбу! © Мамдаринка / VK
- Встречался с девчонкой в десятом классе. Это был где-то 2007 год. Денег у меня тогда вообще не было, да и мозги работали так себе, фантазии ноль. А тут 14 февраля подкатило. Ну надо же что-то подарить, правильно? Читал один журнал, а там статья, мол, хочешь удивить девушку — подари ей свою фотку, типа студийную, в рамочке. Думаю, ну ладно. Первый раз в жизни рубашку надел, чужую, кстати, у брата взял. Пришел в эту фотостудию, встал как дурак, меня там кое-как сфоткали. Выбрал самое нормальное фото, взял рамочку дешевую, подарил ей. Она очень обрадовалась, поставила на полку, там у нее на комоде стояла. Гордилась мной, или не знаю, что у нее там в голове было. Мы с ней еще года два встречались, потом разошлись, ну бывает. А дальше прикол. Она начала встречаться с моим другом. И спустя лет пять он ей предложение сделал, кольцо там, все дела. А потом вдруг передумал. Потому что она мою фотку так и не выкинула. Он ей говорит «убери нафиг», а она: «Нет, не хочу». Может, принцип, может, реально еще что-то было. Ну и все, расстались. И вот я его понимаю, потому что зачем жить с человеком, у которого на полке стоит рамочка с бывшим?© Мамдаринка / VK
- Ездили в зоопарк с детьми. Муж занимался ремонтом и не мог нас везти, поэтому на маршрутке поехали. Я возле входа сижу, придерживаю коляску с дочкой. Сын (4 года) сидит на соседнем сиденье. Заходит одна девушка, садится напротив него, сын не обращает никакого внимания. Через пару остановок заходит вторая девушка, подружка первой, вся такая необычная — яркая одежда, розовые пряди в волосах. Девушки болтают, сын глаз не сводит со второй, улыбается, глазки строит. Тут девушка достает из рюкзака журнал с комиксами «Марвел». Сын моментально встает с сидения, распахивает куртку и говорит той девушке: «Смотри! А у меня футболка с Капитаном Америка!» Маленький мастер подкатов. © Мамдаринка / VK
- Сидела днем на лавочке в парке, ела мороженое, как вдруг ко мне парень подходит какой-то взволнованный. Задает странный вопрос: «Ой, девушка, а вы в порядке?» Я удивилась, ответила, что да, со мной все хорошо, а потом спросила: «Почему вы спрашиваете?» Незнакомец как будто из 2007 говорит: «Наверное, больно падать с небес. Вы же прекрасны, словно ангел!» Если бы я раньше просто поржала с такого подката, то сейчас мне стало приятно и как-то тепло внутри. Ностальгия. Даже контакт ему свой дала, вроде милый парень. © Карамель / VK
Хороший подкат про ангела. Не слышала такого. Всё чаще про зятя для мамы бубнят.
- Пришла в стоматологию у дома сделать чистку и заодно пломбы проверить. Меня встретил врач восточной внешности и сразу расплылся в улыбке. Расспрашивал про вредные привычки, какой зубной пастой пользуюсь и т.п. Прошло пару минут, сижу я на кресле, пока он что-то там осматривает, и слышу: «Никогда не видел такого красивого ротика». Я чуть слюной не поперхнулась от такого неожиданного комплимента. За час времени я узнала, что у меня «восхитительные зубки», «потрясающая десна» и «один ряд зубов лучше другого». Подкатами впечатлил, но номерок не дала. Зато вышла из стоматологии с полной уверенностью, что у меня голливудская улыбка. © Карамель / VK
- Сидели с подружкой в кафе и мне пришло оповещение. Подписался на меня какой-то тип и написал: «Привет, красотка. Познакомимся? У нас получатся красивые дети». Я рассмеялась, ненавижу нахалов. Сказала подружке, что с такими подкатами ему точно ничего не светит. Но зацепил. Ответила, пускай научится правильно делать комплименты. Слово за слово, завязался диалог. Спустя 7 лет у нас уже двое детей. Когда спрашиваю, почему его подкат был настолько глупым, говорит, что хотел выделиться и написал первое, что пришло в голову. А дети у нас и правда красивые вышли. © Карамель / VK
- Вчера утром выгуливала собаку на улице. На меня долго со стороны поглядывал мужчина с ротвейлером. Потом пошел за мной следом в сквер и решился подойти познакомиться. Знаете, это был худший подкат в моей жизни. Он явно не знал, как завязать разговор, поэтому сказал: «Говорят, животные очень похожи на своих хозяев. Так вот это про вас». Улыбнулся и глянул на мою собаку. А у меня шарпей, если что. © Карамель / VK
Ну але, шарпеи милашки. Тебе что, собственная собака не нравится? Это ж не китайская хохлатая, вот уж бедная порода, но даже их обожают
- В магазине увидел девушку, долго смотрела на цветы. Взял и сказал ей: «Уж кто-то должен покупать тебе цветы!» © Whitemanbadnpc / Reddit
- Парень, с которым я несколько раз встречалась, говорил, что у меня очень красивые брови. Думала, что он действительно искренне. Но позже сам мне признался, что они с друзьями использовали эту фразу практически всегда. И на всех девушек действовала. Ну что же, молодцы! © Burritobabyy / Reddit
- Стояла как-то на кассе, выкладываю продукты на ленту, думаю о своем. Вдруг мужчина подходит сзади и говорит: «Девушка, а давайте я все оплачу! Я просто женюсь скоро, это в честь праздника!» Ну я сначала попыталась отговорить его, но он мило настаивал на своем. Пришлось соглашаться. Кассирша пробила все, он оплатил, я поблагодарила его. И внезапно он говорит: «Так что, можно ваш номер тогда? Сходим на пару свиданий, познакомимся, а там и до свадьбы недалеко будет?» Таких оригинальных подкатов в моей жизни еще никогда не было! © Не все поймут / VK
Ишь, какой шустрый! Оплатил покупки и сразу ему свадьбу. Ну, а девчонка явно тюньтя. Я бы ни за что не согласилась чтобы за меня платили. Кто его знает, потом потребует отдать долг в кровати.
- Часто иду по улице и слышу в свой адрес подкаты. Сегодняшний мужчина удивил, шел за мной, а я слышу: «Вот иду я не спеша за девушкой, шаг в шаг. Вот она увеличила скорость, я за ней поспеваю. Девушка, вы не бойтесь, нам по жизни одной дорогой суждено идти. Молчание в минуту. А теперь наши пути расходятся, вам налево, а мне направо. И как вам без меня-то будет?» © Не все поймут / VK
- Мой друг просто ас в знакомствах с девчонками. Он постоянно использует один коронный прием — подходит к случайной девушке и говорит: «Слушай, у меня вопрос, мне нужен совет от девушки». Она, естественно, отвечает: «Конечно, что случилось?» Тогда он спрашивает: «Вот смотри, допустим, я вижу очень милую девчонку. Мне подойти и заговорить с ней, или это будет слишком?» И 99.9999% из них говорят: «Ты обязательно должен подойти и поговорить с ней!» После этого он сразу же представляется. Я сам попробовал два раза и получил два номера — это явно стопроцентный успех! © BurgerGuy78 / Reddit
- У меня тоже был прикольный случай. Шла по улице, говорила по телефону. Внезапно подлетает ко мне мужик и выдает: «Вы — не женщина!» Я аж напряглась — что он мне предъявляет? А он, через паузу, продолжил: «Вы — не женщина! Вы — богиня!» © Не все поймут / VK
