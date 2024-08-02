15+ красоток, которые забабахали себе педикюр, доказав, что нет преград на пути к ухоженным ножкам
Фотоподборки
2 часа назад
Летом хочется, чтобы окружающие оценили не только наш маникюр, но и ухоженные ножки. И даже 9 месяц беременности этому не помеха. А если вдруг вам стукнуло 100 лет, как одной из героинь нашей статьи, то вы понимаете, что и возраст никакая не преграда на пути к красивым ногам. Вот женщины, которые точно умеют привлечь внимание к своему педикюру.
«Нюдовый сет»
«Мой новый леопардовый педикюр»
«Решила попробовать кое-что новенькое»
«На один палец этой красоты у меня ушло несколько часов. Что ж, еще 9 таких и я закончу»
«Первый раз делаю градиент с помощью губки для макияжа».
«Очень быстрый дизайн»
«Это определенно стоило боли в спине»
«Сделала педикюр своей 100-летней бабушке»
- Ух ты, да у нее ноги красивее, чем у людей в 2 раза моложе нее! © Unknown author / Reddit
«Из-за работы мне нельзя делать всякие забавные рисунки на руках, поэтому я делаю их на ногах»
«От меня только что ушел муж. Сделала себе маникюр и педикюр, чтобы немного отвлечься»
«Использовала наклейки для ногтей. Для первого раза не так уж плохо получилось»
«Мои ногти похожи на крошечные планеты»
В стиле Тихого океана
«Обалдеть, как педикюр может поднять настроение»
«Сделала сегодня утром»
«Милый небольшой дизайн. Что думаете?»
- Какой милый! Напомнил мне педикюр, который я делала ко Дню святого Валентина. © Barbarella4390 / Reddit
«Впервые делала педикюр с дизайном, очень нравится»
«Сделала педикюр сама. Обожаю его!»
«Коричневый френч»
«Раскорячилась как креветка, но все же дотянулась до пальцев ног. На 9 месяце беременности считаю это победой»
Вот еще подборка наших статей, которые любой женщине помогут чувствовать себя королевой:
Фото на превью AFOXALYPSE / Reddit
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