15+ красоток, которые забабахали себе педикюр, доказав, что нет преград на пути к ухоженным ножкам

Летом хочется, чтобы окружающие оценили не только наш маникюр, но и ухоженные ножки. И даже 9 месяц беременности этому не помеха. А если вдруг вам стукнуло 100 лет, как одной из героинь нашей статьи, то вы понимаете, что и возраст никакая не преграда на пути к красивым ногам. Вот женщины, которые точно умеют привлечь внимание к своему педикюру.

«Нюдовый сет»

«Мой новый леопардовый педикюр»

«Решила попробовать кое-что новенькое»

«На один палец этой красоты у меня ушло несколько часов. Что ж, еще 9 таких и я закончу»

«Первый раз делаю градиент с помощью губки для макияжа».

«Очень быстрый дизайн»

«Это определенно стоило боли в спине»

«Сделала педикюр своей 100-летней бабушке»

Ух ты, да у нее ноги красивее, чем у людей в 2 раза моложе нее! © Unknown author / Reddit

«Из-за работы мне нельзя делать всякие забавные рисунки на руках, поэтому я делаю их на ногах»

«От меня только что ушел муж. Сделала себе маникюр и педикюр, чтобы немного отвлечься»

«Использовала наклейки для ногтей. Для первого раза не так уж плохо получилось»

«Мои ногти похожи на крошечные планеты»

В стиле Тихого океана

«Обалдеть, как педикюр может поднять настроение»

«Сделала сегодня утром»

«Милый небольшой дизайн. Что думаете?»

Какой милый! Напомнил мне педикюр, который я делала ко Дню святого Валентина. © Barbarella4390 / Reddit

«Впервые делала педикюр с дизайном, очень нравится»

«Сделала педикюр сама. Обожаю его!»

«Коричневый френч»