16 человек, которые решили сделать заготовки на зиму, а получили приключения на свою голову

Любители маринованных огурчиков, вишневого варенья и сушеных грибов, добро пожаловать! Мы решили, что сейчас самое время собрать парочку историй и фото о том, как трудно вести все эти заготовки: работы ведь не на месяц-два, а на круглый год! Семена купи, рассаду прорасти, все прополи и подкорми, потом собери и закрути-засуши. А потом снова в магазин за семенами.