16 человек, которые решили сделать заготовки на зиму, а получили приключения на свою голову
Любители маринованных огурчиков, вишневого варенья и сушеных грибов, добро пожаловать! Мы решили, что сейчас самое время собрать парочку историй и фото о том, как трудно вести все эти заготовки: работы ведь не на месяц-два, а на круглый год! Семена купи, рассаду прорасти, все прополи и подкорми, потом собери и закрути-засуши. А потом снова в магазин за семенами.
«Жена обещала, что мы заедем в питомник «просто посмотреть»
- Ужасно сильно люблю варенье. Приезжал в деревню к маме, она мне дала несколько банок. Я не удержался и по дороге домой слупил одну. Дорога долгая, а я почти на каждой заправке останавливался и ел хлеб с вареньем. Привез детям и жене пять банок вместо шести. Мама позвонила и спрашивает у моей жены: «Как там Рома? Сколько банок варенья вам привез? Пять? Стареет уже сынуля. Раньше несколько по дороге съедал». © Не все поймут / VK
- Моя любимая свекровь как-то предложила вместе сделать соленья на зиму. Муж с отцом в это время были в гараже. Свекровь делилась своими уникальными рецептами, как вдруг с криками прибежала соседка: «Кошмар! Они там совсем уже! Вы видели, что они творят?» И унеслась прочь. Мы все побросали — и за ней. А в гараже мужики доедали мясо, которое свекровь с соседкой вместе засолили на зиму. Вот досталось им потом...
- Жила с парнем. Решила научиться делать закатки. Натерла, нарезала, банки-склянки перемыла. Горда собой, слов нет! А он пришел и сообщил мне, что я «обабилась». Долго он мыл кухню после разбитой банки аджики. А я больше не закатываю... Да и не живу с ним. © Подслушано / Ideer
«Мой куст томатов определенно вышел из-под контроля»
Зря не закатывает, подумаешь придурок попался. Они уходят и приходят, а аджика своя всегда греет ☺️
- Мой дедушка часто брал меня в горы, где мы вместе собирали чернику, а потом бабушка делала из нее варенье. Помню, как в один день мы поднимались вверх, я сильно подвернул ногу, начал плакать, но дедушка не растерялся. Он взял меня на спину и понес. Не вниз, а вверх. Дедуля сказал: «Если мы начали путь вверх, то дойдем до конца, нельзя возвращаться назад!» Эту фразу я запомнил на всю жизнь. Он донес меня до самой вершины, мне стало лучше, мы собрали чернику и спустились обратно. Сейчас как бы мне сложно ни было, какие бы препятствия ни встречались на пути — я всегда иду вверх до конца. © Не все поймут / VK
- Этим летом приехали в очередной раз к маме с огородом помогать. Полем клубнику, подбегает моя четырехлетняя дочка и срывает ягодку. Незамедлительно получает от бабушки нагоняй: «Не трогай. Это не тебе. Это в варенье». И тут меня прорвало: «В какое такое варенье? Которое мы видим баночку-другую за всю зиму? Которое — позапрошлогоднего года выпуска — тебе вдруг стало не жалко нам отдать? Да я лучше с дочкой на площадке погуляю, чем с таким отношением тут корячиться». Собрала ребенка и уехала. А клубнику в магазине купила... © Мамдаринка / VK
- Муж не так давно купил гараж. Друзья были в недоумении, зачем ему такое приобретение. Машины у нас нет, да и не планируется. Только я знала цель этой покупки. Все ради того, чтобы у нас было место для хранения закаток! Погреба нет, на балконе места мало, а моя мама и его мама прямо тоннами поставляют нам запасы маринованных огурчиков, помидорчиков, варенья и компотов. Хитрюга не может нарадоваться «коллекции» закруток, которая сейчас заполонила весь гараж. © Мамдаринка / VK
«Кто-то выращивает гигантские тыквы и расстраивается, что они недобрали чутка по весу, а у нас — урожай микропомидорок»
- Занялась я закатками. Сначала огурцы консервировала. Дочь увидела меня на кухне, подошла, предложила помощь. Я согласилась, рассказала ей, что и как нужно кидать в баночку. Она мне с огурцами помогла. Через некоторое время и с помидорами. Под конец и кабачки законсервировали. Дочь радостно убежала, закончив мне помогать. И только тогда я увидела, что есть одна банка с надкушенным огурцом, с надкушенным помидором и надкушенным кабачком. Все попробовала. © Мамдаринка / VK
- У свекров карликовая вишня такая плодоносная была, что каждый год делали варенье. Правда, все жаловались на косточки в нем, но свекрови об этом сказать не осмеливались. Мы с мужем только поженились и приехали на дачу к его родителям. Я и ляпнула: «А почему бы не почистить вишню сразу, чтобы потом удобно есть было?» Свекровь зыркнула, подошла ко мне и как выдаст: «Отлично, милая, вот и попробуй сделать сама. Уверена, у тебя все получится». Куда было деваться? В итоге вся кухня была в вишне, зато зимой мы наконец поели варенье без косточек. Акция была одноразовая, потому что больше добровольцев не находилось.
«Я просто хочу понять: что выросло на моем салате?»
А мне нравится варенье с косточкой, как бабушка делала. Пока косточку обсасываешь все рецепторы задействуешь и получишь от вкуса 100% ну и слопаешь такого варенья меньше)))
- Моя свекровь всегда делает очень много закаток на зиму. Приедем к ней, а она расхваливает себя: и то вам накатала, и это для вас заготовила. А как зима — даже не предлагает взять баночку. Один год была я беременная, приехали к ней на дачу. Стоит там свежезакатаная партия салатиков. Она опять свою песню запела, а я мужу и говорю: «Давай грузи все в багажник, мы же на машине, а зимой я с животом буду, когда нам за закатками ездить?» Муж тоже просек, что пора мамку проучить, и все подчистую загрузил в машину. © Мамдаринка / VK
- Раньше не очень любила собирать грибы. В предпоследний такой поход нашли один гриб и... котика: мелкий комочек размером со жменьку с кривым тоненьким хвостиком. Оставили это чудо у бабули в деревне. В последний раз свекровь с мужем нашли по два белых, а я — опять кота! Отошла на метров тридцать и уткнулась в нужное дерево — маленький клубочек с расцветкой рыси и глазками, полными обреченности. Забрали с собой. Отношение к собиранию грибов поменяла. © Подслушано / Ideer
- Осенью сотрудник поделился историей о том, как он почувствовал настоящий страх. Отправился он в лес за грибами, ходил, собирал себе спокойно подберезовики. Вдруг замечает, что напротив него стоит огромный медведь. Но стоит спиной, чем-то увлечено животное, ничего не видит. Буквально 10 секунд знакомый так стоял, не мог пошевелиться и хорошо еще, что от ужаса не заорал. Тихо развернулся, пошел медленным шагом, а потом и вовсе убежал. © Не все поймут / VK
«Странный огурец»
Комментарии
К моему великому счастью, никто из семьи ничего закатанное не ест)
А себе я могу под настроение сварить баночку сливового варенья 😉