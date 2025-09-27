16 флористов и их клиентов поведали истории, где за букетом стояла комедия, а иногда — драма

Если б жила по расчёту, и зарабатывала айфоны прощениями (и если б интересовалась айфонами), то я бы сама девок подговаривала с ним мутить.
Но как-то это уныло.
И ещё изображать надо, что не пофиг.
Не, у меня б не получилось
За каждым букетом стоит своя история. Иногда трогательная, иногда уморительная, а порой такая, что аж с ног сбивает. Мы собрали для вас букет из историй, которые точно вызовут у вас самые разные эмоции.
Сдаётся мне, что мужика ненавидят все женщины, которых он встречает 8 марта. Ведь его ни разу не видели в этот день с букетом, значит, с этим праздником он не поздравляет никого, включая жену.
