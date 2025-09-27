16 флористов и их клиентов поведали истории, где за букетом стояла комедия, а иногда — драма

52 минуты назад
vi_palamarchuk

За каждым букетом стоит своя история. Иногда трогательная, иногда уморительная, а порой такая, что аж с ног сбивает. Мы собрали для вас букет из историй, которые точно вызовут у вас самые разные эмоции.

  • Я подрабатываю флористом, и мне запомнилась одна история. Парень позвонил, заказал букет за сто баксов и попросил положить записку с таким текстом: «Прости меня. Ты мое все. Это больше никогда не повторится. Я не могу представить жизнь без тебя. Я люблю тебя». Доставка должна была быть как можно скорее. Позже он замучил нас звонками каждые полчаса. Говорил нам, что он еще не получил ответа от нее, и что мы, должно быть, доставили его не тому человеку. Прости, парень, но, кажется, ты облажался и ответа не будет. © partmyk / Reddit
  • Работаю флористом, и меня достали вопросы: «А цветы свежие? Вчера привезли? Фу. А какие сегодняшние?» Раскрываю «секрет»: цветы неделями едут из Голландии, Эквадора и других стран, а поставки в цветочные магазины осуществляются пару раз в неделю. То есть цветы, которые вы видите на полках магазинов, были срезаны как минимум недели три назад, и они повидали больше стран, чем их продавец. © Подслушано / Ideer
  • Я флорист. Недавно приходит женщина лет 50-55 и спрашивает, собираем ли мы букеты по фото. Говорю, мол, да, есть такая услуга. Как же мы с коллегами ржали, когда она протянула телефон, а там фотка женщины. И клиентка такая: «Вот для вот этой... ну, свекрови моей букет нужен, соберете?» Букет собрали, клиентка осталась довольна, надеемся, что и свекровь тоже. © Рабочие истории / VK
  • Я работаю флористом, держу собственный небольшой магазинчик. И вот повадился ко мне забегать мальчишка лет 9-10. Зайдет, посмотрит и уходит. Я не напрягалась, но было любопытно, что же он высматривает. Вчера пришел и, наконец, обратился — попросил подобрать маме красивый букет на день рождения на те деньги, которые он скопил. Рассказал, что ходил, смотрел на цены и заодно откладывал деньги с обедов и гостинцев от родственников, еще помогал в огороде одной женщине — и вот накопил нужную сумму. Ну такой зайчик! Сердце не выдержало, предложила просто так дать ему цветы, от одного букета не обеднею. А он серьезно так говорит: «Нет, вы же тоже работаете, значит, деньги и вам нужны, это будет нечестно». Конечно, я втайне ему собрала букет дороже. И он, довольный, пошел радовать маму. Отличный мужчина растет! © Палата № 6 / VK
  • Моя знакомая работала флористом и рассказала потешную историю об одном пареньке. Он пришел к ней в магазин и купил две одинаковые дешевенькие цветочные композиции. И все бы ничего, да только в дополнение к презенту парень купил открытку, порвал ее на две части и положил по половинке в каждую композицию. Один был для его жены, а второй для любовницы. Вот бы посмотреть на их реакцию! © kaybet / Reddit
  • Работаю флористом. Заходит мужик: «Я айфон жене купил. Я ей рога наставляю, нужно отмазаться. Мне б букет к айфону». Купил композицию в коробке, а мы засовывали туда айфон под рассказ, как он гуляет и как жена его прощает. А потом вдруг раздается вопрос: «Ты бы простила за айфон?» Я и ответила: «Я бы сразу послала. Бесповоротно». По его взгляду было видно, что он удивился. А вы бы простили измену за айфон? © vi_palamarchuk
21 час назад

Если б жила по расчёту, и зарабатывала айфоны прощениями (и если б интересовалась айфонами), то я бы сама девок подговаривала с ним мутить.
Но как-то это уныло.
И ещё изображать надо, что не пофиг.
Не, у меня б не получилось

  • Работаю в цветочном уже три года. И каждый год девятого марта с самого утра ко мне бежит мужчина за огромным букетом. Ну вот как можно систематически забывать про 8 Марта?! Решила помочь, предложила оформить заказ на ежегодную доставку цветов. Мужчина, окинул меня страдальческим взглядом, а потом ошарашил: «Да что ж это такое! Все женщины, которых я встречаю 9 марта, ненавидят меня. У моей жены день рождения 9 марта! Хоть заранее цветы покупай и в гараже прячь». © Карамель / VK
  • Я работал помощником флориста, и у меня есть отличная история о том, как мой коллега встретил свою жену. Однажды богатенький парень решил произвести впечатление на одну симпатичную девушку. Он заказал ежедневную доставку самых дорогих букетов к ней домой или на работу. Мой коллега начинает доставлять эти цветы каждый день, и она очень им рада. Через пару дней они начали болтать, а на десятый день он уже оказался у нее в гостях. Они поженились через год. Мораль истории такова: не платите другим парням, чтобы они доставляли цветы вашим девушкам. © bookelly / Reddit
Genoveva Kolomyceva
17 часов назад

Сдаётся мне, что мужика ненавидят все женщины, которых он встречает 8 марта. Ведь его ни разу не видели в этот день с букетом, значит, с этим праздником он не поздравляет никого, включая жену.

  • Разговаривала со своим парнем вечером, он спросил, не получала ли я цветы сегодня, я ответила, что нет. Тогда он рассказал, что заказал мне доставку и скоро узнает, в чем дело. Когда магазин написал, что курьер принес цветы и их забрали, я сразу же спросила у своей соседки по квартире. Оказалось, к нам действительно приходил курьер и принес цветы. Соседка их успешно забрала себе, поблагодарила своего парня, на что он ответил что-то в роде: «Для тебя все, что хочешь». Она даже и не подумала, что что-то может быть не так. Я бы на ее месте тоже ничего не заподозрила, но того парня не понимаю. Мы же и так узнали правду, зачем было своей девушке врать... © Карамель / VK
  • Две подруги работали в одном офисе. Одна начала получать шикарные анонимные букеты. Вторая, чтобы не чувствовать себя обделенной, решила заказать самой себе букет от «поклонника». Первая, решив, что ее букеты скромнее, заказала себе еще роскошнее. Из всей истории в плюсе остался только цветочный. © yanniver
  • Подрабатывала в юности флористом. По факту, просто стояла на кассе в цветочном и делала вид, что из трех роз могу состряпать шедевр. Иногда молодые люди пытались подкатить самым простым способом: купить букет и подарить его, просто развернувшись на месте. Обычно такие букеты выставляют снова на продажу по более низкой цене, чтобы деньги можно было быстро и без последствий сунуть в карман. Один такой букет мне как-то возвращался четыре раза. Прибыльный бизнес. © Подслушано / Ideer
  • Я флорист. Когда моим подругам дарят букеты, они присылают мне фотографии и просят посчитать, на сколько разорился их мужчина. Иногда, чтобы поднять настроение или сохранить брак, я называю цены выше, пусть радуются! © Палата № 6 / VK
  • На доставку уехали два букета, один из роскошных 25 красных роз, второй сборный небольшой букетик. Курьер перепутал адреса и поменял букеты местами. Короче, девушка, получившая 25 роз, не захотела ни в какую меняться и получать свой букет, говорит, что моно из роз круче. Что делать?...© yanniver
  • Покупала подруге цветы на день рождения. Провела в магазине минут 15-20. Все это время там же выбирал цветы своей девушке красивый, дорого и модно одетый мужчина. Как же он торговался! Он просто вынес мозг флористам! Ему надо было, чтобы букет выглядел дорого, но стоил гроши. Он раз 20 просчитывал разные варианты букетов, чтобы не переплатить. Это выглядело мерзко. Обидно, что девушка сразу и не догадается, с кем она связалась. © Подслушано / Ideer
  • Работаю флористом. Бывает, что некоторые цветы списывают, так как красивыми им осталось стоять недолго. Такие цветы я не выкидываю, а беру домой и по дороге раздариваю девочкам, девушкам, женщинам и бабушкам. И тогда что-то необычное просыпается в них. Они становятся нежными, женственными, то есть наружу выходит все то, что заперто в них повседневными проблемами, работой и всякими обязанностями. А когда они получают цветок, в них просыпается женщина. И это прекрасно! © Не все поймут / VK
  • Можно сказать, что я потомственный флорист. Недавно у меня заказали самую забавную записку к цветам, которую я когда-либо видел: «Моя любовь к тебе продлится до увядания последней розы». Я подумал, что это очень странно, но позже заказчик пришел в магазин и попросил добавить к букету искусственную розу. © Draft_Punk / Reddit

Комментарии

