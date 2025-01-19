16 историй, доказавших нам, что даже крепкая дружба может не выдержать испытаний
В песне поется, что друг в беде не бросит и лишнего не спросит. Но в реальности дружба порой не выдерживает испытаний, которые подкидывает нам жизнь. Друзья могут рассориться из-за денег или любви, а порой и вовсе из-за мелочей.
- Дочь мужа дружила с девушкой в колледже. Хорошо дружила. И вот подруга собирается замуж и просит помочь с организацией свадьбы. Как не помочь? Подруга же, да и событие какое радостное. Только на саму свадьбу ее не позвали. Сказали, что она не вписывается в их новый круг общения. © Ilona Staller / ADME
- Подруга на работу ездила в другой город. Иногда приходилось допоздна задерживаться, и она снимала квартиру посуточно. Узнала об этом ее приятельница и давай: «Ночуй у нас, не трать деньги». Так подруга сто раз пожалела, что повелась! Всякий раз, как она оставалась, эта приятельница начинала перечислять, что нужно купить в качестве гостинцев, начиная с хлеба-молока, заканчивая мясом-рыбой для семьи. В итоге подруга тратила кучу времени и денег, а потом еще в качестве психолога должна была до полуночи сидеть усталая. Хватило трех раз. © Лилия Н. / Dzen
- Дружили лет пять с подругой, были не разлей вода. Потом в меня влюбился мужик. Я его отшила, а подруга с ним пересеклась на общей тусе, они стали общаться, потом встречаться. А со мной она общаться перестала, потому что как можно простить, что ее мужик был в меня влюблен? © MrMrMaM / Pikabu
- Дружили с первого класса, а раздружились за один день. Подружка поделилась радостью — квартиру купила. Здорово, искренне радовалась за нее, пока она не начала меня жизни учить, мол, вот какая она молодец — 5 лет откладывала почти всю зарплату. А вот не будь я такой транжирой, тоже была бы со своим жильем. Ок, разбираем исходные данные: тебе 23 года, 5 лет ты работаешь и получаешь 12 тысяч. в месяц. Даже откладывая по 10 тысяч, с ее же слов, за 5 лет это 600. Квартира была куплена за 4,8 млн., за наличку. Внимание, вопрос: откуда взялись остальные деньги? Она такая: «Ну-у-у, родители немножко помогли». Немножко, блин. Ага. «Нет, ну я же откладывала!» Ага, откладывала, продолжая жить на полном содержании родителей. Итог — я, значит, неблагодарная, раз не хочу слушать, как правильно жить. © Надежда П. / Dzen
- Общались, дружили, никогда не ссорились, было очень комфортно в общении.
Никогда ничего и никого не делили. У нас совершенно разные типажи: она милая гламурная девочка-сердцеедка, я — типа «синий чулок». Конечно, я позвала ее на свадьбу и даже попросила помочь выбрать свадебное платье. С платьем она меня прокатила. Ну ладно, думаю, некогда человеку. Потом еще что-то по мелочи. Потом она за пару дней до свадьбы просто написала, что не придет. И все. Как и не было человека. Неужели зависть какая-то? Мне даже в голову, честно говоря, не приходило. Я несколько лет уже таю легкую обиду и непонимание. © Hilda 2.0 / ADME
Самое неблагодарное занятие - пытаться угадать, что там себе надумал другой человек.
- Я пишу музыку — как любитель, но очень давно. Всю свою жизнь мой друг критиковал мои работы. А пару-тройку лет назад он решил сам заняться музыкой. Скинул мне результат, я расписал, где что не так, а друг сказал, что я ничерта не понимаю, он все лучше знает, и перестал со мной общаться. Дружили со школьных лет. Пошел он нафиг. © SashaKetano / Pikabu
- Есть подруга, дружим давно, нам друг от друга ничего не надо. Но вот с ее мужем найти общий язык не можем. Тут узнала наконец причину и мне смешно стало: нам уже под 60, а он мне все мстит за то, что я отклонила его ухаживания. С ним я познакомилась раньше, чем с ней года на 2. Живи и радуйся — жена умница, спокойная, хозяйственная, чего еще надо, но нет, не дает ему покоя давняя история. Ну и фиг с ним, встречаемся с подругой без него. © Мишка Фанси / Dzen
- С подругой детства рассорились по максимально дурацкой причине: из-за комментария в соцсети. Она выложила фото и подписала как-то глубокомысленно и философски — модно это тогда было. И ляпнула в этой подписи грамматическую ошибку. А я ее прямо там под фоткой и подколола. Думала, поржем и забудем, как обычно, а она мне через минуту звонит с криками: ты меня, мол, позоришь перед всеми, срочно удали комментарий, совсем, что ли, больная — и все в таком духе. После такого общаться с ней как-то перехотелось, хоть и дружили буквально с детского сада.
Я очень трепетно отношусь к родному языку, но я не стала бы исправлять прилюдно подругу. Тем более вы не знали, что у неё в голове. Она подписала фото как смогла, может у неё внутри переживание было скрытое, которое она не сумела выразить по-другому. Поступок гадкий, конечно....
- Лучший друг женился, и его новая жена решила, что ему незачем общаться с небогатыми людьми. Он ее послушал. Печально, но факт: через 3 года фирма ее отца обанкротилась, и ее мужу — нашему бывшему другу, — пришлось устраиваться на работу, где платили меньше, чем нам, его бывшим приятелям. © Knighter9090 / Reddit
- Года два назад пригласила в гости лучшую подругу из другого города, с которой у нас было много светлых моментов. Так после визита она начала мне советовать бросить мужа и родить для себя, якобы мы с ним друг другу не подходим. Я напряглась. И не зря. Недавно муж дал телефон, и я увидела, как она ему пишет, что мы с ним не пара, и советует избавиться от меня побыстрее. Конец 15-летней дружбе. Виной оказалась банальная зависть. Лучше бы и не приглашала ее. © Подслушано / Ideer
- Подруга приехала в мой город, остановилась у меня. Мы договаривались вместе сходить в музей, а она заявила, что хочет сходить одна, без меня. Было такое чувство, что ее вообще бесит, что я пытаюсь провести с ней время, пока она гуляет по городу. Она в своем поведении ничего обидного не видела. Позже она уехала домой, а потом пишет мне с просьбой вернуть деньги за напитки, которые она нам покупала. А ничего, что она у меня жила все это время и ела мои продукты? На сообщение я не ответила, скатертью дорожка. © Dont_be_stinky / Reddit
- Была у меня лучшая подруга, дружили не разлей вода — сначала в детсаду, потом в школе, поступили в один универ. А сейчас она завела себе самца, и я ее потеряла. «Пойдем в кино? — Не могу-у-у, мне надо готовить/стирать/убирать». «Пойдем на каток? — Не-ет, у моего Мишеньки выходной, я с ним буду». «Приходи ко мне на чай? — Ты что, я Мишеньке обещала побыть с ним». У меня тоже есть парень, но я почему-то нахожу время на встречи с друзьями и подругами. А тут была подруга — и нет подруги. Грустно это. © Подслушано / Ideer
- Все мои друзья уверены, что я встречаюсь с парнем только из-за денег. Их не интересуют его личные качества, им не важно, что я материально независима от него. Когда мне изрядно поднадоели эти заявления и фразы, мол, скажи спасибо, что ему не говорим, я подозвала своего парня и перед всеми заявила: «Представляешь, они думают, будто ты не знаешь, что я только ради денег с тобой». Он шутку оценил, а у меня больше нет друзей. Не хочу иметь друзей, у которых такое мнение обо мне. © Подслушано / Ideer
- Не подруга, а моя собственная сестра перестала со мной разговаривать, потому что я собралась назвать своего первенца именем, которое, оказывается, она хотела бы дать своему ребенку. Только вот она никогда не «заявляла права» на это имя. Кроме того, она даже еще не беременна. © Pearlsnloafers / Reddit
С самцами порой вообще весело. Одна приятельница начала жить с мужиком и все, мы ее потеряли. А мужик оказался типичным манипулятором, который постепенно лишил ее круга общения. «Зачем тебе подруги? Они все – гулящие женщины, которые завидуют твоему счастью и хотят нас поссорить». Ну и конечно же, он к этим самым ужасным подругам сам постоянно подбивал клинья. У подруженьки глаза открылись только через несколько лет, они даже пожениться и завести ребенка успели. Но лучше поздно, чем никогда.
- С бывшим парнем продолжали общаться, ходили на концерты, ездили в маленькие путешествия. При этом между нами уже не было никакой любви, просто было клево проводить время вместе, словно мы за время отношений сблизились до уровня брат-сестра. Гордилась этими отношениями, рассказывала всем, какой клевый у меня друг. И он своим говорил, что я его родная душа, что таких людей трудно найти. Но вот у меня появился парень. И бывший отказался от общения со мной без объяснений. Очень грущу. Думала, что мы друзья...© Подслушано / Ideer
- Лучшая подруга попросила найти ей сайт, на котором я купила себе одежду, отдала свой телефон и ушла принимать доставку. В этот момент ее парень присылает сообщение: «Какой ей театр, она себя видела?» Понимаю, что речь идет обо мне, ведь вечером меня пригласили на спектакль, о чем я ей и рассказала. Открываю переписку, листаю, а там во всей красе идет обсуждение моего спутника, личной жизни, «облезлой» шубы и того, какой ужасный торт она ела у меня в гостях пару дней назад. Молча убрала телефон и ушла. © Подслушано / Ideer
Но настоящая, искренняя дружба тоже существует, честное слово. И вот эта наша статья о надежных подругах тому доказательство.
Комментарии
"вот у меня появился парень. И бывший отказался от общения со мной без объяснений. Очень грущу." - наверное ваши прогрессивные отношения не всем понятны
А представьте такое чудо, бывший парень-нынешний друг прервал общение из мужской солидарности, понимая какого новому парню будет терпеть такую их, крепкую дружбу. Вот было бы благородно)