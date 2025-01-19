16 историй, доказавших нам, что даже крепкая дружба может не выдержать испытаний

С самцами порой вообще весело. Одна приятельница начала жить с мужиком и все, мы ее потеряли. А мужик оказался типичным манипулятором, который постепенно лишил ее круга общения. «Зачем тебе подруги? Они все – гулящие женщины, которые завидуют твоему счастью и хотят нас поссорить». Ну и конечно же, он к этим самым ужасным подругам сам постоянно подбивал клинья. У подруженьки глаза открылись только через несколько лет, они даже пожениться и завести ребенка успели. Но лучше поздно, чем никогда.