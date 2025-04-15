16 историй, где маленькое одолжение обернулось неожиданной бурей эмоций

Сводная сестра и брат, видимо, гораздо раньше раскусили мамашку. А может она от них и отреклась как раз лет 20 назад, потому и свалили...

По маминым рассказам, бабушка моя со своим сыном тоже порой друг другу бросали "ты мне больше не сын - тогда ты мне больше не мать". По несколько недель не общались, хотя жили в одном доме - в разных подъездах. Младшему брату (моему дядьке) тоже порой прилетало. И тольео когда отец погиб, бабуля прикусила язык. Да поздно было...