16 историй о том, как размеренная работа на дому однажды подкинула людям сюрпризы
Истории
58 минут назад
Многие мечтают работать из дома, ведь это идеальное сочетание комфорта и спокойствия. Казалось бы, что может пойти не так? Однако даже в такой размеренной атмосфере жизнь подбрасывает настоящие сюрпризы. Обычный рабочий день может с легкостью превратиться в комедию, а то и в драму. В этой статье мы расскажем о людях, которые столкнулись с непредсказуемыми ситуациями прямо во время своих «удаленных» будней.
- Мужу пришлось перенести свое рабочее место в спальню. Утром у него была онлайн-встреча по видеосвязи. Все бы ничего, но я об этом совершенно забыла и начала переодеваться. Как только до меня дошло, что происходит, я рухнула на пол и на четвереньках поползла к выходу. А потом оказалось, что муж отключил камеру, но я узнала об этом только после того, как его встреча закончилась. © lovinglaurel / Reddit
- Я тогда работал в колл-центре и, как обычно, говорил по телефону громко — привычка такая. В один из рабочих созвонов решил приглушить микрофон, чтобы клиент не слышал моего «выступления». И вот я, уверенный в своей конспирации, начинаю петь — громко, фальшиво, от души. Тут невеста кричит: «Да что ж ты на работе всегда так орешь?» А я ей, не задумываясь, в ответ: «Потому что, если тихо говорить, меня никто не услышит!» И в этот самый момент клиент в трубке спокойно так: «О, не переживай, я тебя отлично слышу». Оказалось, кнопка «без звука» предательски не сработала. Хорошо хоть запись этого позора никто из начальства не прослушал — иначе бы мне либо влетело по первое число, либо вообще выгнали бы к чертям. © _DeanRiding / Reddit
- Однажды я, не особо задумываясь о своем местоположении, решил ответить на видеозвонок от босса. И все бы ничего, только сидел я в тот момент на унитазе. © eltegs / Reddit
- Поставила будильник на 7 — утром был важный рабочий созвон, пропустить никак нельзя. Просыпаюсь, смотрю на часы, а там уже 9! В панике бегу на кухню, ору на мужа: «Ты почему меня не разбудил?! Совсем с ума сошел, что ли?!» Он смотрит на меня с каменным лицом и начинает спокойно перечислять: «Ты выключила будильник в 6:30. Потом толкала меня локтем, когда я пытался тебя разбудить, и послала куда подальше. Я попробовал стащить с тебя одеяло — ты завернулась в него, как в кокон. А когда я позвонил тебе на телефон, ты сняла трубку и пробормотала, что тебя ждет министр магии, который украл твою крабовую палочку». Пора что-то делать со своим сном. © Карамель / VK
- Жена должна была впервые созвониться с новыми коллегами. Решила сделать это на кухне. А я захотел поесть и подумал, что тихонечко приготовлю себе завтрак. Жена сказала, чтобы я не шумел и не мешал ей. Все шло нормально, пока мой халат не упал на плиту и не начал дымиться. Я спалил еду, а кухня моментально заполнилась дымом. Спасибо жене, которая все это время сохраняла самообладание и игнорировала происходящее. Спустя год мы все еще смеемся над этой историей. © Unknown author / Reddit
- У меня на ноутбуке была программная ошибка, поэтому я обратился в айти-отдел на работе, чтобы они помогли ее решить. На созвоне техник подключился удаленно к моему ноутбуку, чтобы разобраться, в чем там дело. Пока он выяснял, что случилось, в комнату зашла моя девушка. Я приглушил микрофон, чтобы мы могли поболтать. К нам подошла наша кошка, и мы, конечно, начали с ней сюсюкаться, гладить ее и говорить всякую чушь вроде: «Кто это такая милашка? Кто наш очаровательный пирожок?» Минут через пять я вернулся к созвону и заметил, что мой микрофон все это время работал. Оказалось, техник сам его включил. Он сказал: «Извини, я подумал, что ты случайно выключил звук, и включил его обратно. К слову, я тоже люблю кошек». © destria / Reddit
- Это было нечто. На ежегодном общем собрании всех команд одна новая сотрудница очень громко зевнула прямо во время речи генерального директора. Думаю, она готова была провалиться сквозь землю от стыда. © VxDeva80 / Reddit
- На днях я был на рабочем созвоне. А моя собака, видимо, решила устроить в комнате центр по переработке мусора. Она перевернула мусорную корзину и начала таскать ее по всей комнате. Я бегал туда-сюда, пытаясь остановить хаос и убрать бардак, который она развела. Но стоило мне вернуться к звонку, как собака снова начинала играть с мусором и валять его по полу. Коллеги, конечно, ничего не видели, но слышали громкие звуки и мою приглушенную ругань. © otokoyaku / Reddit
- Садик закрыли, и сын теперь дома, а я работаю удаленно. Он обожает подкрадываться сзади, хватать мышку и переключать окна на экране. Когда я занят делом, обычно говорю: «Костян, я работаю! Не мешай, пожалуйста, не трогай!» Недавно во время видеоконференции я отошел, а сын тут как тут — схватил мышку и давай щелкать по всем окнам. И вдруг мой начальник строгим голосом выдает: «Костя, папа работает! Не трогай мышку!» Этот вопль обиды и удивления нужно было слышать! © Nurmann / Pikabu
- Во время группового созвона с участием более 200 человек я, сама того не осознавая, оставалась с включенным микрофоном. В этот момент мой муж поймал мышь, и я, думая, что меня никто не слышит, завопила: «Ты серьезно?! Мышь?! Что нам теперь делать?! Ты точно уверен, что это мышь?!» Взглянув на экран, я увидела, как люди хохочут и постят в чате картинки из «Тома и Джерри» и прочую ерунду. Ведущему пришлось вмешаться и сказать: «Коллеги, пожалуйста, не забывайте отключать микрофоны». Это было просто невероятно неловко. © FOMOS1 / Reddit
- Мы с мужем познакомились благодаря работе. Я трудилась в офисе, а он удаленно. Наши задачи пересекались, и мы тесно сотрудничали, но я ни разу его не видела — только рисованная аватарка в рабочем чате. Зато знала, что у него потрясающий, просто волшебный голос, который я впервые услышала на рабочем созвоне. После первого же созвона я в шутку заявила коллегам в офисе: «За такой голос я с ним точно начну встречаться!» И что вы думаете? Прошло полгода — и я свое слово сдержала. © Палата №6 / VK
- Я подключился к видеоконференции одним из первых, вместе с генеральным директором компании. Он спросил: «Где ты?» Я замялся и выдавил: «В своей… спальне?» Только через 20 минут после начала звонка я сообразил, что его первый комментарий относился к моему фону в приложении для звонков — скалам Мохер. Он имел в виду, где сделано это фото, а не где я физически находился в тот момент. © tweedancer / Reddit
- Я забыла, что сегодня выходной, и «вышла» на работу. Поскольку я на удаленке, это означало, что я встала по будильнику, села за ноутбук и принялась за дела. Когда шестеро коллег проигнорировали мое письмо, я полезла в календарь проверить — а не вторник ли сегодня? © Unknown author / Pikabu
- Я проходил собеседование на удаленную работу и почувствовал себя полным дураком, когда уверял интервьюера, что моя квартира — достаточно тихое и уединенное место для рабочих звонков. Не прошло и минуты, как кто-то оказался у моей входной двери, а голос умной системы оповещения громко объявил: «Кто-то у двери». Пришлось извиниться, встать и пойти проверять, кто там, причем я был еще и в пижамных штанах. Оказалось, это сосед — он заходит ко мне примерно раз в год, и, конечно, выбрал именно этот момент. Я попытался объяснить интервьюеру, что это нелепое совпадение и такое случается крайне редко, но он лишь скептически заметил: «А я думал, вы сказали, что у вас действительно тихая квартира?» © xxmidnight_cookiexx / Reddit
- Понедельник начинался идеально: я работала из дома, за окном светило солнце, кофе бодрил. Но после полудня мама с криком «А-а-а» рванула на кухню, и в нос ударил резкий запах горелого пластика и резины. Оказалось, она решила простерилизовать маникюрные инструменты, отвлеклась — и сожгла кастрюлю, инструменты и чуть не угробила плиту. Кастрюлю с инструментами выкинули, плиту отмыли, но вонь стояла адская: голова раскалывалась, дышать было нечем. Окна нараспашку не помогли, а рабочее место перенести некуда. Пришлось надеть отцовский респиратор для работы с краской — дышать стало легче, настроение поднялось. Сижу в респираторе и огромных наушниках, как не-пойми-кто, а тут онлайн-собрание. Решила обойтись без камеры, но голос выдал — звучу как Дарт Вейдер. Пришлось включить видео: коллеги ржали и предлагали обновить аватарку. К следующему созвону с начальством история дошла до руководителя департамента. Тот поинтересовался, часто ли мы дома жжем маникюрные инструменты. Одна добрая душа посоветовала озонирование, если запах не выветрится. Итог: домашний мини-апокалипсис, никто не пострадал, смеемся. Не отвлекайтесь у плиты — и всем добра! © Ililalloya / Pikabu
- Онлайн-совещание с коллегами. Сегодня нам представляли нового начальника, поэтому сказали включить видео. А я как назло попросила мужа принести кофе. Выключаю камеру и кричу ему со всей дури: "Я на видео! Не вздумай заходить ко мне в своих семейниках!" Но не тут то было, ведь я забыла выключить микрофон. И муж-таки зашел ко мне, но в комбинезоне. © adav123123 / Reddit
А вот еще несколько интересных статей о работе:
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