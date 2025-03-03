16 клиентов, которые, кажется, сначала ляпнут, а потом подумают

Массажистка caма с ЧСВ, посчитала, что ей запад_ло звонить клиентке. А я бы сказала "любой каприз за ваши деньги". И удвоила сумму за массаж. Если баба такая крутая, как она рассказывала о себе, то ей или придётся платить, или отказаться. Только деньги за звонки вперёд. Потом "стулья".