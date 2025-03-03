Кисточки и косметика, которую наносишь кисточками, должны быть индивидуальными.
Что толку обрабатывать кисточки, если ты не обрабатываешь то, во что макала.
16 клиентов, которые, кажется, сначала ляпнут, а потом подумают
Тому, кто работает с людьми, требуется целый набор самых разных качеств: от выдержки до чувства юмора и умения вежливо, но твердо ответить клиенту, если он вдруг переходит все границы. И потому у продавцов, визажистов и представителей других профессий занимательные истории случаются чуть ли не каждый день.
- Раньше профессионально занималась бальными танцами, брала первые места на чемпионатах, была известна и почитаема в танцевальных кругах. По состоянию здоровья ушла из спорта и сейчас приходится работать мастером маникюра, чтобы на что-то жить. Сегодня ко мне пришла новая клиентка и говорит: «Я вас узнала!» Я обрадовалась, конечно, неужели кто-то еще помнит о моих достижениях? Но все оказалось прозаичнее: она узнала меня по рекламе шампуня, в которой я снялась еще 6 лет назад и давно уже забыла об этом. © Палата №6 / VK
- Работаю в магазине одежды. Как-то приходит пара. Девушка тут же выбрала себе блузку без примерки, а мужа заставила мерить разные джинсы. Понравилась ему вторая модель, но супруга требует, мол, давай еще мерь! После девятой пары мужик психанул: «Вообще ничего брать не буду!» А девушка тогда встала возле меня, тяжело вздохнула и посетовала: «Ой, знали бы вы, как мне с ним тяжело, вот такие капризы постоянно!» © Рабочие истории / VK
- Я - профессиональный визажист. Работаю уже 10 лет. Однажды ко мне пришла девушка лет 16-18. Она записалась к нам через сайт, до этого мы с ней никогда не встречались. Кожа у нее была в очень плохом состоянии. Я побоялась, что это может быть заразно. То есть я сначала буду водить кисточкой по ней, а потом по другим клиенткам. Конечно, кисточка, как и все материалы, пройдет дезинфекцию, но рисковать не хотелось. Да и для кожи в таком состоянии макияж уж точно не полезен. Короче, я сказала, что не могу ее накрасить. Что тут началось! Крики и скандал. Прибежала моя начальница, посмотрела на это все и встала на мою сторону. Объявила девушке, что мы можем сделать ей макияж глаз, но на этом все. Девушку эту не устроило, и она ушла, поливая нас руганью. © Unknown author / Reddit
Кисточки и косметика, которую наносишь кисточками, должны быть индивидуальными.
- Работаю на рынке не первый год, многое повидала, но больше всего поражает чувство стадности. Как-то пришла покупательница, мол, я товар ей плохой продала, а я вижу, что испортили его после покупки. Завязался спор. Мимо шла женщина, подошла и говорит: «Да-да, я тоже тут брала, отвратительные цыплята». И последовала дальше. Я даже сказать ничего не успела, торгую-то я сумочками. © Подслушано / Ideer
- Про мою свекровь. Ее поездки к нам оплачивает мой муж. Всегда покупает билеты одной авиакомпании. В очередной раз свекровь говорит, что собралась к нам прямо завтра, требует купить билеты. А у привычной авиакомпании дешевые тарифы уже раскуплены, остался только бизнес. Поэтому муж покупает ей билет на другие авиалинии. А там в полете не кормили. Так она по возвращении устроила в офисе авиакомпании грандиозный скандал, написала жалобу. В офисе той первой авиакомпании, которой она в этот раз не летела! Ей пытались объяснить и мой муж, и сотрудники, что они тут ни при чем, но она даже слышать ничего не хотела. © Voyager / Dzen
- Видела двух неадекватных покупательниц. Они пришли в продуктовый и начали орать на кассира, мол, что вы делаете с яблоками? Их кусаешь, с них сок прямо течет. Вы их чем-то пропитываете! Мы пойдем в потребнадзор, расскажем, как вы издеваетесь над людьми! Речь шла о зимнем сорте яблок. Осенью они очень жесткие, а в середине зимы доходят и становятся сочными и спелыми. Орали они долго, и я ушла. Не знаю, как их там успокаивали. © шорох в траве / Dzen
Ну как без рассказа о дуре свекрови обойтись!
А давай ко про мать свою заверни - та дважды дура - вырастила дочь, которая, вышла замуж за идиота с такой же мамой
- Работал прошлым летом в магазине одной крупной сети. Приходит мужик лет 40, ставит сушилку для фруктов на стойку, где кассы, и сразу уходит. Возвращается через 3 дня и говорит: «А чего вы мне деньги не вернули?» Оказалось, что ему не понравился внешний вид, а заказывал он доставку онлайн. Ну позвонил по горячей линии, и ему сказали, мол, вы можете вернуть товар в любом нашем магазине. Он пришел без чека, без разговоров — просто поставил и 3 дня ждал деньги. © koeni9se99 / Pikabu
- Уже три года я работаю визажистом в салоне. Недавно мне написала одноклассница и попросила сделать ей макияж на свадьбу. Я, конечно, согласилась, мы вместе выбрали варианты макияжа, заранее обсудив встречу для пробного варианта и оплату. В день свадьбы я приехала в пять утра к ее дому. Она только-только встала, поэтому попросила подождать, пока она сходит в душ. Где-то полчаса я прождала невесту, и уже потом мы приступили к работе. Минут через двадцать пришла подружка невесты и попросила сделать макияж и ей. Клиентов на утро у меня не было, поэтому я согласилась. Когда пришло время рассчитываться, я включила в сумму оплаты еще и макияж подружки невесты. Одноклассница начала выпрашивать у меня скидку, аргументируя это тем, что мы давно знакомы. Я ей отказала, тогда та выдала, что макияж ей не понравился, поэтому заплатит мне только половину. Мне не хотелось конфликтовать, поэтому я взяла деньги и ушла, но больше не буду принимать заказы не через салон. © Карамель / VK
Если оплатила только половину оговоренной суммы, то и макияж с половины рожи надо было смыть.
- В каждом колл-центре сотового оператора есть часто звонящие клиенты. В большинстве случаев звонят они только от скуки. Я работала старшим специалистом и обрабатывала такие звонки. Был один дядя. Он представлялся Кисонькой и просто мяукал в трубку. И больше ничего! Просто так звонок не сбросишь, приходилось пытаться завязать диалог. Но один раз я не выдержала и начала мяукать в ответ. Тишина. Плач клиента. Сказал, что названивал так 2 года и ждал, чтобы ему мяукнули в ответ. © Подслушано / Ideer
- Меня как-то клиентка просила повернуть фотографию так, чтобы она на фото стояла лицом (на фото она стояла спиной, да и фото не мое, а из ее архива). Я сначала думала, что она шутит, но нет. Она считала это возможным: «Ведь фотошоп творит волшебные вещи, сам. А вы его просто включаете и говорите, что ему сделать». © Вероника Неретина / ADME
- Работаю в пиццерии. Звонит клиентка и заказывает пиццу, но без теста. Говорит, ей нравятся все ингредиенты, кроме теста. Менеджер вначале оценил шутку, но когда она сказала, что не шутит, и начала настаивать, мы все были в ступоре. В итоге сказала, что плохой сервис. © Подслушано / Ideer
Конечно, плохой сервис. Потому что желание клиента-закон. Тупые амер_икосы, не могли придумать как сделать пиццу без теста? Да сто вариантов придумали бы в НАШЕЙ пиццерии. Например, нa фольгу накидать все ингредиенты и запечь. Только предупредить, что вкус без теста будет другой.
- Такого я еще не слышала! Пациентка на вопрос про очищение кожи ответила: «У меня кожа жирная, никакая ваша косметика не помогает. Я умываюсь средством для мытья посуды». © Mu_ryska / X
- Работаю в кожгалантерейном отделе в магазине. Пришла дама за кошельком. Долго и придирчиво выбирала: этот тяжелый, этот яркий, у этого застежка неудобная. 40 минут пыхтела, ушла ни с чем. Через 2 дня приходит и заявляет, что забыла в одном кошельке большую сумму денег. Как? Что в голове у человека, который примеряет кошелек под купюру и забывает ее?! Деньги нашли, вернули. © Подслушано / Ideer
Мой свёкор купался стиральным порошком советского производства. Ему нравилось, что с одного раза вся грязь и кожный жир смываются. И нормально ему было, кожа не облазила.
- Подруга работает в салоне красоты (делает восковую эпиляцию). Как-то приходит к ней клиентка. Подруга начала греть воск, и вдруг клиентка кричит: «Почему у вас воск зеленый? Я хочу розовый!» Подруга ответила, что воска розового цвета у них нет. А клиентка еще больше возмутилась, а потом взяла и и ушла. При этом все было оплачено заранее, и деньги той девушке никто не вернул. Из-за розового цвета. © Карамель / VK
- Я – массажист. Одна клиентка постоянно рассказывала, какая она занятая. Пришла в очередной раз и говорит: «Некогда мне ходить на массаж. У меня то работа, то тусовка». Отвечаю, мол, хорошо, можете больше не приходить. Но клиентка не успокаивается: «Мне некогда! Но я хочу! Поэтому давайте вы будете мне звонить и напоминать, что мне надо прийти, а я буду подыскивать для этого окошко. Если не перезвоню, снова звоните! Это же ваш заработок!» Я массажист, а не напоминалка, никого насильно не массажирую, о чем ей и сказала. Так она больше и не пришла. Надеюсь, она нашла своего массажиста, который будет звонить ей и напоминать о том, что ей нужно сходить на массаж. © Рабочие истории / VK
- Приходит женщина, кладет на стол телефон, мол, не работает. Окей. Открываю телефон, а из него выливается вода. Говорю:
— Вы серьезно?
— Да!
— Вы серьезно думаете, что можете утопить телефон и он попадет под гарантию?
— Да! А зачем она тогда нужна? © qouqoussique / Pikabu
Комментарии
Массажистка caма с ЧСВ, посчитала, что ей запад_ло звонить клиентке. А я бы сказала "любой каприз за ваши деньги". И удвоила сумму за массаж. Если баба такая крутая, как она рассказывала о себе, то ей или придётся платить, или отказаться. Только деньги за звонки вперёд. Потом "стулья".