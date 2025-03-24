16 красноречивых доказательств того, что одежда прошлого века в разы круче нынешней

Фотоподборки
2 часа назад

Героини нашей статьи уверены, что одежда прошлого века куда лучше нынешней. Они с удовольствием бродят по комиссионкам или залезают в шкаф мамы или бабушки в поисках винтажной обновки.

«Мое винтажное свадебное платье»

«Блузка 30-х годов, юбка и сумка — 40-х. Это мой любимый наряд, ношу его уже много лет»

«Только что купила наряды, которым больше 100 лет!»

Зося
16 минут назад

Уверены, что слева не нижнее бельё? Для 10-20х годов довольно смело.

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«Когда мне было 12, мама подарила мне платье и сказала, что оно будет классно на мне смотреться, когда я вырасту. Как же она была права!»

Светлеате
4 часа назад

Платье очень красивое, но, есть предположение, что существует разница в размере, возможно, совсем небольшая, между платьем и девушкой 😅

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«В 2014 году ее не стало. Она не увидит меня в нем, но уверена, ей бы очень понравилось, как оно на мне сидит».

«Главный винтажный женский аксессуар — шарф!»

MIZZ O.o kuropatka
32 минуты назад

Точно не та цветовая гамма. Девушка явно не зима, у нее низкая контрастность. Поэтому яркие резкие цвета и макияж - не ее. Нужны приглушенные. Типаж холодное лето.

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«Еще одно платье от моей бабушки! Оно 1970 года. Обожаю его»

  • Потрясающее платье! Теперь таких вещей уже нигде не купишь, они достаются только по блату. © ennimeow / Reddit

«Я нашла это платье 1940-х годов в комиссионном магазине»

«У меня есть любимое платье, которое сидит идеально. А сегодня я нашла его „сестру“. Они просто чудесны»

«Нужно было найти платье для вечеринки с призом за лучший наряд. Надела это платье и победила»

«Купила сегодня эту бархатную винтажную прелесть за $2, и она сидит на мне так, будто ее сшили на заказ»

«Любимое платье из моей коллекции нарядов 60-х годов»

«На мне платье примерно 40-х годов. Надела его на рождественский бал»

Alena
6 минут назад

Где грудь? Где туфли? Красивая сумочка тоже бы пришлась кстати.

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«Купила в интернете это великолепное платье, сегодня оно пришло! Оно прекрасное и сидит идеально»

Svetlana
56 минут назад

Тоже хотела заказать подобное, но с лимончиками, да передумала, потому что коротковато было (н.а мой вкус)

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«Красная клетчатая шерстяная накидка 60-х годов. Пытаюсь носить что-нибудь кроме леггинсов и толстовок»

  • В таком наряде я бы чувствовала себя дочерью бизнес-магната 70-х. © wyooyoo / Reddit

«Винтажная замшевая куртка отлично сочетается с моими джинсами»

«Гавайское платье из искусственного шелка 40-х годов. Ткань безупречна, узор потрясающий, посадка почти идеальная»

Фото на превью tossedoutcroutons / Reddit

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