16 красноречивых доказательств того, что одежда прошлого века в разы круче нынешней
Героини нашей статьи уверены, что одежда прошлого века куда лучше нынешней. Они с удовольствием бродят по комиссионкам или залезают в шкаф мамы или бабушки в поисках винтажной обновки.
«Мое винтажное свадебное платье»
«Блузка 30-х годов, юбка и сумка — 40-х. Это мой любимый наряд, ношу его уже много лет»
«Только что купила наряды, которым больше 100 лет!»
«Когда мне было 12, мама подарила мне платье и сказала, что оно будет классно на мне смотреться, когда я вырасту. Как же она была права!»
Платье очень красивое, но, есть предположение, что существует разница в размере, возможно, совсем небольшая, между платьем и девушкой 😅
«В 2014 году ее не стало. Она не увидит меня в нем, но уверена, ей бы очень понравилось, как оно на мне сидит».
«Главный винтажный женский аксессуар — шарф!»
Точно не та цветовая гамма. Девушка явно не зима, у нее низкая контрастность. Поэтому яркие резкие цвета и макияж - не ее. Нужны приглушенные. Типаж холодное лето.
«Еще одно платье от моей бабушки! Оно 1970 года. Обожаю его»
- Потрясающее платье! Теперь таких вещей уже нигде не купишь, они достаются только по блату. © ennimeow / Reddit
«Я нашла это платье 1940-х годов в комиссионном магазине»
«У меня есть любимое платье, которое сидит идеально. А сегодня я нашла его „сестру“. Они просто чудесны»
И лучшего фото с вечеринки не нашлось, кроме как na фоне развешанного барахла и белого друга)
«Купила сегодня эту бархатную винтажную прелесть за $2, и она сидит на мне так, будто ее сшили на заказ»
«Любимое платье из моей коллекции нарядов 60-х годов»
«На мне платье примерно 40-х годов. Надела его на рождественский бал»
«Купила в интернете это великолепное платье, сегодня оно пришло! Оно прекрасное и сидит идеально»
Тоже хотела заказать подобное, но с лимончиками, да передумала, потому что коротковато было (н.а мой вкус)
«Красная клетчатая шерстяная накидка 60-х годов. Пытаюсь носить что-нибудь кроме леггинсов и толстовок»
- В таком наряде я бы чувствовала себя дочерью бизнес-магната 70-х. © wyooyoo / Reddit