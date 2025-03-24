16 красноречивых доказательств того, что одежда прошлого века в разы круче нынешней

Героини нашей статьи уверены, что одежда прошлого века куда лучше нынешней. Они с удовольствием бродят по комиссионкам или залезают в шкаф мамы или бабушки в поисках винтажной обновки.

«Мое винтажное свадебное платье»

«Блузка 30-х годов, юбка и сумка — 40-х. Это мой любимый наряд, ношу его уже много лет»

«Только что купила наряды, которым больше 100 лет!»

«Когда мне было 12, мама подарила мне платье и сказала, что оно будет классно на мне смотреться, когда я вырасту. Как же она была права!»

«В 2014 году ее не стало. Она не увидит меня в нем, но уверена, ей бы очень понравилось, как оно на мне сидит».

«Главный винтажный женский аксессуар — шарф!»

«Еще одно платье от моей бабушки! Оно 1970 года. Обожаю его»

Потрясающее платье! Теперь таких вещей уже нигде не купишь, они достаются только по блату. © ennimeow / Reddit

«Я нашла это платье 1940-х годов в комиссионном магазине»

«У меня есть любимое платье, которое сидит идеально. А сегодня я нашла его „сестру“. Они просто чудесны»

«Нужно было найти платье для вечеринки с призом за лучший наряд. Надела это платье и победила»

«Купила сегодня эту бархатную винтажную прелесть за $2, и она сидит на мне так, будто ее сшили на заказ»

«Любимое платье из моей коллекции нарядов 60-х годов»

«На мне платье примерно 40-х годов. Надела его на рождественский бал»

«Купила в интернете это великолепное платье, сегодня оно пришло! Оно прекрасное и сидит идеально»

«Красная клетчатая шерстяная накидка 60-х годов. Пытаюсь носить что-нибудь кроме леггинсов и толстовок»

В таком наряде я бы чувствовала себя дочерью бизнес-магната 70-х. © wyooyoo / Reddit

«Винтажная замшевая куртка отлично сочетается с моими джинсами»