16 питомцев, которые выбрали себе хозяев и не прогадали

Одно дело — взять питомца из приюта. И совсем другое — когда ты даже не думал ни о каком пополнении в семье, а на тебя в лесу вдруг нападает «дикий зверь», который оказывается голодным котом, или в курятнике вдруг обнаруживается попугай. Мы собрали 16 историй о питомцах, которые захотели и сами нашли себе дом и хозяев.

«Она прошла путь от бездомной сиротки до владелицы дома»

«В прошлом году поздним февральским вечером Хани пришла к нашей двери»

Мы с мужем смотрели «Слепую любовь» и не спали дольше обычного. Мы позвали кошку, чтобы она вернулась домой, но вдруг появился щенок! Она вела себя так, будто искала нас, с широкой улыбкой на лице и виляя хвостом. На следующее утро мы отвезли ее к ветеринару, разместили объявление в интернете и обзвонили все местные приюты, пытаясь найти ей хозяев, но никто не забрал. С тех пор она наша, и это лучшее, что с нами случилось!

«Он ходил за мной 2,5 года и только недавно осмелился прийти ко мне домой. Он был таким пугливым, а теперь от меня не отлипает»

«Мы не были готовы к хаосу, который сопровождает появление крошечного щенка. Но вот он появился, ему был нужен дом. Нам хватило 10 секунд, чтобы влюбиться»

«Я подумал, что это енот или скунс. Он был полудиким, напал на меня, когда я был в лесу со своей собакой, еще и съел все мои хот-доги и котлету»

Ему было 3-4 месяца и после всего, что натворил, он убежал обратно в лес. Я думал, что больше его не увижу, но на следующий день он вернулся за новым бургером. Мне даже удалось заманить его в дом. А сейчас он уже большой и не дикий малыш, который любит спать на спине и получать поцелуи.

«Я каждую неделю работал волонтером в кошачьем приюте и подружился с этими ребятами, поэтому было решено забрать их домой»

«Я пыталась найти черную кошку с поврежденным хвостом, которую я видела за день до этого, но ее не было. Но вы только посмотрите, кто вместо нее нашел меня»

Этот крошка весит 200 с небольшим грамм. Я сводила его к ветеринару, нужно его немного подлечить.

«Похоже, сработала система распределения кроликов. Нашла этого товарища на обочине дороги, назвала его Булочкой с корицей»

«Я зашел в зоомагазин и увидел там котят. Майло был в клетке, мурчал и валялся на спине, всем видом намекая, чтобы я его погладил. Это была любовь с первого взгляда»

«Я нашел этого малыша и не знаю, что с ним делать»

Не знаю возраст этого малыша. Кажется, ему уже несколько недель, но по сравнению со взрослой белкой он очень маленький. Я нашел его у себя во дворе. Он довольно неуклюж и, похоже, с трудом прыгает по деревьям.

Неподалеку я заметил взрослую белку, но она совершенно не проявила интереса к бельчонку, так что не знаю, была ли это его мать.

«Ко мне приблудился кот с необычными лапками, и я оставила его себе. Никогда не видела котов Хемингуэя, но вот мне попался именно такой»

«Нашла этого парня в своем курятнике около 6 недель назад. Хозяина найти не получилось»

Он обожает купаться, когда брызгаешь из пульверизатора, а еще у него есть целая песня и номер, который он любит исполнять по вечерам. Никогда не думала, что стану любительницей птиц, но теперь у меня есть «Пит».

«Кто-то бросил этого малыша, когда ему было 4-5 недель. Мы подобрали его, но не собирались оставлять себе. Но спустя секунд 45 мы поняли, что никому его не отдадим»

«После потери своего старенького кота я обрел нового друга, хотя просто хотел отнести лекарства в ветеринарку»

Ветеринар познакомила меня с семилетним котом, которого они пытались пристроить. Он был серым и не совсем здоровым, так как его подобрали с улицы. Врачи сказали мне, что он боится мужчин, но он почти сразу успокоился, как только я зашел в кабинет. Он запрыгнул на стол и позволил мне себя погладить и даже подержать. Я позвонил на следующий день и сказал, что приючу его. С января 2023 года он мой друг.

«Эта кошка на меня как будто с неба упала, и я так рада, что она появилась в моей жизни»

Пару недель назад я вернулась домой около 22:00 после прогулки с друзьями. Мы живем в сельской местности, и, похоже, соседей вообще никаких поблизости нет. Я открыла ворота, припарковала машину и пошла закрыть их обратно. Вдруг слышу тихий шорох, обернулась, и вот передо мной она! Словно с неба упала. Она подбежала ко мне, плача, и чуть не прыгнула мне на руки. Она была замерзшей и мокрой, поэтому я сразу же затащила ее в дом.

«Клубень был найден на обочине и живет с нами уже почти целый год»