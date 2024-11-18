Какой смысл бежать к трапу впереди всех? Чтоб дольше сидеть в автобусе?
16 поездок, которые должны были пройти без приключений, но не тут-то было
Мы уже привыкли, что такси, самолеты или поезда — это просто транспорт, который везет нас до места назначения, ничего необычного. Однако и рутинная поездка может запомниться на всю жизнь, если вам попадутся неординарные попутчики (или пассажиры, если вы водитель). В этой статье мы собрали порцию историй о поездках, которые их участникам однозначно врезались в память.
- Как-то во время полета один сильно умный парень вскочил и давай орать на родителей, у которых плакал ребенок, чтобы они его угомонили. И знаете, в воздухе повисло вот это напряжение, прямо почувствовалось, что все люди в салоне его возненавидели. Тут позади него встает здоровенный байкер и спокойно объясняет, что дети не умеют выравнивать давление в ушах, как взрослые, и им постоянно дискомфортно. Закончив объяснять, он сказал этому парню закрыть рот и сесть, и вуаля — тот так и сделал. © Bobsalt / Reddit
- Знаете, что такое «мгновенная карма»? Только что. Летел в самолете на 35 ряду, почти в хвосте. Самолет только приземлился — парень-сосед вскочил, растолкал всех и побежал к носу самолета, чтобы быть самым первым на выходе. А трап приехал к хвостовой части. © yurashik / Pikabu
- Везла на такси дочь, ей 1,5 года. Чтобы она не скучала, мы с ней тихонечко играли: я ей первые две строки песенки, а она продолжает куплет. И тут таксист перестраивается в правый ряд и останавливается. Справа крутой подъем до домов через перелесок, слева кладбище. И машин негусто. У меня сердце ушло в пятки, а таксист: «Надоело прислушиваться. Можно я минутку послушаю эту кроху?» В общем, концерт по заявке дочь исполнила, на мое вступление: «Рыжий кот прищурил глазки» четко и громко ответив: «И пошел просить колбаски». Таксисты тоже люди. И ничто людское им не чуждо. И доставил он нас по адресу с извинениями за минутное опоздание. © Ирина Сергеева
- Еду в поезде, купе, подсаживается парочка. Постель уже заправлена, но девушка снимает постельное белье и меняет на свое. Подходит проводник, чтобы билеты проверить, и интересуется происходящим. Девушка объясняет: «Мы не будем спать на этом белье. Мы не знаем, кто на нем спал». Проводник начинает объяснять, а в это время парень девушки поедает конфеты, и вдруг одна падает на пол. Он ее поднимает, обдувает и кидает в рот. Мы с проводницей откровенно обалдели от этих «брезгливых». © Подслушано / Ideer
- Приехал как-то по заказу. Села ко мне молодая девушка. По пути мы проезжали мимо супермаркета, и она говорит: «Никогда не заходите в этот магазин. Там обманывают». И рассказала, что в интернете прочитала, что рядом с компом нужно ставить кактус. Купила в этом магазине его, поставила горшок рядом с компьютером, ухаживала за ним, поливала. А через две недели заметила, что он, оказывается, пластиковый. Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Видели бы вы, какой у нее был удрученный вид. Мне оставалось только пообещать ей никогда не заходить в этот «плохой» супермаркет. © Ровшан Алекберов
- Летел я в самолете, а рядом со мной девушка. Начали разносить еду — я взял, а моя попутчица отказалась. А я ем и замечаю, что она на мою еду смотрит голодными глазами. Я ее спрашиваю, мол, полет-то долгий, вы на диете, что ли? А она вдруг как покраснеет и говорит, что у нее лишних денег нет на обед. Вы бы видели ее глаза, полные боли и разочарования, когда я сказал ей, что еда включена в стоимость билета... © Trudowick / Pikabu
Про брезгливую парочку в поезде и голодную девушку в самолете уже десятый раз читаю
- Я учительница. Иду ночью после выпускного своих любимых учеников часа в два ночи по пустому городу домой. Общественный транспорт не ходит. Страшно... Вдруг сзади подъезжает пустой «Икарус», шофер тормозит и приглашает подвезти. Дескать, садитесь, девушка, не ходите одна ночью. Я с цветами, поднимаюсь к нему на площадку, а он спрашивает: «Откуда? С выпускного? Какой класс закончила? Восьмой или десятый?» А мне на тот момент 27 лет! Приятно было до чертиков! В результате пропустил свой поворот в депо и довез до дома. Бесплатно! Спасибо ему! © Татьяна Михеева Юрьева
- Мне было лет 11 или 12, мы возвращались из путешествия. Позади меня в самолете сидел забавный малыш, может, года 2-3. Я давай с ним играть, а его мама спросила: «Угостишь девочку яблоком?» Так этот, блин, маленький силач на полной скорости бросил яблоко яблоко мне прямо в глаз и оставил мне синяк на несколько дней. Ну, не самый мой плохой полет, но точно незабываемый. © Unknown author / Reddit
- Везла кота в самолете в салоне. Пока дремала, он сбежал. Все пассажиры спят, а я по салону пробираюсь и тихо «кыс-кыскаю», чтобы никого не разбудить и не получить, что кота выпустила. И тут стюардесса подходит и говорит: «Не волнуйтесь, он у пилотов, они его вернут ближе к посадке, мы его уже покормили. Отдыхайте». © PivBear / Pikabu
- Ехали как-то с мамой в поезде. Приходим, а на нашем месте (нижнем) сидит беременная девушка. Ну сидит и сидит. Едем. Наступает ночь и я понимаю, что с нижнего места она уходить даже не планирует. Говорит: «Ты нормальная? Хочешь, чтобы я лезла наверх?» Мама моя, добрячка, конечно, собралась уступать, видя, что я уперлась. Фиг там. Я чуть ли не силой маму удержала на ее месте. Наверх полезла беременная девка и сидела, злобно сопя, до конца поездки. А для того, чтобы этого не произошло, стоило всего лишь вежливо попросить. © Подслушано / Ideer
- Ночью одна ехала в поезде с тремя мужиками. Выглядели они так, будто из леса только вышли. Я мужу написала смс о них, залезла на верхнюю полку, спрятала сумку под подушку и стала ждать. Не помню, как они вообще умудрились со мной заговорить... Короче, это геологи были! Ехали на съезд какой-то, везли метеориты. Это была самая поучительная и интересная ночь. Они мне столько всего рассказывали крутого и интересного, показывали свои находки. А написать мужу, что все окей, я забыла. Так он, бедный, примчался на вокзал и с такими испуганными глазами ввалился в купе! © legra / Pikabu
- Не люблю эту суматоху после посадки самолета. Обязательно находятся люди, которые спешат забрать вещи с полок, как будто их в самолете закроют. Всегда жду, когда же они выйдут, чтобы спокойно собраться. Самолет приземлился, я сижу у прохода. Разумеется, особо торопящиеся вскакивают со своих мест, надевают куртки. И тут краем глаза замечаю какое-то движение справа. Женщина, сидящая рядом со мной, начинает делать стремительные порывы, при этом оставаясь сидеть. А я-то сижу и жду. Мне и выйти-то некуда, тут толпятся и куртки надевают. Но женщина стремится поскорее избавиться от моего общества. Она ждет, нервничает, и наконец не выдерживает. "Вы выходите? — спрашивает она. Нет. Мне на следующей. © Pabr / Pikabu
Беременной я бы всё-таки уступила, даже хамке. Мало ли, упадёт с той полки или ещё чего-нибудь. Ребёнок не виноват, что у него мама дура.
- Я как-то летел в самолете. Подходит ко мне девчонка лет пяти и здоровается. Я спрашиваю, где ее родители, а она говорит, что ее родителей не стало, и летит она с полицией, чтобы те отвезли ее к родственникам. Я ничего не смог выдать, кроме «Э-э-э... Мне очень жаль», а она попросила посмотреть в мой иллюминатор. Ладно, я пересел к проходу, ищу взглядом ее сопровождающих, а девочка все рассказывает, что родители попали в аварию, начинает плакать. А потом я слышу: «А, вот ты где». В проходе стоит женщина. Девчонка ей говорит: «О, привет, мам» и уходит вместе с ней. © Soopercow / Reddit
- Однажды после тяжелой трудовой недели в пятницу вечером задержали на работе, не отпускали до последнего, а у меня поезд в 21 час к родителям. А я целый день без еды, потому что аврал. Сразу после работы в метро, бегом на вокзал, в последнюю минуту в поезд прыгаю. Дохожу до своего вагона, сажусь на полку, и тут организм расслабился от стресса и я понимаю, что сейчас потеряю сознание от голода. Спрашиваю у проводницы, может, сухарики хотя бы есть в продаже или печеньки, а то поесть не успела, а ехать до утра. И тут она ведет меня в свое купе, усаживает на свою полку и достает из закромов еще теплую курицу-гриль. Желает приятного аппетита, говорит, чтобы я не торопилась и кушала спокойно, и уходит по своим проводниковским делам. © Halihalo / Pikabu
В детстве ощущала себя несчастной (нелюбимой). Поэтому, когда потерялась na море, нашла двух тëтенек посимпатичней и спросила:"Можно я поживу у вас, я потерялась"🤣🤣🤣
- Вез я как-то туристов из Кореи. Помог им загрузить чемоданы, болтал с ними. Оставили чаевые, жали руку, и тут звонит диспетчер: они мне одну звезду поставили. Я до вечера ломал голову. Написал знакомой — она замужем за корейцем, — спрашиваю, где мог допустить оплошность, что мне «кол» влепили? А она ржет и говорит: «Так единица — это ты лучший! Намбер ван! Лучшая оценка — единица, тут так принято». © marber / Pikabu
- Работал в провинциальном такси. Как-то утром поступает вызов. Приехал, садится в машину тетя с 2 детьми и говорит: «Сначала в садик, потом в поликлинику». Ок. Приезжаем в садик, она выходит с детьми, я жду. Смотрю, возвращается одна, едем к поликлинике. У поликлиники эта мадам выходит и стоит, чего-то ждет. Я в недоумении, а она дверь открывает заднюю, смотрит в салон и с обалдевшим лицом говорит: «А где сын?» Оказывается, она пошла со старшим сыном отводить младшего в садик, а вернулась одна, села в машину и уехала. Когда мы вернулись за ним, он стоял и даже не плакал — видно не первый раз. © Fav3 / Pikabu
В этой статье хотя бы не все люди наглецы — хватает и добрых историй. А вот героям другой нашей статьи повезло меньше: они во время поездки столкнулись с такой незамутненной наглостью, что диву даешься.