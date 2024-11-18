16 поездок, которые должны были пройти без приключений, но не тут-то было

Мы уже привыкли, что такси, самолеты или поезда — это просто транспорт, который везет нас до места назначения, ничего необычного. Однако и рутинная поездка может запомниться на всю жизнь, если вам попадутся неординарные попутчики (или пассажиры, если вы водитель). В этой статье мы собрали порцию историй о поездках, которые их участникам однозначно врезались в память.