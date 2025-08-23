16 примеров того, что у каждого старого дома есть парочка скелетов в шкафу

Каждый старый дом хранит свои тайны, и иногда они неожиданно выходят наружу. Стоит только начать ремонт, заглянуть на чердак или просто сдвинуть старый шкаф, как перед тобой открывается целая история. Мы собрали реальные фото и рассказы людей, которые обнаружили в своих домах такое, что заставит и вас задуматься: а что скрывают ваши стены?

«Переехал в дом, которому 160 лет. Глянул на кирпичную кладку, а тут такое»

«Вот что я нашел дома у своей 80-летней мамы»

«Интернет-пароли» — прим. ADME

«Собирался проложить кабель на верхнем этаже своего старого дома и обнаружил это за стенкой»

Попробуй потянуть, должна открыться потайная дверь. © Rockisaspiritanimal / Reddit

«Ремонтировали дом и нашли 83 золотые монеты»

«Мы продали 81 из них по € 272 за штуку. После всех налогов и комиссий вышло € 22 032»

«Кто-нибудь знает, для чего нужна эта маленькая комнатка?»

«Это старый дом, построенный в 1887 году. Знаете, один из тех огромных домов, где потолки вдвое выше, чем в обычном доме. А эта комнатка расположена высоко, и туда можно подняться только по лестнице, но она достаточно просторная, чтобы туда с комфортом поместился один или два взрослых человека»

«Нашли винтажные настолки на чердаке»

«Мы с женой купили дом и, когда переделывали ванную, обнаружили скрытую лестницу в подвал»

«Там пусто, но кажется, за стеной что-то есть. Я ненавижу ужастики и триллеры — что делать?»

«Мы нашли сейф за фальшивой розеткой в ​​нашем новом доме. Вскрыли его и обалдели»

«Там была банковская карта на имя предыдущего владельца. Срок ее действия истек в июне 2006 года, и она принадлежит банку, которого больше не существует. А еще, как ни странно, там была квитанция на этот самый сейф. Вот и все»

«Нашел эту старую лампочку в доме моих бабушки и дедушки, построенном в 1902 году, и она до сих пор работает»

«Оказывается, я купил дом с тайной комнатой — нашел ее, когда припарковал на ней автобус»

«Нашел это старинное обещание под обоями в нашем новом доме»

«5 октября 1997 года. Если Spice Girls все еще будут популярны, когда эту комнату в следующий раз будут ремонтировать, я съем свой комбинезон. Папа» — прим. ADME

«У моего друга в подвале, в доме XV века на северо-востоке Франции, откопали кость динозавра — вот это находка!»

«Сегодня в подвале нашего дома я нашел газету от 2 октября 1902 года»

«Нашел под домом кучу шоколадок из 50-х или 60-х. Они стали твердыми как камень и пишут как мел»

«Во время ремонта ванной комнаты мы обнаружили под плиткой эту милую пасторальную сцену»