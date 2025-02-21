17 человек, которые знают как найти любовь без всяких там приложений для знакомств
Истории
1 час назад
Знакомства в реальной жизни становятся все более редким явлением. Ведь теперь у нас есть всяческие сайты и приложения. Но бывает так, что люди берут и смело подходят друг к другу на улице. А иногда все выходит само собой — за дело берется счастливый случай.
- Вчера был дождь. Мы со знакомым возвращались из магазина и решили переждать непогоду под навесом. Стоим, общаемся. Подходит девушка и говорит: "Привет". Отвечаю: "Привет. Как дела?" Перекидываемся фразами про дождь. Наступает пауза. Девушка выжидающе смотрит на нас. А мы говорим о своем. Слышу вздох: "Ну, я пойду". "Ну, давай", — говорю. Уходит. Тут наконец у меня что-то щелкает: "Тебе не кажется, что она пыталась познакомиться?" Только через какое-то время мы бросились за ней вдогонку. Но девушки и след простыл. © good.******** / Pikabu
- В 50-ых дедушка одной моей подруги работал тем самым стражем порядка на дороге. Остановил он как-то девушку за нарушение правил дорожного движения. Она начала извиняться и оправдываться, что спешит на работу. Ну он и спросил: "А где это вы работаете?" Она ответила и уехала себе без штрафа. И что вы думаете? Он заявился к ней потом с цветами и пригласил на свиданку! Теперь она бабушка подруги. © Unknown author / Reddit
- Неслась по супермаркету с тележкой и на полном ходу сшибла с ног парня. Лежит он и такой: "Ко мне по-разному подкатывали, но на тележке ни разу!" Извиняюсь, в панике собирая рассыпавшиеся яблоки. Через неделю в этом магазине меня увидел тот же парень и заорал на весь магазин: "Люди, разойдитесь, опасность!" Поржали и сходили вместе кофе попить. Прошло четыре года, у нас семья, и скоро будет ребенок! © Мамдаринка / VK
- В спортзале была подруга, которая все пыталась меня с кем-то свести. Однажды она привела свою знакомую и торжественно провела ее по залу, представив абсолютно всем, кроме вашего покорного слуги. А в самом конце этой демонстративной сцены невеста на выданье заинтересованно ткнула в меня пальцем и спросила: "А это что за парниша?" Подруга без особого энтузиазма произнесла мое имя. А девушка подошла ко мне, и мы наконец познакомились. Недавно у нас родился первенец. Спасибо подруге за наше незнакомство! © Tomer Amrani / Quora
- Я довольно романтичная особа – считаю, что если суждено, то уж как-нибудь встретимся в реальной жизни. Ведь так интереснее! Как-то после работы решила насладиться видом на город. И пошла кушать любимую пасту в яхта-ресторан. Сижу, значит, активно поглощаю вкусняху. И тут ко мне подходит молодой человек. Я была слишком увлечена едой и кинула на него негодующий взгляд. Не видишь, мол, кушаю я! А он такой: "Очень стеснялся, но ты меня так заинтересовала". Мы таки познакомились и романтично гуляли по вечернему городу. Но пути наши потом разошлись. © solnzeya / Pikabu
- Решила я как-то зарегистрироваться на сайте знакомств. Скачала приложение, а телефон сломался на следующий же день. Понесла его на ремонт, и там познакомилась с парнем. Так он в тот же день пригласил меня в кофейню. Уже через месяц мы познакомились с родителями друг друга. А весной у нас свадьба! Он оказался тем самым человеком, которого стоило ждать все это время. © Карамель / VK
- Товарищ познакомился с женой в купе поезда. Оказалось, что они из одного города, и даже в школе одной учились. После свадьбы они смотрели фотографии из семейного альбома жены. И на одном из школьных снимков друг узнал себя! Там он на последнем звонке влюбленно смотрит на свою будущую супругу. Среди всех девочек он не сводил глаз именно с нее! © Палата №6 / VK
- Вчера мама впервые рассказала о своей первой любви. Они познакомились в школе. Он был двоечником, а она — примерной девочкой. Все ее отговаривали общаться с этим мальчуганом, мол, от него только беды жди. В конце концов она сдалась и бросила парня. А через неделю осознала свою ошибку и вернулась к нему. Любовь ведь! Теперь он мой папа. А все, что о нем говорили — ложь и провокация! © Карамель / VK
- Подруга как-то позвала на посиделки. Туда пришел незнакомый парень с девушкой. Так мы с ним проболтали весь вечер! Потом он добавился ко мне в соцсети и позвал на свидание! Согласилась, но та девушка не давала мне покоя — все переживала из-за нее. Оказалось, она просто его соседка. Короче, сходили мы с ним на свидание, и с тех пор уже восемь лет как вместе! © Marcia of Canada / Quora
- Однажды я записалась в спортзал, чтобы поменять что-то в своей жизни да тело в порядок привести. Ходила всего неделю без тренера и вообще не понимала, что делать. Ну и разговорилась с каким-то парнем у тренажера. Постояли мы так минут двадцать и решили пойти куда-нибудь поужинать. В спортзал вернулись уже после свадьбы. Но в этот раз действительно заниматься! © Мамдаринка / VK
- Однажды летом я решила сбежать из города поближе к природе на месяц — эдакий поход с палаткой. Через неделю понадобилась стирка, и я нашла прачечную с самообслуживанием. Там была стиральная машина с сушилкой. Открыла ее, а внутри чужая одежда. Вернулась попозже — все еще лежит. Видимо, кто-то забыл, поэтому решила забрать с собой. Не пропадать же штанам! Надела их на следующий день и отправилась гулять. Вдруг какой-то симпатичный парень начал мне кричать: "Эй, это мои штаны!" А я ему: "Теперь мои!" Мы знатно поугарали с этого. А потом влипли в отношения на семь лет. Скучаю. © Lisa Saxlover / Quora
- Когда дедушка с бабушкой познакомились, ему было пятнадцать, а она только на свет появилась. Родители их дружили семьями. Дедушка даже при выписке из роддома присутствовал. Потом он катал ее в коляске, кормил из бутылочки, видел первые шаги и слышал первое слово! Но семья бабушки переехала, а дедушка уехал учиться. У него потом появилась девушка. Они повстречались всего два месяца, как он вдруг понял — да это же та самая мелкая девчушка! Только теперь двадцатилетняя. Для меня это самая трогательная история любви! Они уже сорок лет вместе. © Палата №6 / VK
- Мы были друзьями, но она всегда казалась мне симпатичной. Я постоянно с ней флиртовал, а она была не против. В конце концов, пригласил ее на свидание. Но она как-то тянула с ответом, а спустя несколько дней вдруг спросила: "А в какой ресторан можно сводить родителей?" Я порекомендовал парочку мест, а потом решился и предложил: "Заеду за тобой в субботу в семь?" Она так раскраснелась и, еле сдерживая улыбку, ответила: "Ну, давай". © Renoy George / Quora
- На работе ко мне подкатывают одни охранники. Пожаловалась коллеге, мол, так запарилась. Поспорили на меня, что ли? И неожиданно для себя добавила: "А я, может, врача встретить хочу!" На следующий день ощутила недомогание и вызвала скорую. И ко мне приехал мой суженый! Так и познакомились. Бойся своих желаний, как говорится! © Палата №6 / VK
- Мама последовала примеру бабушки и познакомилась с мужем в библиотеке. А я продолжила семейную традицию. Ну, почти. Сидела как-то в соцсети, и мне написал какой-то парень: "Видел тебя пару раз где-то". Дело дошло до отношений. Недавно вспоминали с ним всякое, и он говорит: "Четко помню, как увидел тебя впервые! Ты усердно искала какую-то книгу в библиотеке. И я понял, что надо срочно с тобой познакомиться!" Честно говоря, я сама тогда подумала, что он – судьбинушка моя. © Палата №6 / VK
- Познакомилась с ровесницей на кемпинг-туризме, и она позвала потусить с ней и ее подругой. Безуспешно пытались развести костер и болтали. Они обсуждали брата моей новой знакомой, мол, такой он красивый! Позже подошел и он. Разговорились. В итоге удалось разжечь не только костер, но и пламя любви! Узнали друг о друге почти все, но кое-что так и осталось загадкой – не разглядела его толком из-за темноты. На утро снова встретились, и слова девочек оказались правдой – он был прекрасен! © Angel_Doll28 / Reddit
- Работала на одну компанию, и меня отправили в командировку на пару месяцев. Менеджер проекта устроил ужин для всей команды. Это скучное корпоративное мероприятие стало нашим с мужем первым свиданием – менеджер влюбился в меня с первого взгляда! Уже через 4 месяца мы поженились. А сейчас у нас прекраснейшая годовалая дочка. О лучшем партнере я и мечтать не могла! И не только по работе. © Sarah Mustakim / Quora
Ох уж эти истории любви — так трепещет от них сердечко! Но там, где есть сильные чувства, порой просыпается ревность, которая может оказаться напрасной.
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