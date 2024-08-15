17 подкатов от бывших, которые закончились эпичным провалом

Не все бывшие готовы остаться в прошлом. Некоторые из них так настойчиво лезут в настоящее, будто уверены, что без них жизнь не может быть прекрасной. Внезапное сообщение от некогда любимого, а теперь уже чужого человека может обескуражить кого угодно, но не героев нашей подборки. Уж они-то знают, что ответить бывшим.

«Жили с парнем вместе, завели кота, копили на отпуск. Потом он просто собрал вещи, деньги и уехал отдыхать один, на звонки не отвечал. Прошло 3 года. И вдруг»

Абсолютная незамутненность

«Обновила статус отношений в соцсетях. И мне написал бывший, который игнорировал меня целый год»

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«Бывший моей девушки спрашивает ее об этом раз в 2 месяца»

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«Пришло от бывшей невесты»

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«Мы расстались и я не брала трубку. Парень думал, что я ушла из-за вечных скандалов, но я узнала про измену. Так что просто проигнорировала его»

«Заблокировала своего бывшего везде. Так теперь он отправляет мне доллар в приложении Cash, а там можно оставлять сообщение получателю»

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«Девушка бросила меня после 2 лет отношений. Умолял ее остаться. Она то блокирует меня, то сама мне пишет. Сегодня меня прорвало»

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«Мы не общались год, а это он мне первый написал»

«Бывший — ужасный манипулятор. Сначала сам писал мне, потом исчезал. Ему нравилась власть надо мной. Так что никаких больше „вторых шансов“»

«Она написала мне после месяца игнора»

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Отомстил, называется

«Я заблокировала его везде, но он находит способы мне написать»

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«Бывший от меня ушел, а теперь ищет повод для встречи»

«Бывший был абьюзером. Мы расстались 7 лет назад. Он написал мне»

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Находчиво

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«Бывшая жена пыталась заставить меня ревновать»

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