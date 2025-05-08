17 человек рассказали, какие очаровательные чудачества порой откалывают их питомцы

Обожаю вот это "собака поумнее людей будет!!..." честно, такие высказывания здорово отдают зоошизой. Конечно животным присуще какое-то воображение, но человеческого интеллекта у них нет и никогда не будет. А все вот эти захлебывающиеся восторгами так называемые зоозащитники все поголовно лицемеры. Они так себя ведут до первого укуса бездомной собаки, а после него моментально сбрасывают маски и вызывают ментов, скорую, собаколовов, МЧС и Собянина. Фу, гадость.