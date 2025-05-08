17 человек рассказали, какие очаровательные чудачества порой откалывают их питомцы
Наверняка почти у каждого собачника или кошатника наберется парочка крутых историй про проделки своих домашних любимцев. А порой им только дай волю поговорить и рассказать, что же учудили питомцы на этот раз. То включается в них такой актерский талант, что звездам Голливуда и не снилось, то своими нестандартными привычками на нервах у людей играют.
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- Собака летом на даче с бабушкой. Обычно на утренней прогулке они идут вдоль нашей улицы до леса, где можно собрать немного грибов. Причем собака очень внимательно наблюдала за бабулей и смотрела, что она делает. Затем подбегала и вынюхивала те места, где она вот-вот срезала гриб. Короче, осенью наша собака уже могла отличить подосиновик от подберезовика, а еще у нее был настроен нюх на белый гриб. Жаль, трюфели искать не умеет, ну или их у нас попросту нет. © Палата № 6 / VK
- Забыла утром покормить кошку. Прихожу с работы, а эта зараза лежит на кухонном столе с высунутым языком и лапами кверху. Глажу и слезно прошу извинений — ноль реакции. На секунду подумала, что кошка покинула этот свет. А эта, блин, актриса просто умирающую включила. Елки-палки, кошки эволюционируют! © Палата № 6 / VK
- У меня лабрадор. Добрый, толстый и очень артистичный. В какой-то момент перестал есть, миска полная, а он даже не нюхает. День, второй, третий. Я уже звоню ветеринару, записываюсь на прием. Собираюсь ехать, открываю шкаф взять поводок, а там мешок с кормом, пробит снизу. И пес сидит, как крыса из мультика, жует втихаря, весь в крошках. Оказалось, он просто организовал себе фуршет и жрал ночью, пока я спал. А в миску потом гордо не смотрел, как на стол в дешевой столовке. © Не все поймут / VK
- Наш 6-месячный котенок приносит свой мячик мне или моему мужу, чтобы мы с ним поиграли. Он играет с мячиком лучше, чем моя собака. А перед сном я говорю ему: «Давай соберем твои игрушки». И он берет их все и бросает в специальную корзину. © Danivelle / Reddit
- Когда еще жила с родителями в деревянном доме, нас одно время стали одолевать мыши. Кошки планомерно истребляли тех, кто вылезал наружу, но мыши, судя по бесконечной возне, кишели в стенах и под полом, куда кошке не добраться. Не помогало ничего, они копошились, пищали и плодились, отправляя разведчиков за едой. А потом пришел пасюк. Однажды я вернулась с работы и увидела посреди кухни гигантскую крысу с украденной конфетой во рту, и на нее с опаской косились три кошки.
Крыс пометил все углы и разогнал мышей. Сам оставался фантастически неуязвим: не попался ни в одну ловушку, кошки его не трогали. Иной раз просыпаешься, а он сидит в горшке с цветком, корни копает. Стали оставлять ему еду, воду. Вел он себя гораздо тише, чем стадо мышей, так что мы смирились. В руки, естественно, не давался и вообще при виде человека сразу убегал. Нору его так и не нашли, неизвестно откуда он вообще вылезал. Прожил так 2,5 года, а потом пропал. Уже 8 лет прошло, но с тех пор мышей у нас больше не было. © Подслушано / Ideer
«Главное, что ему комфортно»
- Моя пес встретил меня у двери гаража, когда я вернулся домой. Затем он заставил меня следовать за ним в комнату дочери, потом в комнату сына, а затем к входной двери. Моя свекровь забрала детей. И он как бы говорил мне: «Этот и этот ушли и пошли в ту сторону. Пойдем за ними!» © YourFriendInSpokane / Reddit
- Прошлым летом приехали с семьей и нашей таксой на дачу к дедушке. Дочь по-хозяйски сразу к грядке с огурчиками, она их обожает. Срывала самые большие и удивлялась, как много их дедушка вырастил. Сорвала один большой, крутит в руках, показывает собаке, а ей такое тоже интересно. Дали попробовать один, собака его с удовольствием съела. Просыпаемся следующим утром, а огурчиков половины нет! Ровно до того уровня, куда наша таксочка могла достать, их подчистую сбрили. Смотрим на собаку, а она уже размером с арбуз на ножках, жалобно икающая и непрерывно ходящая в туалет. Зато витаминов наелась! © Палата № 6 / VK
- У тети кошка, которая никому не дает спуску. Однажды к ней заехала племянница с маленьким сыном. И вот случилось так, что малыш описался. Пока ему меняли подгузник, он продолжал вопить. Кошка наблюдала за происходящим, а затем внезапно укусила племянницу. Та закричала еще сильнее, а кошка посмотрела на нее осуждающим взглядом, взяла своего котенка и начала демонстративно его облизывать. Как бы говоря: «Смотри, глупая, как надо — и ребенок не плачет». © Палата № 6 / VK
«Свадебное платье — его любимая когтеточка»
- Моя кошка, видимо, в какой-то момент решила, что ей нужен собственный капитал, и начала ныкать деньги. Всю мелочь, купюры, которые обычно лежат где попало по дому, она тащит за диван. Периодически я пытаюсь забрать ее сбережения. Так в этот момент она сильно негодует. Блин, может, разрешить ей это делать и дальше и посмотреть, что она будет с этим богатством делать? Вложит в успешную компанию и мы станем богатыми? Потому что из меня бизнесмен такой себе. © Палата № 6 / VK
- У меня был ретривер, и в тот день мы отдыхали на озере. Собака никогда раньше не видела, как я плаваю, поэтому, когда я спрыгнула с причала, она очень встревожилась. Она прыгнула в воду, подплыла к нашей маленькой резиновой лодке, взяла в рот веревку и притащила ее мне. Она никогда обучалась ничему подобному. © Maleficent_Scale_296 / Reddit
- Ехали в машине с котятами, они были все в переносках. Мы остановились на ночлег, было уже поздно, и я спал в машине, откинув водительское сиденье назад, а переноски стояли прямо у моего лица. Все спали, кроме одной. Я спросил ее, все ли в порядке и не нужно ли ей что-нибудь. Она высунула лапу из дверцы и постучала по ободку большой пустой чашки, которая лежала у меня в рюкзаке. Я подумал: «Не может быть, черт возьми». Но, когда я налил им воды, они все проснулись и начали пить. После этого я постарался давать им больше воды во время поездки, и я был потрясен тем, как котенок умеет сообщать о жажде. © Changeofversailles / Reddit
«Он имел наглость улечься на поднос с овощами при гостях. Как хорошо, что они кошатники и все поняли»
- Двор у нас большой, не так давно появился вольер, в котором живет умнейшая овчарка. Жители его кормят, любят и часто берут на поводок, чтобы прогуляться с ним. По весне, следуя зову предков, этот мачо сбегает из дома. Вариантов сбежать много. Порвать сетку, сделать подкоп, вырваться с поводка. Не так давно все скинулись и поставили ему новый вольер. Дорогой, хороший, из прутьев металлических, с бетонным полом. Но одним утром овчарка опять убежала. К вечеру нашли, сама вернулась. Смотрю в эти умнейшие глаза и спрашиваю: «Ну как ты выбрался?» Он подумал и с умным видом просунул лапу между прутьями, отодвинув щеколду! Мне кажется, он умнее многих людей будет. © Палата № 6 / VK
- Мы с братом живем очень далеко друг от друга. Когда я впервые встретила его кошку, когда в гости приезжала, я подарила ей маленькую розовую пушистую игрушку. Через 2-3 года мне удалось навестить брата снова. Кошка, увидев меня, тут же исчезла и вернулась с грязной, пыльной, коричневой игрушкой, которая, очевидно, была где-то спрятана. Мы вытряхнули из нее пыль, и это оказалась та самая игрушка, которую я подарила ей несколько лет назад. Она вспомнила меня. © emilyyancey / Reddit
Обожаю вот это "собака поумнее людей будет!!..." честно, такие высказывания здорово отдают зоошизой. Конечно животным присуще какое-то воображение, но человеческого интеллекта у них нет и никогда не будет. А все вот эти захлебывающиеся восторгами так называемые зоозащитники все поголовно лицемеры. Они так себя ведут до первого укуса бездомной собаки, а после него моментально сбрасывают маски и вызывают ментов, скорую, собаколовов, МЧС и Собянина. Фу, гадость.
- У меня была большая киса, которая изначально была амбарной кошкой. Она была отличным мышеловом. Однажды мой хомяк сбежал, и я был на 100 % уверен, что он ушел на радугу. Тут я услышал, как моя кошка неустанно мяукает из кухни, и пошел разбираться. Она загнала хомяка в угол и сидела там, мяукая, мол, человек, я нашла твое крошечное создание! © ****ingButteredJorts / Reddit
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