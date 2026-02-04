17 курьезных эпизодов из школьных и студенческих лет, которые сложно забыть даже годы спустя

На первом курсе в конце первого семестра нас шокировала наша очень самоуверенная однокурсница. Она получила 4 за экзамен и горько рыдала в коридоре возле аудитории, причитая "что же ей делать с этой четвёркой, ведь её папа домой не пустит, ведь её папа убьёт!"



Мы все были очень удивлены, ведь думали её активность в учёбе и перфекционизм её личная черта характера, а не страх перед отцом.