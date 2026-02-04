Ого! Гуси могут кусаться- я прожил свои 80 лет в параллельной реальности!
17 курьезных эпизодов из школьных и студенческих лет, которые сложно забыть даже годы спустя
Воспоминания о днях нашего детства и юности, когда мы круто проводили время с друзьями, впервые влюблялись и волновались о предстоящих экзаменах, всегда вызывают теплую ностальгию. Герои нашей подборки поделились комичными моментами, прожитыми в те славные времена и, читая их, невозможно скрыть улыбку.
- Сидели мы как-то в аудитории. Скукотища неимоверная. Вдруг, откуда ни возьмись, — какой-то непонятный гогот. Парень на заднем ряду начинает копошиться и просить кого-то успокоиться. Мы во все глаза пялимся на него, и вдруг видим, как из-под парты с диким шумом выскакивает гусь! Мы застыли, а гусь начал носиться по помещению и пытаться спрятаться или укусить кого-нибудь. Парень догнал гуся, уложил его на руки и на наши недоумевающие взгляды ответил: «Он грустил дома, не могу же я его одного оставить. Он же мое Облачко». Вот так мы узнали, что у однокурсника есть домашний гусь по имени Облачко. © Не все поймут / VK
- Живу в общежитии. Должны были писать тест по микроэкономике, а мой препод — аспирант и живет со мной в общаге, в одном крыле. Так вот, захожу на кухню и громко так спрашиваю у однокурсников: «У кого есть ответы на тест по экономике?» Тут сзади знакомый голос: «Ну у меня есть!» Обрадовался. Оборачиваюсь, а это мой препод в это время на кухню зашел. Вся кухня ржала вместе с нами. © Не все поймут / VK
- Сегодня пересматривал свои старые школьные дневники и понял, чему я все-таки научился за время, проведенное в школе:
— Замечание из дневника 7 класса: «Пытался бегать по стене».
— Замечание из дневника 9 класса: «Бегал по стенам». © Убойные Истории / VK
- Мой сын вчера принес двойку по окружающему миру.
— Почему двойка?
— Мы писали тест, а я забыл дома тетрадь.
— Почему не написал на листочке?
— Учительница сказала, что с листочками только в туалет ходить.
Вечером пишу учительнице: «Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как исправить двойку», а она на голубом глазу мне выдает: «А вы на двойном листочке напишите ответ на тест, который на странице!» © daria_fedortsiv
- У нас была прикольная традиция поздравлять учителя музыки с днем рождения. Мы надували кучу воздушных шариков, в некоторые их которых мы запихивали блестки. Естественно, каждый раз, когда один таких из шариков лопался, то блестки разлетались по всему классу и всем, кто в нем находился. Препод каждый раз при виде этих шариков выходил из себя и ругался, а вся школа еще неделю сияла от блесток, которые благополучно растаскивались по коридорам и кабинетам. © name_with-held / Reddit
- Заочники юрфака, зимняя сессия, у нас стоит зачет по логике, у преподавателя — экзамен. Мы в ауте, это же совсем другой уровень ответственности, никто особо и не готовился. В итоге подошла к преподу, показываю расписание, она смотрит и говорит: «Ну, зачет так зачет». За час приняла зачеты у группы в 25 человек и все довольные пошли домой. © Людмила Саржевская / ADME
- На третьем курсе случайно узнала, что являюсь предметом обожания у 45-летнего преподавателя. Сначала, конечно, удивилась мужчина-то солидный, а я так, серая мышка. Чувства свои выражает он весьма оригинально: во время экзамена, пока все сдают предмет на «отлично», меня он мурыжит по два-три часа. С нескольких попыток я получаю лишь «хорошо». Нашу группу пораньше с пар он категорически не отпускает. Нерадивым студентам с гордостью говорит, что у меня есть его электронная почта и номер телефона. А уж если я сама напишу или отвечу на письмо коротким «спасибо за информацию», об этом знает вся кафедра и деканат. Вот и как быть с таким счастьем? © Не все поймут / VK
- В универе завязались у меня отношения с одним парнем на два курса старше меня. Славился он срывами пар, приколами над окружающими и полной безответственностью. За полгода наших отношений мне все же удалось на него немного повлиять: пропали прогулы, он уже не сбегал посреди пары, потому как был смысл досидеть до конца и освободится вместе со мной, дома стал готовится к семинарам, делать рефераты (ну а что, я сижу пишу свое и он туда же, от скуки). Вчера подходит ко мне ректор университета (вообще странно, что он пришел в корпус нашей кафедры) со словами: «Спасибо тебе! Хоть кто-то смог оболтуса моего надоумить, а то я уже устал с ним бороться». Вот так я и узнала, что встречаюсь с сыном ректора и сразу же была приглашена на семейный ужин. © Не все поймут / VK
- На первом курсе у нас была жесткая препод — двойки лепила направо-налево. Как-то заявила: «Не поставлю, разве что за миллион». Когда в конце семестра вся группа осталась с хвостом, меня осенило. Взял пару корешей и направились в обменник. Купили за копейки аж целый миллион в валюте другой страны. Миллион, конечно же, был номинальный. В общем, пошли с этим огромным пакетом к ней. В итоге зачет она нам рисовала с диким смехом на всю кафедру. © Подслушано / Ideer
- В универе была одна препод жесткая. Опоздания карала строго: чуть задержался — и мигом вон, в столовку! Но вот она сама с опозданием заявляется такая. Староста ей: «Татьяна Викторовна, теперь-то ваша очередь!» Момент неловкой паузы. И тут она внезапно извинилась и действительно ушла, а за ней ушли и мы. Вскоре она начала опаздывать чаще, казалось, что специально... © Палата № 6 / VK
- Во втором семестре на первом году обучения в универе у нас начался курс психологии. Препод был интересный, такой харизматичный, забавный, эпатажный тип. На первой же паре он дал шутливый совет на будущее: всегда ходите на работе с папкой документов, стол рабочий тоже завалите кипами различных бумаг, носите их с собой даже в столовую, и тогда начальство будет считать вас трудягой и ценным работником, как бы вы ни валяли дурака. Я позавчера получила повышение на работе! Начальник примерно так сказал, когда на общем собрании меня повышал: «Берите пример с Даши! Она вся в бумагах, занятой человек, посвящает всю себя работе! Стол завален документами! Да она, наверное, дома спит с ними!» Спасибо преподу по психологии, единственное, что помогло мне в жизни, со всех пар из университета. © Палата № 6 / VK
- Первые каникулы у сына-первоклассника. Спрашиваю:
— Саня, ну какой самый любимый урок в школе?
Со вздохом говорит:
— Третий, после него всегда домой. © panzermarder / Pikabu
- У нас в универе был классный препод по истории, который всегда на экзамене разыгрывал лотерею. Допустим, на экзамене должно было быть 60 билетов, но обычно десять из них он убирал и заменял их счастливыми: произнести его фамилию, процитировать какого-нибудь рэпера, рассказать анекдот, посоветовать ужастик и так далее. За те три года, что он вел у нас пары и принимал экзамены, мне только один раз попался счастливый билет, поэтому я не надеялась и всегда учила все на совесть. А однажды на самом последнем экзамене мне попался вопрос: «Назови цвета радуги». А я чуть не расплакалась, потому что всю неделю учила, ночами не спала и готовилась. На это я отвечать не стала, вытащила нормальный билет и уже после этого ответила и сдала на пять. © Палата № 6 / VK
- На лекции поднимаю руку и задаю вопрос преподавателю. Он смотрит на меня оценивающе и спрашивает:
— Вам нужен совет или консультация?
Я не понимаю подвоха:
— А в чем разница?
— Совет — бесплатный, — объясняет преподаватель. — Консультация — платная.
Решаю схитрить:
— Тогда давайте совет!
Преподаватель невозмутимо достает журнал:
— Запишитесь на консультацию. © Препод говорит / Telegram
- В студенческие годы раскрасила одногруппнику ухо черным маркером, пока тот спал на паре. Все поржали и ему ничего не сказали. Кто же знал, что он после пары пойдет не домой, а на собеседование. До сих пор и смешно, и стыдно! © Подслушано / Ideer
- Умела хорошо читать уже в 4 года. А когда пошла в первый класс, то все мои одноклассники читали медленно, по слогам. Чтобы не выделяться, стала им подражать. В итоге родителей вызвали в школу из-за моего самого отвратительного в классе чтения. © Подслушано / Ideer
- Однажды в универе я сдал зачет на 5 за коробку мороженого. Но пятерка быстро стала тройкой, когда препод увидел, что мороженое кофейное. А он любил пломбир с орешками... Тогда я написал на него докладную на имя декана, но препода не выгнали, потому что декан согласился, что пломбир с орешками действительно вкуснее. © Палата № 6 / VK
Однажды пришла сдавать фонетику с фингалом (за правду пострадала), в тонированных очках, преподаватель заметила, попросила снять очки и рассказать историю возникновения этой гематомы. Я тихонько рассказала, в итоге получила 5 баллов и еще советы по скорейшему избавлению от синяка.
На первом курсе в конце первого семестра нас шокировала наша очень самоуверенная однокурсница. Она получила 4 за экзамен и горько рыдала в коридоре возле аудитории, причитая "что же ей делать с этой четвёркой, ведь её папа домой не пустит, ведь её папа убьёт!"
Мы все были очень удивлены, ведь думали её активность в учёбе и перфекционизм её личная черта характера, а не страх перед отцом.