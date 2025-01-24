Всё вижу 👀 ничего не слышу 🙉 ничего никому не скажу 🤐
Отличный водитель!!
17 поездок в такси, которые заслужили самый яркий отзыв
Если вы хоть раз заказывали такси или хотя бы слышали рассказы от знакомых, то знаете, какое это презабавное приключение. Порой только и думаешь, как бы доехать спокойно. Пользователи сети поведали (и даже показали), какими запоминающимися были их поездки на такси.
- Я очень рассеянный, наивный, но удачливый человек, что нередко компенсирует первые два определения. Ехали однажды в такси с ребенком. По приезде выяснилось, что сдачи у водителя нет и нужно разменять. Не знаю, о чем я думала, но я собралась выйти из такси без ребенка! Таксист меня остановил и дал совет, который я запомню на всю жизнь: «Никогда не оставляйте ребенка с чужими людьми». Я судорожно вытащила дочь из машины и пошла менять деньги. От осознания того, какой опасности я могла подвергнуть собственную дочурку, меня трясло полдня. Спасибо тому парню. © Подслушано / Ideer
- Потеряли с подругой на даче ключи от квартиры, а хватились только около двери дома. 11 часов вечера, сильный дождь, мы вызвали такси и рванули на дачу. Приехали и поняли, что потеряли ключи от дачи. Водитель такси доблестно откликнулся на нашу просьбу перебросить нас через забор. Очень долго искали ключи, промокли, проголодались, испачкались. Перелезли обратно через забор, а такси нет, и зонт наш остался с таксистом. Так и сидели мы до утра около забора и ругались на таксиста. © Подслушано / Ideer
- Заказала такси. Пока одевалась, благополучно забыла номер и цвет машины. Когда вышла на улицу, минуты три стояла в оцепенении, потом полезла в сумочку за телефоном. Оказалось, что телефон был в кармане пальто. Все это время таксист наблюдал за мной и ржал. В итоге в открытое окно он прокричал адрес, и я поплелась на зов. Пока ехали, водитель подкалывал меня. Ну а когда подъехали, наступил мой черед оплаты. Я выложила всю свою мелочь, которую заранее приготовила. Пока он считал, ржала я. На самом деле дома целый сундук мелочи. Теперь, если мне будет попадаться плохой водитель, всю эту мелочь я буду скидывать ему. © Подслушано / Ideer
«Худший таксист, с которым я когда-либо сталкивался»
Всё вижу 👀 ничего не слышу 🙉 ничего никому не скажу 🤐
- Сегодня мой таксист ругался по поводу того, насколько плохое дорожное движение в девять утра (тоже мне новость). Он пытался перестроиться на полосу слева от нас, но не проверил, едут ли какие-нибудь машины. Как только он тронулся с места, машина позади нас врезалась в левый бок такси. Женщина, сидевшая за рулем, вышла в ярости, что вполне объяснимо, учитывая, что она не сделала ничего плохого. Водитель не только не извинился, но и накричал на нее, оправдывая свои действия. После 5 минут криков он попытался сесть за руль, но такси сломалось. Я вышел из такси и перешел дорогу, где десятки машин остановились только ради меня. У водителя даже хватило наглости попытаться взять с меня плату за поездку. © carbonatednugget / Reddit
- Меня обманул таксист во Вьетнаме. Побывала на почте, обратно собралась на такси. Знала, что поездка обойдется максимум в $1. С учетом чаевых в общей сложности заплатила бы около $2. Но я сглупила. Показала таксисту у входа в почтовое отделение свою карточку от номера в моем дорогом отеле. Мы сели и уехали. Спросила таксиста, что со счетчиком? Он включен, говорит, не волнуйтесь. Я немного в шоке: цена-то не поднимается. В любом случае добрались до отеля. Вышла, и таксист показал мне цену. $14! Он запер дверь. Я начала спорить. Сказала ему, что он меня обманывает. В конце концов, заплатила деньги, просто чтобы уйти. Сфотографировала цену, самого таксиста и машину. Хотелось бы какие-то меры к нему применить. © Miserable_Rice_3674 / Reddit
- Так как я живу возле ЗАГСа, таксистов всегда прошу подвезти меня именно туда, а не к дому. Каждый из них считает должным выкинуть какую-нибудь фразочку а-ля «ой, девушка, а я паспорт не взял», «а я уже женат». Или спросить: «Вы на ночь глядя расписываться собрались?» И все в таком духе. Достали! Неужели просто нельзя отвезти меня туда?! © Подслушано / Ideer
«Сегодня впервые в жизни увидел такси-электромобиль»
Тачка красивая снаружи. Но садиться в неё неудобно. Очень низко расположено сидение. Внутри комфортно.
- А как тут дверь открыть? Никогда не видел подобную тачку. © SidTheSloth97 / Reddit
- Ехал на такси. Выезжая задним ходом с дороги, водитель въехал в дренажную канаву. Такси застряло там, приподнявшись примерно на 20 градусов, и нам пришлось выпрыгивать. Водитель стал звонить своему диспетчеру. На помощь подъехали около 30 других таксистов и просто смеялись над ним. © WhySoWorried / Reddit
- Вызываю такси очень редко. В этот раз пришлось вызвать, потому что уже темно и автобуса не было. Подъехал таксист. Села, поехали. В одном месте начали поворачивать, а там знак «кирпич». Так водитель развернулся ко мне и поехал задним ходом, до следующего поворота. Поставила «3» и написала почему. Сейчас думаю, надо было поставить «2». © галина тес / Dzen
- Прилетел в родной город. Агрегаторов тогда не было, были службы. Звоню в 6 утра, мне сообщают номер машины. Подхожу, сажусь, и меня начинают везти «тайными тропами». На полпути сообщаю водителю, что экскурсию не заказывал, называю кратчайший маршрут. Тот хмыкнул, довез и спросил: «А что сразу не сказал, что местный?» © Виктор Сумрак / Dzen
- Сажусь в такси на заднее сиденье и понимаю, что сижу в каком-то озере. Сиденье мокрое, аж вода выступает. Интересуюсь у водителя: «Что здесь было?» Он мне так лениво объясняет, что вез двух женщин с баклажками воды. Наверное, пролили. Пришлось возвращаться домой, чтобы переодеться. А таксист ждал. © Svetlana / Dzen
«Мое такси в Мексике. Я пережил поездку, и это здорово»
- Просто таксисты в Мексике используют запасной газовый баллон. Поэтому бензобак часто пуст или почти пуст. Они так делают, потому что это дешевле. Либо у этого парня реально сломался датчик уровня топлива. © mgranja / Reddit
- Однажды вызвал такси — подъехало и заглохло. Вызвал второе. Я ради интереса попросил поднять капот и завел машину. Подъехало другое такси, и мне претензия за то, что вызвал вторую машину. Попытался выяснить, что не так, и услышал: «Раз вы можете завести движок, значит, сможете и в пути, если что случится, помочь!» Спросил: «А ничего, что я деньги плачу?» Ответ меня шокировал: «Так это вы такси вызвали, вы и платите». © андрей северодвинец / Dzen
- На днях был сильный снегопад утром. Я, опаздывая на работу, вызвала такси. Бегом залетаю на заднее сидение и слышу: «А снег с ног стряхнуть? Я специально для вас, пассажиров, вчера вычистил всю машину». Я, конечно, извинилась, ноги высунула и стряхнула снег. Но видимо водителю этого было мало. Ехать было всего четыре остановки, и на протяжении всего пути он бубнил, что он так для клиентов старается, а они этого не ценят. Видимо, мне нужно было вылезти и в качестве извинения снег съесть, чтобы он меня простил. © Подслушано / Ideer
- Ехала молча в такси. Поездка обошлась совсем недорого. Протягиваю таксисту крупную купюру. Он аккуратно убирает деньги и говорит: «Все, мы на месте, довез». Прошу у него сдачу, на что он вдруг отвечает: «Знаете, девушка, а я вам вот специально сейчас мелкой монетой дам. Совести у вас нет. Видно же, что не последние отдаете!» И ведь реально горсть мелочи отдал, сидел и считал. Вот чем я его обидела? © Подслушано / Ideer
- 1998 год. Нам с подругой по 18. Вызвали такси. Подругу высадили у ее дома, и я давай объяснять, как проехать к моему. Таксист перебил: «Знаю. Направо, во двор, 2-й подъезд, 4-й этаж». Вгляделась — дядька незнакомый. Спросила: «Как?» А он такой: «Не скажу, а вот ты живи и мучайся вопросом». Спасибо. До сих пор мучаюсь! © Подслушано / Ideer
А еще прикольные ситуации случаются в кафе и ресторанах. То официанты развеселят, то спутники, то еще кто. Вот порция историй по теме.
Комментарии
Значит, запоминаем, если в такси платим крупной купюрой, выглядим вполне обеспеченно и просим сдачу, то это у нас совести нет, а не у таксиста. Это что-то новенькое.
В молодости, как то раз ехала в такси и тоже оплатила проезд крупной купюрой. Сижу и жду, когда таксист даст сдачу. А он тоже сидит и молчит. Я думаю,- вот гад, видит молодая девушка и хочет зажать сдачу! Повернулась к нему и говорю,- А где сдача?! Он молча показывает мне нa моё пальто, а у меня нa коленях деньги. Я смутилась очень, взяла деньги и вышла молча.
Водитель такси не поехал под кирпич, и значит он плохой? Странная логика...