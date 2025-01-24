17 поездок в такси, которые заслужили самый яркий отзыв

В молодости, как то раз ехала в такси и тоже оплатила проезд крупной купюрой. Сижу и жду, когда таксист даст сдачу. А он тоже сидит и молчит. Я думаю,- вот гад, видит молодая девушка и хочет зажать сдачу! Повернулась к нему и говорю,- А где сдача?! Он молча показывает мне нa моё пальто, а у меня нa коленях деньги. Я смутилась очень, взяла деньги и вышла молча.