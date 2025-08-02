18 человек, которые превратили свои балконы в маленький кусочек рая

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56 минут назад

У героев нашей статьи не балконы, а загляденье! Они обставили их с таким вкусом, что сразу становится понятно, почему они проводят там все свободное время, да еще и рады похвастаться ими в интернете.

1. «Мой балкон»

  • Какое же чудо вы сотворили! На это место смотришь — и сразу на душе теплее! © No****Hannibal / Reddit

2. «Мой маленький балкончик. Здесь я читаю, пью кофе и шпионю за людьми»

3. «Так выглядит мой балкон во время дождя»

4. «Мой уютный городской балкон»

5. «Наш маленький балкончик»

6. «Уютное местечко на моей террасе»

7. «Мне сказали, что у меня уютный балкон»

8. «Мой крошечный внутренний дворик»

9. «Немного украсили наш балкон»

10. «Каждое лето на моем балконе творится настоящее волшебство»

11. «Мой балкон прошлым летом, когда я только переехала, и сейчас»

12. «Всю жизнь хотел жить высоко и с балконом, мечта сбылась, начало положено, осталось все довести до ума»

13. «Вот так я бюджетненько обновил свой балкон»

14. «Была у меня мастерская на лоджии, но период увлечения ручным трудом прошел, и душа возжелала красоты и покоя»

15. «Живу в большом городе, кругом куча соседей. Вот что я придумала, чтобы остаться в уединении»

16. «Мой балкон наконец начинает быть таким, каким я его представляла»

17. «Балкончик у меня небольшой, но я использовала пространство по максимуму. Как же он меня радует!»

18. «Решила обновить балкон и ошарашить своих соседей»

И вот еще парочка статей, в которых можно посмотреть, как люди по всему миру обустраивают свои балконы и террасы:

Фото на превью Unknown author / Reddit

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