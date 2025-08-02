18 человек, которые превратили свои балконы в маленький кусочек рая
Фотоподборки
56 минут назад
У героев нашей статьи не балконы, а загляденье! Они обставили их с таким вкусом, что сразу становится понятно, почему они проводят там все свободное время, да еще и рады похвастаться ими в интернете.
1. «Мой балкон»
- Какое же чудо вы сотворили! На это место смотришь — и сразу на душе теплее! © No****Hannibal / Reddit
2. «Мой маленький балкончик. Здесь я читаю, пью кофе и шпионю за людьми»
- Вы извлекли из него максимум пользы! © ConsciousStart8934 / Reddit
3. «Так выглядит мой балкон во время дождя»
- Выглядит как домик на дереве в волшебном лесу! © Unknown author / Reddit
4. «Мой уютный городской балкон»
- Да какой же это балкон, это сказка! © Disgrace_krplin / Reddit
5. «Наш маленький балкончик»
6. «Уютное местечко на моей террасе»
- Очень классно там у вас, но ковер вообще отпад! © crankygerbil / Reddit
7. «Мне сказали, что у меня уютный балкон»
8. «Мой крошечный внутренний дворик»
- Я бы отсюда никогда не ушла! © Alternative_Hunt7401 / Reddit
9. «Немного украсили наш балкон»
10. «Каждое лето на моем балконе творится настоящее волшебство»
11. «Мой балкон прошлым летом, когда я только переехала, и сейчас»
12. «Всю жизнь хотел жить высоко и с балконом, мечта сбылась, начало положено, осталось все довести до ума»
13. «Вот так я бюджетненько обновил свой балкон»
14. «Была у меня мастерская на лоджии, но период увлечения ручным трудом прошел, и душа возжелала красоты и покоя»
15. «Живу в большом городе, кругом куча соседей. Вот что я придумала, чтобы остаться в уединении»
16. «Мой балкон наконец начинает быть таким, каким я его представляла»
17. «Балкончик у меня небольшой, но я использовала пространство по максимуму. Как же он меня радует!»
- Да что же это за красота такая! © Introverted_kiwi9 / Reddit
18. «Решила обновить балкон и ошарашить своих соседей»
- Как же я им завидую! © Youngone57 / Reddit
И вот еще парочка статей, в которых можно посмотреть, как люди по всему миру обустраивают свои балконы и террасы:
Фото на превью Unknown author / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ человек, которым так повезло с родней, что нам остается только завистливо вздыхать
Истории
4 месяца назад
20+ женщин, которые вдруг получили замечание из разряда «ну ты же девочка» и просто выпали в осадок
Народное творчество
3 года назад
20 человек только переехали в новое жилье, а уже пришлось справляться с неурядицами
20 историй о наглецах, которых бы не помешало поставить на место
Истории
1 месяц назад
17 мужчин, рядом с которыми точно не соскучишься
20+ усатых, которым посчастливилось встретить людей с добрым сердцем
Истории
11 месяцев назад
Люди рассказали 19 ярких историй о своей первой работе, которую они вряд ли забудут
Истории
6 месяцев назад
15+ историй о том, что может произойти во время обычной уборки дома
15+ историй, которые до боли знакомы каждому дачнику
Истории
16 часов назад
16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть
Истории
5 месяцев назад
14 историй о людях, чьи отношения не прошли испытание денежным вопросом
Истории
4 месяца назад
18 фото, которые словно по щелчку пальцев перенесут нас во времена беззаботного детства
Ностальгия
11 месяцев назад