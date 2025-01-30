18 диалогов с почти киношной концовкой

Народное творчество
20 часов назад

Иногда самые обычные беседы или повседневные ситуации могут обернуться так неожиданно, что на щеках вспыхивает краска стыда, а ложка остается недонесенной до рта. Перед вами примеры диалогов, которые начинались легко и непринужденно, а закончились совершенно непредсказуемо.

  • Самое странное в моей жизни собеседование. Говорил с директором. Он меня долго расспрашивал про Мону Лизу — ну, я что-то наболтал, вытащив из памяти школьные знания. Потом были вопросы про музыку 80-х. Вроде, директор остался доволен. Но финальный вопрос добил: «Кто ты по гороскопу? О, да ты ж телец, тебе же с водолеем работать, нет, не сработаетесь». Ну и все. Надо было с этого и начинать!
  • Как-то в магазине пристаю к мужу с вопросами:
    — Шарлотку будешь?
    — Не.
    — А тирамису приготовить?
    — Не, недавно делала.
    — Так что тебе испечь?
    Рядом мужик стоял, чуть не заплакал. © Конфуз / ADME
  • Я никогда не подружусь с коллегами.
    — У тебя бывает, что музыка в голове застряла и крутится?
    — Да, прямо сейчас.
    — Вот и у меня! Чертова песня Алсу из 90-х. Зачем я ее услышала в автобусе! Аж работать мешает! А у тебя что?
    — Третья симфония Брамса. Вроде не мешает. © mopey_girl / Twitter
  • Звонок на телефон:
    — Здравствуйте, вы же мама Васи Петрова?
    Я тут же напряглась:
    — Да.
    — А я мама Маши Ивановой.
    — Что случилось?!
    — Дело в том, что ваш сын....ой, минуточку!
    Пока дама отвлекалась, меня чуть кондратий не хватил.
    — Да не томите же!!!
    — Ваш сын может остаться без подарка — вы не досдали столько-то рублей.
    Вот зачем ты мучаешь материнское сердце? Обязательно звонить? Напиши по Viber и проблем нет, а то нагнетут, да еще и время тянут. © mezenkot / Pikabu
  • Cдавал как-то в поликлинике анализы. А поскольку беспокоил желудок, сдал в числе прочего на паразитов. Через недельку зашел за результатами. Тетенька врач просмотрела, говорит, все хорошо. А вот анализ на паразитов, видимо, еще не готов. Ну ладно, выхожу. И тут, пройдя полполиклиники, слышу из-за спины зычный голос врачихи: «Мужчина, я нашла! У вас ничего нет!» А мне вот теперь любопытно: как бы она объявила положительный анализ? «Глисты! У вас глисты!» © MEDBEDb.XaM / Pikabu

Ожидаемая реакция

  • Пару лет назад у меня состоялся очень странный диалог. Мимо меня проходил типичный районный гопник. Спортивный костюм, кепка — все на месте. Проходит и говорит: «Ну че? Знакомиться будем?» Я, оценив все перспективы, отвечаю: «Вряд ли». Он в ответ выдает: «Я тоже так думаю. Ты не в моем вкусе и платье у тебя голимое». Так и осталась я стоять в растерянности, думая, чего этим мужикам надо вообще. © Подслушано / Ideer
  • Пришел мужик по объявлению о продаже холодильника. Я в соседней комнате занимаюсь делами, параллельно слушаю диалог мужа и покупателя. Смеюсь.
    — О, холодильник. О, коты. Это сфинксы?
    — Нет, корниш-рексы.
    — Как волосатые сфинксы.
    — Ага.
    — Нормально морозит? Запаха нет.
    — Да, на унитаз ходят.
    — Кастрированный? Это вмятина?
    — Да, вмятина. Когда брали, новее выглядел. А сейчас кастрирован, да.
    — Не течет? Не царапается?
    — Норм все.
    — О, гитары! Играете? © KBach / Pikabu

«Думал мошенники, а оказалось...»

  • — Ваше имя?
    — Констанция.
    — Серьезно? У вас такое имя?
    И такое дикое удивление на лице. Однажды я дождусь момента, когда это прекратится. © kkkkkkkk_rt / Twitter
  • Звоню жене, говорю: «Оставил телефон где-то дома, можешь поискать?» Говорит, мол, конечно, а через пару минут выдает: «Что-то не вижу его. А ты вообще с чьего телефона звонишь тогда?» Долгая пауза. Отвечаю: «Наверное, нам нужно покупать более крепкий кофе». © Doug Adkins / Quora

Как говорится, от души поздравил

Светлана БМВ
3 дня назад

От такого Миши "с др чо" может расшифровываться как угодно. Например, "с*ка дрыхнешь чоли".

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  • В спортзале меня окликнул симпатичный парень. Я сидела и пялилась на него, потом резко отвернулась и покраснела. Изо всех сил пыталась придумать, чего бы ему такого сказать. Угадаете мой невероятно крутой ответ? «С днем рождения», — сказала я. © Amber Chang / Quora
  • Мой взрослый сын познакомился с девушкой. Пишет мне: «Мама, она такая хорошая, скромная, хочет с тобой познакомиться». Говорю, мол, завтра приеду домой, позвонишь ей, приводи. И в ту же секунду мне прилетает от этой девушки сообщение. Открываю, а там: «Здравствуйте! Как Ваши дела?» Следом прилетает ее фотка и подпись: «Это я. Надеюсь, Вам понравлюсь». Девочке 18 лет. Скромная? Или времена сейчас другие? © Подслушано / Ideer
  • Записываю по телефону кота Гришку к ветеринару на кастрацию.
    — Как зовут?
    — Григорий.
    — А кота?
    — Григорий.
    — И вы, и кот — оба Григории?
    — Нет, только кот.
    — А вы?
    — Я Александр.
    — А почему вы сказали, что вы — Григорий?
    — Это кот.
    — Кот сказал, что вы — Григорий?
    — Нет. Я сказал, что кот — Григорий.
    — Понятно. Просто я тоже Григорий. Записал вас на завтра на 10 утра. © Shaitanbek / Pikabu
  • Работаю в неотложке. Спрашиваю у 80-летней пациентки, указывая на мальчишку лет 20 рядом: «Это ваш внук с вами?» А она в ответ: «Нет, это мой муж». Неловко. © Lou Davis / Quora
  • Второй день кринж от мужчин вокруг. За барной стойкой мужик лет сорока говорит мне:
    — Доброй день, девушка
    — Добрый.
    — Я Павел.
    — Ммм, понятно.
    — Это все?
    — Рада, что вы Павел.
    — Извините. © 2cyclerace / Twitter
  • Работаю в магазине косметики. Недавно зашла бабуля, очень решительно направилась к стенду с шампунями и спрашивает: «У вас есть что-то для молодых волос?» Уточняю: «Может, для поврежденных?» А она в ответ: «Сама ты поврежденная». © Палата № 6 / VK
  • Собеседование. Кадровичка спросила меня о последней книге, которую я прочитала. Я ответила, что перечитала Алексея Толстого, а особенно впечатлил рассказ «День Петра». На что она мне ответила, что Толстого зовут Лев.

Вот что у нас есть еще:

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
3 дня назад

Может бабуся хотела купить шампунь для внучки. Или себе, если считает свои волосы молодыми. В любом случае продавец повела ceбя некорректно. Ну и бабуся не осталась в долгу.

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Skunks_not_dead
19 часов назад

И вообще, она же не сказала, что для молодого обладателя волос. Если бабка в возрасте, то волосы, которые у нее за последние полгода выросли - они же получается молодые.

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Оля
2 часа назад

Я как-то после школы зашла в детскую библиотеку, ко мне подошла женщина, далее между нами диалог:
- Чем могу помочь?
- Нужен Шерлок Холмс
- А что он написал?
- Эмм.. пожалуй я сама найду, спасибо
Занавес!

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