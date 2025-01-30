18 диалогов с почти киношной концовкой
Иногда самые обычные беседы или повседневные ситуации могут обернуться так неожиданно, что на щеках вспыхивает краска стыда, а ложка остается недонесенной до рта. Перед вами примеры диалогов, которые начинались легко и непринужденно, а закончились совершенно непредсказуемо.
- Самое странное в моей жизни собеседование. Говорил с директором. Он меня долго расспрашивал про Мону Лизу — ну, я что-то наболтал, вытащив из памяти школьные знания. Потом были вопросы про музыку 80-х. Вроде, директор остался доволен. Но финальный вопрос добил: «Кто ты по гороскопу? О, да ты ж телец, тебе же с водолеем работать, нет, не сработаетесь». Ну и все. Надо было с этого и начинать!
- Как-то в магазине пристаю к мужу с вопросами:
— Шарлотку будешь?
— Не.
— А тирамису приготовить?
— Не, недавно делала.
— Так что тебе испечь?
Рядом мужик стоял, чуть не заплакал. © Конфуз / ADME
- Я никогда не подружусь с коллегами.
— У тебя бывает, что музыка в голове застряла и крутится?
— Да, прямо сейчас.
— Вот и у меня! Чертова песня Алсу из 90-х. Зачем я ее услышала в автобусе! Аж работать мешает! А у тебя что?
— Третья симфония Брамса. Вроде не мешает. © mopey_girl / Twitter
- Звонок на телефон:
— Здравствуйте, вы же мама Васи Петрова?
Я тут же напряглась:
— Да.
— А я мама Маши Ивановой.
— Что случилось?!
— Дело в том, что ваш сын....ой, минуточку!
Пока дама отвлекалась, меня чуть кондратий не хватил.
— Да не томите же!!!
— Ваш сын может остаться без подарка — вы не досдали столько-то рублей.
Вот зачем ты мучаешь материнское сердце? Обязательно звонить? Напиши по Viber и проблем нет, а то нагнетут, да еще и время тянут. © mezenkot / Pikabu
- Cдавал как-то в поликлинике анализы. А поскольку беспокоил желудок, сдал в числе прочего на паразитов. Через недельку зашел за результатами. Тетенька врач просмотрела, говорит, все хорошо. А вот анализ на паразитов, видимо, еще не готов. Ну ладно, выхожу. И тут, пройдя полполиклиники, слышу из-за спины зычный голос врачихи: «Мужчина, я нашла! У вас ничего нет!» А мне вот теперь любопытно: как бы она объявила положительный анализ? «Глисты! У вас глисты!» © MEDBEDb.XaM / Pikabu
Ожидаемая реакция
- Пару лет назад у меня состоялся очень странный диалог. Мимо меня проходил типичный районный гопник. Спортивный костюм, кепка — все на месте. Проходит и говорит: «Ну че? Знакомиться будем?» Я, оценив все перспективы, отвечаю: «Вряд ли». Он в ответ выдает: «Я тоже так думаю. Ты не в моем вкусе и платье у тебя голимое». Так и осталась я стоять в растерянности, думая, чего этим мужикам надо вообще. © Подслушано / Ideer
- Пришел мужик по объявлению о продаже холодильника. Я в соседней комнате занимаюсь делами, параллельно слушаю диалог мужа и покупателя. Смеюсь.
— О, холодильник. О, коты. Это сфинксы?
— Нет, корниш-рексы.
— Как волосатые сфинксы.
— Ага.
— Нормально морозит? Запаха нет.
— Да, на унитаз ходят.
— Кастрированный? Это вмятина?
— Да, вмятина. Когда брали, новее выглядел. А сейчас кастрирован, да.
— Не течет? Не царапается?
— Норм все.
— О, гитары! Играете? © KBach / Pikabu
«Думал мошенники, а оказалось...»
- — Ваше имя?
— Констанция.
— Серьезно? У вас такое имя?
И такое дикое удивление на лице. Однажды я дождусь момента, когда это прекратится. © kkkkkkkk_rt / Twitter
- Звоню жене, говорю: «Оставил телефон где-то дома, можешь поискать?» Говорит, мол, конечно, а через пару минут выдает: «Что-то не вижу его. А ты вообще с чьего телефона звонишь тогда?» Долгая пауза. Отвечаю: «Наверное, нам нужно покупать более крепкий кофе». © Doug Adkins / Quora
Как говорится, от души поздравил
От такого Миши "с др чо" может расшифровываться как угодно. Например, "с*ка дрыхнешь чоли".
- В спортзале меня окликнул симпатичный парень. Я сидела и пялилась на него, потом резко отвернулась и покраснела. Изо всех сил пыталась придумать, чего бы ему такого сказать. Угадаете мой невероятно крутой ответ? «С днем рождения», — сказала я. © Amber Chang / Quora
- Мой взрослый сын познакомился с девушкой. Пишет мне: «Мама, она такая хорошая, скромная, хочет с тобой познакомиться». Говорю, мол, завтра приеду домой, позвонишь ей, приводи. И в ту же секунду мне прилетает от этой девушки сообщение. Открываю, а там: «Здравствуйте! Как Ваши дела?» Следом прилетает ее фотка и подпись: «Это я. Надеюсь, Вам понравлюсь». Девочке 18 лет. Скромная? Или времена сейчас другие? © Подслушано / Ideer
- Записываю по телефону кота Гришку к ветеринару на кастрацию.
— Как зовут?
— Григорий.
— А кота?
— Григорий.
— И вы, и кот — оба Григории?
— Нет, только кот.
— А вы?
— Я Александр.
— А почему вы сказали, что вы — Григорий?
— Это кот.
— Кот сказал, что вы — Григорий?
— Нет. Я сказал, что кот — Григорий.
— Понятно. Просто я тоже Григорий. Записал вас на завтра на 10 утра. © Shaitanbek / Pikabu
- Работаю в неотложке. Спрашиваю у 80-летней пациентки, указывая на мальчишку лет 20 рядом: «Это ваш внук с вами?» А она в ответ: «Нет, это мой муж». Неловко. © Lou Davis / Quora
- Второй день кринж от мужчин вокруг. За барной стойкой мужик лет сорока говорит мне:
— Доброй день, девушка
— Добрый.
— Я Павел.
— Ммм, понятно.
— Это все?
— Рада, что вы Павел.
— Извините. © 2cyclerace / Twitter
- Работаю в магазине косметики. Недавно зашла бабуля, очень решительно направилась к стенду с шампунями и спрашивает: «У вас есть что-то для молодых волос?» Уточняю: «Может, для поврежденных?» А она в ответ: «Сама ты поврежденная». © Палата № 6 / VK
- Собеседование. Кадровичка спросила меня о последней книге, которую я прочитала. Я ответила, что перечитала Алексея Толстого, а особенно впечатлил рассказ «День Петра». На что она мне ответила, что Толстого зовут Лев.
Комментарии
Ну кто как зовёт. Нех рен было книги подписывать то Алексей, то лев. То еще Алексей
Может бабуся хотела купить шампунь для внучки. Или себе, если считает свои волосы молодыми. В любом случае продавец повела ceбя некорректно. Ну и бабуся не осталась в долгу.
И вообще, она же не сказала, что для молодого обладателя волос. Если бабка в возрасте, то волосы, которые у нее за последние полгода выросли - они же получается молодые.
Я как-то после школы зашла в детскую библиотеку, ко мне подошла женщина, далее между нами диалог:
- Чем могу помочь?
- Нужен Шерлок Холмс
- А что он написал?
- Эмм.. пожалуй я сама найду, спасибо
Занавес!