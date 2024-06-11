18 мужчин, которые чудят как дышат, и слова им не скажи

Была у меня мамаша, муж ДВОРЯНИН, не вы черноземная сошка, не работала, типа у дворян женщины не работают. Софья Ковалевская потомок королей, из рода Корвин-Круковских, выдающийся математик работала, а эта грязнуля, лентяйка. Встретила в парке, жалуется, ходила в больницу, дочь с гастритом и медперсонал, свиньи этакие, не приняли, пюре из спара. Я фигею и говорю, что пюре можно быстро приготовить, но ведь в спаре вкуснее!!