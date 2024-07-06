18 твитов, которые доказывают то, что быть женщиной никогда не бывает скучно

Народное творчество
5 часов назад

Жизнь любит подкидывать нам любопытные ситуации, о которых сразу же хочется рассказать другим. А еще она наталкивает нас на определенные выводы, которыми тоже можно поделиться. Вот и женщины из нашей подборки не смогли промолчать и потешили всех вокруг своими мыслями.

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2.

Bisquit
2 часа назад

Я не могу поднять бутыль с водой. И ребенка своего 27-килограммового не поднимаю. Наверное, если постараться, то смогу. Но зачем?

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3.

Elean
30 минут назад

Очень грустно, что для того чтоб получить похвалу от бати, нужно разбираться в саморезах и лобзиках. Не только об этой истории речь... не обо мне совсем, но о многих, похоже

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4.

Bisquit
2 часа назад

А перенести встречу на другой день? Или это последний шанс? (ой что-то ехидна я сегодня)

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6.

Bisquit
2 часа назад

Я бы вместо этого примера привела другой — когда ребенок перед сном говорит: «Мам, у нас завтра чаепитие в классе. Сказали принести что-то вкусное к чаю. А давай ты испечешь свои плюшки? Они вкусные!»

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7.

Orsa Valdés
4 часа назад

Опять вспомнилась бывшая соседка. Она как-то про свою подружку рассказывала, типа "Есть парень, который в ней заинтересован, человек хороший, работает, очень воспитанный..." и т.д. по списку. А потом продолжение: "... но она сомневается, потому что он её прилично старше". Я подумала, что по их меркам "прилично старше" должно быть лет сорок. На всякий случай решила всё-таки уточнить. Она и говорит "Ему уже 30". Я смогла ответить только невразумительное "А-а... Ок". Даме-то всего каких-то 27, вот это я понимаю, разница в возрасте!
У каждого явно свое восприятие.

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Bisquit
2 часа назад

Ахах, прикольное открытие. Для меня приметой возраста стало то, что я перестала носить очень короткое мини. )

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Поющий Енот
22 часа назад

В фильмах про страшное постапокалиптическое будущее единственным позитивным аспектом мне кажется... униформа. Это же рай земной. Ходи в одном и том же годами, а главное - все остальные в таком же, поэтому всем плевать.

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Pantika
55 минут назад

Опять это "прекрасное" слово дундук... Откуда его откопали? Есть много более приятных и интересных слов, которыми можно заменить слово из оригинала. Если не хватает фантазии - есть простое и своременное слово - придурок, по смыслу как раз подходит. Не знаю, почему меня на этого дундука так триггерит...

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16.

Vianna
3 часа назад

Пытаюсь уловить связь непоеденных фаршированных перчиков и женщины именно рожавшей

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17.

Vianna
3 часа назад

Эти "все" с вами в одной комнате? А то ни одного человека не знаю, кому нравятся усы. Ну, кроме тех, кому за 60+ и индийцев. Именно усы, а не полная "заросшесть", короткая и идеально ухоженная. Усы - то, что может изуродовать даже идеального красавца вроде Генри Кавилла

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18.

А вот вам еще подборочка чисто женских твитов, в которых, возможно, и вы узнаете себя.

Комментарии

Уведомления
Поющий Енот
21 час назад

Количество "не таких, как все" уже настолько превысило норму, что само это понятие стало новой нормой.

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tama
4 часа назад

Теперь я тоже хочу котлетки, ежики, фаршированные перцы и маковый чизкейк :'-(( ночь потому что.. Эххх.. Зато я теперь знаю, что завтра у нас на ужин будет..

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Ирина Т
3 часа назад

Про красивую матку – это у гинекологов теперь, наверное, фишка такая. За последние два месяца я слышала её три раза: от своего гинеколога и своих дочерей после их визитов к женским докторам. Врачи у нас разные

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