18 твитов, которые доказывают то, что быть женщиной никогда не бывает скучно

Опять вспомнилась бывшая соседка. Она как-то про свою подружку рассказывала, типа "Есть парень, который в ней заинтересован, человек хороший, работает, очень воспитанный..." и т.д. по списку. А потом продолжение: "... но она сомневается, потому что он её прилично старше". Я подумала, что по их меркам "прилично старше" должно быть лет сорок. На всякий случай решила всё-таки уточнить. Она и говорит "Ему уже 30". Я смогла ответить только невразумительное "А-а... Ок". Даме-то всего каких-то 27, вот это я понимаю, разница в возрасте!

У каждого явно свое восприятие.