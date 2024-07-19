18 женщин, у которых появилось кольцо, а в придачу к нему — история на миллион

Говорят, по тому, на каких пальцах человек носит свои кольца, можно многое рассказать о его характере. К примеру, те, у кого колечко красуется на среднем пальце, дружелюбен и не склонен к изменам. Уж не знаем, так ли это, но с уверенностью можем сообщить только одно: у владельцев этих украшений точно найдется, что о них рассказать.

«Мы уже 5 поколений владеем этим обручальным кольцом. Это единственная ценная в плане денег вещь, которая была у моих прабабушки и прадедушки»

«Моя прабабушка ежедневно кормила пожилую незамужнюю учительницу, хотя она и сама нуждалась. Учительница не умела ни готовить, ни убирать, ни сажать. В знак благодарности она подарила моей прабабушке это кольцо, и с тех пор оно хранится в семье».

«Бабушкино кольцо не налезало мне на палец, пришлось сделать из него кулон»

«Я похудела, и это кольцо наконец-то налезло на палец, ношу его каждый день. Вот только подруга говорит, чтобы я его сняла и не носила постоянно, потому что опал очень хрупкий»

© WildCosmia1 / Reddit Анастасия Чухарева 13 минут назад Ну и что с того, что он очень хрупкий? Теперь его надо держать в шкатулке и не носить? Бред. Камень очень красивый. А подруга как мне кажется вам просто завидует. - - Ответить

Да, твоя подруга права. Он хрупкий и его легко сломать или повредить. © blommie10 / Reddit

«Кольцо было подарено моей бабушке в 1959 году ее родителями в честь окончания университета по специальности „химия“»

«Мой прадедушка был одним из 13 детей и был вынужден бросить школу в 8 классе и пойти работать. Он любил учиться и очень хотел поступить в колледж, но не мог себе этого позволить. Он работал и открыл свой собственный продуктовый магазин, которым управлял до конца жизни. Для него было очень важно, чтобы у его детей была возможность поступить в колледж. Он очень гордился моей бабушкой, когда она окончила колледж».

«Когда наводила порядок в комнате, увидела его на кровати. Я понятия не имею, что это и откуда взялось. Никогда не видела таких колец раньше»

«Это кольцо раньше принадлежало моей бабушке. Оно прекрасное, но не в моем стиле»

«Грустно, что оно просто пылится. Как думаете, как мне его модернизировать, может, превратить в кулон?»

«Не знала, что делать со своим обручальным комплектом после развода, поэтому решила сделать из него кольцо»

«Подарок жене на 10-ую годовщину свадьбы»

«Это кольцо принадлежало моему дяде, он работал по всему миру, а приобрел его в Египте»

«Он подарил его мне. Мы думали, кольцо из латуни, а оно оказалось золотым».

«Унаследовала обручальное кольцо моей бабушки. У него довольно уникальная форма»

© McGrubbus / Reddit Маркизетта Бриллиант 35 минут назад Рубрика «расширяем словарный запас авторов Адме, для которых русский язык — не родной».



«Уникальный» — это максимальная степень необычности. Точное значение — «единственный в своём роде». Не может быть словосочетания «довольно уникальная», как не может быть и «достаточно единственная». Тут или уникальность есть, или её нет. Слово «достаточно» может упоминаться с менее категоричными описаниями: «довольно необычная», «довольно редкая», «довольно странная», «довольно своеобразная». - - Ответить

«Оно принадлежало моей прапрабабушке и передавалось по наследству дочерям-первенцам в семье моего отца»

«Кольцо принадлежало моей двоюродной прабабушке, ее дочь подарила его мне, поскольку гранат — мой камень по знаку зодиака. Какое же оно красивое»

«Помолвочное кольцо мы купили у ювелира. А обручальное сделали на заказ, чтобы оно идеально огибало камень»

«Это мое любимое кольцо, но я боюсь его носить, вдруг сломаю или потеряю. Его подарила мне бабушка, а сделал кольцо мой прадедушка для прабабушки. Он был ювелиром»

«Я никогда не притворялась, что это бриллиант или сапфир. Но сейчас мне интересно, насколько очевидно, что «камень» моего обручального кольца — это кусок стекла?

Ну, если человек в этом разбирается, сразу поймет. Но вряд ли кто-то будет внимательно разглядывать вашу руку. Лучше наслаждайтесь своим кольцом и не думайте об этом. © Unknown author / Reddit

«Мама подарила мне это старинное кольцо, которое мой прадедушка подарил моей прабабушке. Филигранная резьба у него просто потрясающая»

«Нашла это кольцо в своей машине, понятия не имею, откуда оно взялось. У меня аллергия на золото, иначе я бы, наверное, его носила»

Вот так моя подруга узнала, что муж ей изменяет. © CrazyCatLady_2 / Reddit

Ужасно, конечно! Но сейчас у меня никого нет, да и машину в последнее время водила только я. © Primitive_T / Reddit

«Мы поженились 2 года назад без колец, потому что никак не могли найти те, что нам понравятся»

«Но когда я впервые посетила родину мужа, он подарил мне кольцо, доставшееся ему от мамы. Я влюбилась в него с первого взгляда, к тому же это семейная реликвия».