19 человек, которые не стали подстраиваться под шаблоны — и остались довольны

Большинству из нас страшно свернуть с проторенного пути. Мы стремимся получить хорошее образование, найти престижную работу и получать стабильную зарплату. Но некоторые люди не боятся пробовать что-то новое. Мы решили собрать истории таких уникумов, которые играючи разрывают все шаблоны.

  • Мне 24 года, я маленькая блондинка, и в моем гардеробе исключительно платья. Каждый раз, когда я рассказываю новым знакомым о своей профессии, люди только глаза выпучивают. Дело в том, что я уже 5 лет занимаю должность руководителя швейного цеха. Работаю с машинами и не против в них поковыряться. © krisnekris / Pikabu
  • Младшая сестра в этом году поступила в универ, и в первый же день ее очень удивил одногруппник. Парень попал на бюджет, первого сентября пришел на занятия, но отсидел ровно одну пару, а сразу после этого пошел забирать документы. Уехал обратно в родное село, чтобы строить там новый корпус для свинофермы. Сестра показывала мне его фотки и сторис — выглядел он очень счастливым! © Не все поймут / VK
  • Последние 5 лет я работал столяром. Зарплата была не ахти, но на жизнь хватало. Правда, начальник меня буквально изводил придирками. Короче, собрал свои вещи и ушел оттуда. 37 лет. Жена и ребенок. Устроился на железную дорогу. И за полтора месяца стал официально монтером пути, хотя пришлось восстанавливать многие документы и решать кучу проблем. Вчера был первый рабочий день. Короче, не бойтесь менять что-то в своей жизни! © iiiziii / Pikabu
  • С детства обожала судоку и пазлы — и это мне в жизни пригодилось. Когда предстоит неприятная работа, я просто превращаю ее в игру. Например, на выходных нужно было убраться у отца. А он тот еще барахольщик — весь дом завален всякой ерундой. И вместо того чтобы заламывать руки, я представила, что папулина берлога — это головоломка, и нужно максимально освободить пространство. © mayasingsx / Reddit
  • Всегда был в семье белой вороной. Меня вышибли из школы в 10-м классе, не учился в университете и бросил шикарную работу. Вместо этого решил помочь подруге издать книгу. Стал ее агентом и несколько лет жил буквально впроголодь — с хлеба на воду перебивался и подрабатывал где придется. Зато сейчас у меня свое литературное агентство: зарабатываю неплохие деньги и катаюсь по всему миру. По-моему, мне очень повезло. © CPCPub / Reddit
  • Уволился со своей скучной офисной работы и махнул в Австралию, чтобы продавать сувенирку на пляже. Там познакомился с классной девчонкой, и мы переехали в Японию, где я занимался каратэ. В итоге мы поженились, и я устроился преподавателем в частную школу. © apeliott / Reddit
  • Пошел учиться на юриста после школы, потому что не знал, на кого поступать, да и родители твердили, что это хорошая работа. Два года проработал на полставки помощником в нотариальной конторе. Параллельно учился на бакалавра. В результате разочаровался в специальности. Плюнул и бросил это дело. Устроился работать на автомойку, за несколько лет поднакопил немного денег и открыл уже свою. Ну хоть тут пригодился мой диплом бакалавра — при открытии своего дела очень даже хорошо знать законы. © Не все поймут / VK
  • Есть у меня постоянный покупатель — мальчик, 20 лет. Покупает в основном по мелочи, на раз перекусить. Живет один, сирота, квартиру от государства дали. До сегодняшнего дня я думала, что он где-то в офисе работает: речь хорошо поставленная, вежливый. А он мне тут неожиданно выдал, что работает на заводе сварщиком. © FancyYelka / Pikabu
  • Решила уехать из родного дома — больно там тяжело было — и оказалась без жилья, денег и работы. Буквально не знала, что буду есть завтра, и мыкалась целый месяц без крыши над головой, пока мне не помогли добрые люди. Прошел год, и сейчас у меня две неплохие работы, параллельно я учусь в колледже и жду первого ребенка. Пока жизнь не идеальна, но значительно лучше того, что было. © NebraskaJane / Reddit
  • До недавнего времени я страшно боялся стоматологов. Но тут жена меня просто заставила сходить на прием. Сидел я в этом кошмарном кресле, а врач ничего не могла сделать из-за моего дерганья. Тогда она вышла и вернулась с мягкими игрушками. Я сидел, еле помещаясь в кресле, и крепко сжимал в одной руке плюшевого зайца, в другой — резинового бегемота. Оказалось, все не так страшно. © Не все поймут / VK
  • Менять работу и сферу деятельности — это нормально. Я работал и киномехаником, и в детдоме подрабатывал воспитателем. Занимался внутренней отделкой, был экспертом при приемке лесоматериала. Сейчас тружусь в офисе — пневматическое оборудование продаю. Всякое бывает. © jjrobinson / Pikabu
  • Меня вышибли из колледжа, и я долго размышлял, кем же хочу стать. Сначала поработал в семейной компании — просто возненавидел этот бизнес. Пошел учиться на юриста, но оказалось, что это не мое. В результате поступил в медицинский институт и недавно закончил ординатуру по специальности «неотложная помощь». Просто удивительно, как меняется отношение к учебе и работе, когда ты наконец находишь дело по душе. © leonpheltz / Reddit
  • Почти 20 лет назад я уволился и стал колесить по стране. Кем только ни работал за эти годы! Был пекарем, фотографом, продавцом и строителем. Живу в доме на колесах, и единственное, за что мне приходится регулярно платить, — это мобильная связь и страховка. Да, такая жизнь не для всех, и приходится жертвовать комфортом. Но мне нравится. © Unknown author / Reddit
  • Я родилась и выросла в городе. После института вышла замуж за сельского парня, с которым вместе училась. Жили с ним на съемных квартирах несколько лет, пока не решились переехать в село. Купили там дом, сделали ремонт и живем уже много лет. Я такого счастья никогда не испытывала в городе — поняла, что суета — это не мое. Развожу цветы, у меня собака и три кота. Обожаю рано утром выйти во двор и просто радоваться природе и тишине. Никто из родных и друзей меня не понимает — как можно из города уехать жить в деревню, ведь почти все делают наоборот. © Не все поймут / VK
  • Я по образованию автомеханик. Работал и сварщиком, и мотористом, но меня не устраивала зарплата. Устроился флористом. Работа и доход устраивают вполне. © I****monkeys / Pikabu
  • Трудилась управляющей в шикарном ресторане. Работа классная, но времени на себя вообще не оставалось. И тут мне позвонили с незнакомого номера. Удивилась, но трубку взяла — и мне неожиданно предложили специфическую работу. Согласилась, и теперь катаюсь на погрузчике по складу. Мне платят неплохие деньги, на работе я буквально отдыхаю, и наконец-то время на личную жизнь появилось. Правда, все друзья от моей работы в шоке. © olivertwitt / Reddit
  • Жена была в декрете. Денег катастрофически не хватало. Как-то я не постеснялся и взял зимние ботинки, стоявшие около мусорки. Всю зиму их проносил. А потом решил поменять работу и сменил специальность. Жизнь наладилась. © VladimirSeverov / Pikabu
  • Решил основать свой бизнес и уволился. Сбережений у нас никаких не было, поэтому с деньгами было туго, я подрабатывал извозом, откладывая каждую копейку. Приходилось ездить каждый день с семи вечера и до часа—двух ночи. Сейчас бизнесу 12 лет, стабильно приносит доход. Ни о чем не жалею, хотя поначалу было страшновато. Смелее к мечте! © superdrozd / Pikabu
  • Мы с женой все сложные вопросы обсуждаем как на деловых переговорах. Садимся за стол, и каждый выдвигает свою точку зрения на проблему. В результате, взвесив все возможности и рассмотрев разные варианты, приходим к лучшему для нас решению. Никакой ругани или скандалов — все равно от них толку ноль. © nogotdangway / Reddit

А у вас были моменты, когда вы отваживались принять неожиданное решение? Может вы тоже рискнули что-то кардинально поменять в своей жизни? Делитесь в комментариях.

