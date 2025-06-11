19 человек просто пошли устраиваться на работу, а вернулись с занятной историей

Народное творчество
1 час назад

Поиск работы иногда, как ни странно, может показаться даже труднее самой работы. Кого-то берут на первом интервью, кому-то приходится ходить по собеседованиям месяцами. На одних встречах попадаются необычные рекрутеры, на других — претенденты. В этой подборке мы собрали самые занятные истории с таких собеседований. А что интересного произошло, когда вы устраивались на работу?

  • Я работала в бухгалтерии, и однажды к нам на собеседование пришла женщина в ядреном леопарде. Хотя у нас дресс-код. Раньше, когда я читала статьи с советами, как одеться на собеседование, думала, для кого их вообще пишут. Ведь это и ежу понятно. Но женщина в леопарде ежом не была. © Подслушано / Ideer
  • 5 лет назад искала работу. Пошла на собеседование в банк. Собеседование проводил старший менеджер. Молодой человек, напоминал мне кузнечика. Сказал, что я им не подхожу, что я серая мышка, забитая в угол, а им нужны амбициозные люди, добивающиеся своей цели («А что ты? Ты никогда ничего не добьешься в этой жизни»). Просто сделал вывод по первому взгляду. Я действительно очень спокойный человек. В слезах ушла оттуда. Еще никогда мне такого не говорили. Пару дней проплакав, поехала в филиал этого же банка в другом городе. Успешно прошла собеседование, стажировку, меня приняли на работу. Через месяц попросила перевода в свой город. Прихожу к Кузнечику и кладу приказ, мол, умею я добиваться своего. Видели бы вы его лицо! Всегда кайфую, когда вспоминаю. Через пару месяцев меня назначили старшим менеджером, еще через пару его уволили за превышение полномочий. Вчера по делам заходила в банк-конкурент — и опа, какие люди! Кузнечик! Менеджером обычным работает! А я уже начальник отделения. Вот так-то. Жизнь все расставляет по своим местам. © Подслушано / Ideer
  • Была на собеседовании. Не выспалась, уже никакой новой работы не хотелось. И тут задают мой «любимый» вопрос: «Почему мы должны выбрать именно вас?» Меня это выбесило, и я сама не поняла, как в ответ сказала: «Потому что всем своим сотрудникам вы даете возможность каждую неделю посещать психолога, а мне этот специалист лишним как раз не будет». Вышла оттуда. Уже даже не думала, возьмут меня или нет. Представьте мое удивление, когда вечером мне набрали и сообщили, что я принята. © Карамель / VK
  • Приехала на собеседование в одну крупную компанию. Сначала прошла собеседование в отделе подбора, а потом у директора (понравился с первого взгляда). В итоге в компанию меня взяли и я окончательно влюбилась в директора. Каждый день, заходя к нему в кабинет подписать документы, я терялась, но была счастлива. Я не ожидала, что смогу проявить такие чувства к человеку, который старше меня на 20 лет! Ему 46, мне 26. Уже 2 года работаю там, но чувства не уходят. © Подслушано / Ideer
  • Пару лет назад пошел на собеседование. Отбор проводила симпатичная девушка, помимо меня, был еще десяток кандидатов. Мне сказали ждать звонка. Пару дней был прикован к телефону, вечно смотрел, ничего ли не пропустил. И вот долгожданный звонок. На том конце та девушка-эйчар. Радостно спрашиваю: «Здравствуйте! Меня взяли?» Она ответила, что на работу взяли другого, но она не прочь со мной продолжить неформальное общение. Позвала на кофе. Вот так потерял работу, а нашел жену. © Палата № 6 / VK
  • В детстве любил заниматься паркуром. Обычно мы скакали через заборы или на спортивных площадках. Недавно шел на собеседование. Явился по адресу, а ворота закрыты, никто не отвечает. Офис вроде тот, опаздывать не хочется. Решил вспомнить былые времена — полез через забор. Все круто вышло, как будто тело помнит все навыки. Только вот это не тот офис был, мне нужно было в соседний. Выгнали с территории со скандалом. Это еще и начальство увидело из соседнего офиса, даже на собеседование не пустили потом. © Палата № 6 / VK
  • Долго мечтала устроиться в местную крупную компанию. Первое собеседование провалила год назад и уже отчаялась, как о чудо — меня пригласили еще раз, и я даже попала на стажировку! И вот спустя неделю я сижу, трясусь как осиновый лист у директора, ожидая каверзных вопросов о продукте, а он просто начал общаться со мной, как со старой знакомой, обо всем на свете: о мотивации, ценностях, увлечениях. Когда я стала понимать, что принята, не выдержала и расплакалась. Спасибо за доверие! Я не подведу! © Подслушано / Ideer
  • Иду на собеседование. А тут работает тот, кого со школы ненавижу. Просит моего рекрутера выйти на пару слов. А дверь номинальная. И я слышу, как этот тип талдычит, что я странный. На что рекрутер отвечает, что это вообще не имеет отношения к работе. Потом заходит в кабинет и говорит мне, чтобы я приступал к работе в понедельник. Возвращается и дальше препирается с одноклассником. © Emris_ / Reddit
  • Я работаю эйчаром. Пришел как-то один интересный молодой человек с весьма обычным резюме. Поговорили мы с ним где-то минут 40, затем я спросила, мол, какие у него сильные качества. На что парень ответил: «Ну я трудолюбивый, умный, а еще настойчивый!» Я узнала все, что хотела, и сказала: «Спасибо, тогда на связи с вами. Я перезвоню!» Он посмотрел на меня и выдал: «Я тут подожду, спасибо!» Самое прикольное, что он попал к нам на работу. Настойчивость оправдала себя. © Палата № 6 / VK
  • Искала работу. На каждом собеседовании прилетал вопрос: «А какие были достижения на прошлой работе?» Я бухгалтер. Ну какие достижения? Пыталась обычные рабочие обязанности подвести под достижения, но меня сразу останавливали. Пыталась говорить в лоб, что не бывает достижений у бухгалтеров, мы просто выполняем текучку по алгоритму. Тогда не была понята совсем. «И что, ни единой инициативы, ни единого предложения по оптимизации? Просто плыли по течению?» Когда попалась опытная и взрослая эйчар, а не девочка-припевочка, меня взяли на работу на следующий же день. © Подслушано / Ideer
  • Я на собеседование пошла по фану. Мне вообще-то не очень хотелось, но вот что-то екнуло, и решила пойти. Я вообще планировала искать работу попозже и посидеть дома, но спустя два месяца мне стало очень скучно. На собеседовании я сразу спросила, будут ли тупые вопросы из опросников. Мол, если да, то я сразу уйду. Надо мной поржали, мы просто час разговаривали. Потом мне предложили выйти на пробный день. Два года уже работаю, прямо рада, что я тогда решила все-таки сходить на это собеседование. © Подслушано / Ideer
  • Устраивалась на работу в клининговую компанию уборщицей, задача — мыть подъезды. Ничего сложного, подойдет любой человек. А на собеседовании меня сотрудница спрашивает: «Почему вы хотите работать именно у нас?» Я стала отвечать про удобный график, возможность совмещать с учебой. На это она выдает: «Понятно, но почему вы выбрали нашу компанию?» Я растерялась, а она заявила, что я нестрессоустойчива. В итоге не взяли. Я-то думала, что иду тряпкой в подъездах махать. © Подслушано / Ideer
  • Как-то при приеме на работу претендент написал про свои навыки: «У меня очень острое чувство вкуса». Мы лесопилка. © akantho / Reddit
  • Я вечно себя недооцениваю. Была на собеседовании. Спросили, смогу ли я сделать кое-то. Я подумала, что прямо идеально такое не сделаю, поэтому сказала: «Нет». Мне отказали. А взяли девочку, которая на этот же вопрос ответила: «Такого опыта не было, но буду стараться». М-да, а у меня даже опыт был. Просто дура я, вот и все! Надо себя не унижать, а говорить как есть. © Палата № 6 / VK
  • Я обратился в агентство, чтобы они помогли мне найти работу. Но вместо этого они предложили мне стать рекрутером и работать на них. © Negative-Feedback639 / Reddit
  • У меня спросили: «Если бы вы могли быть любой кухонной принадлежностью, то какой? И почему?» Спустя года я, конечно, понимаю, что это делается для того, чтобы узнать, как быстро вы мыслите и проверить креативность, но этот вопрос был таким неожиданным. © Unknown author / Reddit
  • Как-то на ярмарке вакансий один парень меня пригласил на собеседование. Прихожу в офис, он изучает мое портфолио — все супер, я подхожу! Проводит для меня экскурсию по офису, знакомит с коллективом, советует кафешки поблизости. А в конце заявляет: «Вы мне нравитесь, но, если честно, сейчас нам не нужны сотрудники!» © Burrito_Loyalist / Reddit
  • Как-то я должен был провести собеседование, но замотался и забыл о нем. На 5 часов! И претендентка ждала меня все это время. Она даже ни у кого не спросила, в чем дело. Да, я взял ее из-за чувства вины, но, к счастью, она отлично справилась и работала у нас много лет. © cbpiz / Reddit
  • Однажды меня спросили: «Если бы вы были скрепкой, как бы вы организовали свое время?» Я сказал: «Валялся бы без дела и ждал, когда мной скрепят бумажный пакет с бутербродом». Это был неправильный ответ. © ennovyelechim / Reddit

Как обычно проходят ваши собеседования? Все ведь по разному реагируют в стрессовых условиях. Например, в этой подборке людей после собеседований аж распирало от эмоций.

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