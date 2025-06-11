19 человек просто пошли устраиваться на работу, а вернулись с занятной историей

Поиск работы иногда, как ни странно, может показаться даже труднее самой работы. Кого-то берут на первом интервью, кому-то приходится ходить по собеседованиям месяцами. На одних встречах попадаются необычные рекрутеры, на других — претенденты. В этой подборке мы собрали самые занятные истории с таких собеседований. А что интересного произошло, когда вы устраивались на работу?