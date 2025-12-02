19 комплиментов от «богов пикапа», после которых хочется либо смеяться, либо переспрашивать: «Что, простите?»

Патологоанатом работает тот, кто сказал, что девушка красивее мяса?
Кто ж не любит получать комплименты? Порой даже самый неудачный день можно спасти, если кто-то отметит вашу красоту, талант или навыки. Казалось бы, все просто. Но оказывается, даже с самым искренним комплиментом можно сесть в лужу и влипнуть в неловкую ситуацию. Некоторые люди с юмором относятся к подобным провалам и рассказывают на весь интернет о таких случаях. Теперь мы знаем, что не стоит подкатывать к девушке, сравнивая ее с лошадью или оленем. И сравнивать любимую с рыбой тоже не лучший вариант.
- Мне сегодня в метро мужчина сделал комплимент. Ну как мне, моему дезодоранту. Так и сказал: «Ваш дезодорант бесподобен». Пожалуй, смело могу это назвать самым странным комплиментом за мои 26 лет. © Палата № 6 / VK
- Мы с парнем были уже много лет вместе. Пошли как-то на свидание, сидим за столиком, заказываем еду. Тут парень смотрит на официантку и спокойно так выдает: «У вас просто очаровательный рот». Было так неловко. Господи, хотелось просто сквозь землю провалиться. © WrongdoerRough4367 / Reddit
- Моя новая ультракороткая стрижка вызвала фурор среди знакомых, но настоящая слава настигла в транспорте. Сижу там, никого не трогаю. И чувствую на затылке чей-то пристальный взгляд. Поворачиваюсь — мужчина. Смотрит внимательно, не отрываясь ни на секунду. Я начинаю нервничать, судорожно проверяю отражение в телефоне. И вдруг он подходит вплотную и говорит: «Вы меня извините, я работаю травматологом. И обязан вам сказать, что у вас идеальный череп».
- Мне как-то сказали: «Ты такая уютная, домашняя... Как тапочки» И что вы думаете? Я уже 9 лет живу с этим мастером комплиментов. © lisa_dyudyuka
- Написал мне как-то раз друг подруги. С виду нормальный парень. Мы с ним разочек по парку прогулялись, и тут началось. Сразу он меня любит, хочет детей, жизни без меня не видит. Меня это напрягло, и я его отшила. А он все не отставал. В итоге я получила самый странный комплимент в моей жизни: «Ты меня так сильно бесишь только тем, что я в тебя влюбился». © Подслушано / Ideer
- Я бежала по улице и тут меня заметил какой-то парень. Смотрит на меня и говорит: «О, вау, просто скользи по дороге... Как... Как красивый олень». Ну, это все же лучше, чем свист от незнакомцев. © MamaSolana / Reddit
- Работаю в магазине на развесе. И недавно я получила самый странный комплимент за всю свою жизнь: «Девушка, вы намного красивее этого мяса, которое продаете». © Палата № 6 / VK
- Какой-то старик просто остановил меня на улице, чтобы сказать, что по его мнению у меня самая красивая в мире кожа. © Stormschance / Reddit
- На работе начал подкатывать коллега. Высокий, красивый, статный. При деньгах. Эрудит и гурман. В общем, картинка идеальная. Говорил комплименты, умело шутил, напрашивался в гости... Я начала таять. И тут — опа! — он дарит мне первый подарок, который анонсировал две недели — сюрприз, «милый комплиментик для моей девочки», «Тебе понравится, дорогая, вот увидишь, я старался». Подарок, завернутый в пакет из продуктового, был просто супер — шоколадка из самолета. © Подслушано / Ideer
- На танцполе в клубе давным-давно парень сказал, что я прекрасна как лошадь. И добавил потом, что очень любит лошадей. Если что, я ростом только 160 сантиметров. Я ответила ему, что все мы немного лошади. © alena.nikiphoruk
- Я уже год встречалась с тем парнем. И он как-то раз сказал, что всегда думает обо мне и моих прекрасных карих глазах, когда слышит песню про «Кареглазую девчонку». Мило, скажете вы? У меня голубые глаза, скажу я. © Ellinorth / Reddit
- Еду я с утра в автобусе, никого не трогаю. И тут вижу, на меня мужик пялится. Очень внимательно, уже несколько минут. Вроде лестно такое внимание, но странно как-то. Он увидел, что я его заметила, придвинулся ко мне и, схватив за рукав, выдает: «Девушка, у вас такое пальто красивое. Швы ровные, вышивка ручная. Я разбираюсь, у меня жена шьет». Вот вам и лестное внимание.
- Стою с дочкой в поликлинике на приеме и один из врачей говорит: «Какая у вас доченька красавица, на папу, наверное, похожа?» © sadjayakatya
- Самый странный комплимент в моей жизни звучал так: «Мне неудобно держать тебя за руку. У тебя слишком пропорциональная рука.» © Не все поймут / VK
- Познакомилась я как-то с парнем в интернете. И договорились сходить на свидание. Прихожу, парень на меня смотрит и выдает: «Блин, а ты красивая! Если б я раньше знал, точно пришел бы с цветами». © oli_sam_
- Я обладательница кудрявых пушистых волос. Когда распускаю, то все делают комплименты. Но самый незабываемый и странный комплимент я получила от прохожего, звучавший примерно так: «Нифига себе ты волосатая!» © Подслушано / Ideer
- Мой друг — «мастер» комплиментов. Недавно ехали с ним в трамвае, а рядом девушка. Судя по всему, с какой-то тренировки. Крепкая, мускулистая, со спортивной сумкой. Друг аж загляделся на нее. В какой-то момент набрался храбрости и выпалил: «Девушка, вы такая... Если случится зомби-апокалипсис, вы точно выживете!» Та на него посмотрела, покачала головой и вышла на ближайшей остановке. Вот же дамский угодник.
- Мы встречались с парнем. Он как-то посмотрел на мое лицо и сделал комплимент: «У тебя такие симметричные ноздри». К слову, мы теперь женаты. © Bakemyday**** / Reddit
- Вот только сейчас мужчина мой спросонья обнимает меня и говорит: «Ты моя соль». Я аж спросила почему. Его ответ: «Потому что всегда нужна» Я находчиво сказала: «Ммм, ну по такой логике ты тогда моя туалетная бумага». © katrin.dia
А какие странные и неловкие комплименты вам говорили? Добро пожаловать в комментарии, давайте вместе посмеемся над этим.
Когда в 90-е пришлось идти работать в торговлю, то устроилась на работу в ларёк, а потом работала в разных магазинах. Вот когда работала в магазине смешанных товаров, то когда показывала одному мужчине зажигалку, он воскликнул: "У вас такие длинные пальцы, длиннее, чем у моей жены, а она пианистка и всю жизнь играет на рояле, и фортепиано. Можно я поцелую вашу руку?" Руку я ему для поцелуя протянула. Потом долго думала над таким комплиментом. У меня длинные руки и длинные пальцы - такое строение, ни на каких музыкальных инструментах я не играла, и пробирки не мыла.