19 женщин показали маникюр, от которого так и веет солнцем, ароматом роз и свежим бризом
Мода и стиль
29.06.2026
В нашей жизни много маленьких радостей, и маникюр — одна из них. Уютно расположившись в кресле мастера, мы ведем душевные разговоры, а после процедуры наслаждаемся результатом. Я просто обожаю маникюр и собрала фотографии с ноготками, которые передают летнее настроение — яркое, теплое и немного расслабленное.
«Прошу прощения за качество фото, у меня не было времени сделать хорошие. А еще я кое-где накосячила, мизинец и большой получились не очень аккуратно, так что не судите строго»
- Ты, должно быть, шутишь! Маникюр получился просто идеальным! © ADME
«Сделала маникюр в виде пруда с рыбками кои. Первый раз использовала лак с эффектом кошачьего глаза и просто в восторге»
- Если бы я раздавала призы за маникюр, я бы отдала тебе первое место. © False-Contract-1146 / Reddit
«Маникюр для моей 78-летней мамы. Я тренировалась делать лепестки в форме кошачьего глаза, и, хоть мне нужно еще долго практиковаться, маме все очень понравилось»
- Вот бы мне в 30 смелость этой роскошной женщины! © ADME
Неоновые крылья бабочки
«Маникюр с акулой — мой любимый летний вариант»
«Маникюр, который я сделала для девушки, отдыхающей в горах. Она просила, чтобы на каждом ногте были стразы, а цвета — розовые и зеленые, чтобы создать „феечное“ настроение»
«Сделала маникюр сестре и просто в восторге от него»
«Сделала многослойный маникюр с перламутровым эффектом. Ругаю себя за то, что не покрыла перламутр топом, потому что он практически сразу облез»
Девушка сделала, наверное, самый летний маникюр из всех возможных. Яблоки, зелень, божьи коровки — и вместе и по отдельности все выглядит великолепно
- Обратите внимание на детали — капли росы, цвета, пуговки. А божья коровка вообще выше всяких похвал! © ADME
«Начальница „подарила“ мне этот маникюр на мой день рождения»
- Где вы работаете? Уже бегу устраиваться к вам! © ADME
«„Отпускные“ ногти, которые я сделала сама»
«Хотелось чего-то вычурного, поэтому я попыталась добиться эффекта масляной живописи. Получилось не совсем то, чего я хотела, но результат все равно прекрасен»
- Импрессионисты приняли бы вас за свою! © ADME
Голубичный лимонад — идеальное начало лета
«Я организовала себе пляжный отдых на день рождения, поэтому мне нужен был летний маникюр»
Маникюр, конечно, хорош, но не могу я смотреть на такие длинные ногти. Прям хочется взять кусачки и укоротить. Не знаю, как люди с такими ходют...
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Девушка сделала себе маникюр в виде марок с цветами, и, согласитесь, это смотрится максимально по-летнему
Банановое лето
- Вау, я не знаю, что может быть более летним, чем этот банановый принт! © ADME
«Я не профессионал, но делаю себе ногти гель-лаком уже четыре года. Для меня это своего рода медитация»
«Потеки краски? Слайм? Растаявшее мороженое? Не знаю, но я в восторге от этого маникюра»
«Четыре часа ушло на одну руку и чуть меньше на другую. Надо еще поработать над зоной кутикулы и техникой омбре, но все равно результат мне нравится»
- Они прекрасны! Получилось настолько реалистично, что я буквально ощутила запах! © GoatsNHose / Reddit
Для тех, кому не хватило фоточек с маникюром, мы подобрали еще статьи:
Фото на превью Interstellar_Dreamer / Reddit
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