19 женщин показали маникюр, от которого так и веет солнцем, ароматом роз и свежим бризом

В нашей жизни много маленьких радостей, и маникюр — одна из них. Уютно расположившись в кресле мастера, мы ведем душевные разговоры, а после процедуры наслаждаемся результатом. Я просто обожаю маникюр и собрала фотографии с ноготками, которые передают летнее настроение — яркое, теплое и немного расслабленное.

«Прошу прощения за качество фото, у меня не было времени сделать хорошие. А еще я кое-где накосячила, мизинец и большой получились не очень аккуратно, так что не судите строго»

Ты, должно быть, шутишь! Маникюр получился просто идеальным! © ADME

«Сделала маникюр в виде пруда с рыбками кои. Первый раз использовала лак с эффектом кошачьего глаза и просто в восторге»

Если бы я раздавала призы за маникюр, я бы отдала тебе первое место. © False-Contract-1146 / Reddit



«Маникюр для моей 78-летней мамы. Я тренировалась делать лепестки в форме кошачьего глаза, и, хоть мне нужно еще долго практиковаться, маме все очень понравилось»

Вот бы мне в 30 смелость этой роскошной женщины! © ADME

Неоновые крылья бабочки

«Маникюр с акулой — мой любимый летний вариант»

«Маникюр, который я сделала для девушки, отдыхающей в горах. Она просила, чтобы на каждом ногте были стразы, а цвета — розовые и зеленые, чтобы создать „феечное“ настроение»

«Сделала маникюр сестре и просто в восторге от него»

«Сделала многослойный маникюр с перламутровым эффектом. Ругаю себя за то, что не покрыла перламутр топом, потому что он практически сразу облез»

Девушка сделала, наверное, самый летний маникюр из всех возможных. Яблоки, зелень, божьи коровки — и вместе и по отдельности все выглядит великолепно

Обратите внимание на детали — капли росы, цвета, пуговки. А божья коровка вообще выше всяких похвал! © ADME

«Начальница „подарила“ мне этот маникюр на мой день рождения»

Где вы работаете? Уже бегу устраиваться к вам! © ADME

«„Отпускные“ ногти, которые я сделала сама»

«Хотелось чего-то вычурного, поэтому я попыталась добиться эффекта масляной живописи. Получилось не совсем то, чего я хотела, но результат все равно прекрасен»

Импрессионисты приняли бы вас за свою! © ADME

Голубичный лимонад — идеальное начало лета

«Я организовала себе пляжный отдых на день рождения, поэтому мне нужен был летний маникюр»

© cfxlr / Reddit Tatyana Anatolievna только что Маникюр, конечно, хорош, но не могу я смотреть на такие длинные ногти. Прям хочется взять кусачки и укоротить. Не знаю, как люди с такими ходют... Ответить

Девушка сделала себе маникюр в виде марок с цветами, и, согласитесь, это смотрится максимально по-летнему

Банановое лето

Вау, я не знаю, что может быть более летним, чем этот банановый принт! © ADME

«Я не профессионал, но делаю себе ногти гель-лаком уже четыре года. Для меня это своего рода медитация»

«Потеки краски? Слайм? Растаявшее мороженое? Не знаю, но я в восторге от этого маникюра»

«Четыре часа ушло на одну руку и чуть меньше на другую. Надо еще поработать над зоной кутикулы и техникой омбре, но все равно результат мне нравится»