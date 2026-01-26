У кого узнали, что это признак высокого интеллекта? Вас обманули. Дисграфия это признак отклонения в нормальном развитии, не связанным с нарушением или улучшерием интеллекта.
Надеюсь, что всем известно, что развитие мелкой моторики способствует развитию интеллекта.
20 человек, чьи школьные истории можно передавать из уст в уста
Школа — это не просто период контрольных и домашних заданий, а целая вселенная, где каждый день разыгрываются драмы и комедии, достойные экранизации. Здесь оценки могут зависеть от «слишком довольного лица», папы врываются на родительские собрания, чтобы защитить своих «Мазаевых», а старые обиды учителей внезапно всплывают спустя десятилетия.
Мы собрали 20 историй, которые доказывают: школьные годы — это бесконечный источник сюжетов, которые мы будем пересказывать друг другу всю жизнь, приправляя их смехом и легкой ностальгией.
- В 7 классе учительница зачитала мое сочинение вслух как пример плохой работы. Мама сходила к ней — оценки стали еще хуже. Я вывалила все папе. Он помчался в школу, поставил всех на уши. Пришел домой, долго молчал, а потом как заржет: «Во Ленка-то дает!» Оказалось, в юности наша учительница была влюблена в него, но осталась с разбитым сердцем, когда отец женился на моей маме. Сама того не желая, она начала вымещать свое разочарование на мне. А, увидев моего отца спустя столько лет, устыдилась и поклялась впредь быть объективной.
- Пришла на собрание к сыну. Стоит классная и разоряется, что нашим детям ничего кроме телефонов не надо и они даже Пушкина от Лермонтова не отличат! Один папаша не выдержал: «Да что вы такое говорите! Нормальные они ребята». Классная: «Ваша фамилия?» Он ответил: «Мазаев». Оказалось, что он вообще не из нашего класса.
- У сына кошмарный почерк, такой был и у моего отца. Я узнала, что это признак высокого интеллекта, мол, рука не успевает за мыслью. В первом классе учительница сына потребовала справку от психиатра, потому что «такой почерк — это ненормально». Ну мы и пошли. С психиатром у сына состоялся такой диалог:
— Ты боишься врачей?
— Нет.
— У какого врача ты был недавно?
— У офтальмолога.
— И что тебе сказал доктор?
— Он сказал не мне, а маме, что у меня ослабленная конвергенция левого глаза.
На этом осмотр был завершен. На прощание врач сказала мне: «Если ваша учительница присылает к нам таких детей, то ей самой не помешало бы провериться». © Моя Америка / Dzen
У кого узнали, что это признак высокого интеллекта? Вас обманули. Дисграфия это признак отклонения в нормальном развитии, не связанным с нарушением или улучшерием интеллекта.
- Дочь поступила в лицей. Муж пошел на родительское собрание. Классная начала говорить: «Ваши дети не развиты, ничего не понимают, они не знакомы с литературой». Наконец, она закончила свою пламенную речь. Все молчали, грустно опустив головы. И только мой муж, не очень-то знакомый с правилами этикета, как заорал: «Я вам отдавал девочку-отличницу! Победительницу городской олимпиады! Умницу и красавицу! Что вы тут с ней сделали за 2 месяца?» В итоге дочь ну очень долго билась за 5 по литературе. © Далья Иванова / Dzen
- В 9 классе решила покрасить волосы в черный цвет. Мне очень понравилось, но в школу в первый же день решили вызвать мою маму. На педсовете ее спросили, как она позволяет мне так выглядеть. Мама ответила: «Она же будущая женщина!». В ответ на это учителя закатили глаза и сказали: «Понятно, в кого она такая». В тот же день мы забрали документы из той школы. Люблю свою маму! © Карамель / VK
- Химию я обычно еле тянула, а тут реально разобралась и написала работу лучше половины класса. Но училка влепила двойку: «Рыжова, ты же списала». Отец пошел разбираться. Пришел — и давай ржать так, что аж объяснить, что к чему, не мог. Отдышавшись, он поведал: ей показалось, что я «слишком довольная», а такие, по ее словам, обычно и списывают.
- К нам пришла новая учительница. Маленькая, с испуганным лицом, она не отрываясь читала нам урок по конспекту. Весь класс «стоял на ушах», я одна слушала. И тут маму вызвали из-за моего «плохого поведения». Она устроила мне скандал и пошла разбираться. По возвращению извинилась. Как оказалось, по мнению мамы, я молодец. Она сказала: «У вас ненормальный учитель. Когда все носятся, болтают и смеются во время урока, ты спокойно сидишь и смотришь на нее. Она сказала, что боится твоего взгляда». Занавес! © Людмила Умова / Dzen
- Моя мама работала учителем. У нее был непоседливый ученик, который однажды спрятался за школьным шкафом. Мама сразу же увидела, что его нет на месте и спросила, где он. В это время мальчик из-за шкафа строил рожицы всему классу. Краем глаза мама заметила хулигана, подошла к шкафу и пододвинула его так, что Сережа оказался запертым в углу. Так и просидел там до конца урока. Больше он так не поступал. Но вообще-то из него вырос неплохой человек: добрый, отзывчивый и юморной. Стал первым бизнесменом в нашем поселке. И часто, уже будучи взрослым, он приходил домой к маме чай попить, поговорить или даже спросить совета. © Любитель жизни / Dzen
- Была у нас в школе учительница химии и биологии. Ну очень странная женщина! Мы учились в 9 классе, с нами в одном классе был ученик, который не блистал умом, но обладал притягательной внешностью: он был красив, широкоплеч, обладал спортивной фигурой. Она его особенно выделяла среди класса. На контрольных всегда стояла позади него и повторяла как заклинание: «Ты все правильно напишешь, ты умный». Бедный парень, он же из-за нее не имел даже возможности списать. © Ирина Ирина / Dzen
- Как-то нас на ИЗО попросили нарисовать любое природное явление. Я сдал чистый лист, сказав, что это снежное поле. За этот «рисунок» мне поставили кол. © Александр Б. / Dzen
- Вчера ребенку влепили неуд по ИЗО. Все из-за того, что нарисованное пугало у него было черного цвета, а должно быть цветным. Но ребенок логично посчитал, что пугало предназначено для того, чтобы пугать, поэтому черный цвет для него вполне себе подходящий. © Лина / Dzen
- Моя мама работала учителем литературы. За более чем 20 лет стажа у нее накопилось множество веселых историй. На днях она рассказала об одном Илюше, который всегда поднимал руку, даже если не знал правильного ответа. Так вот, совсем недавно на уроке мама спросила учеников, как они понимают строки Пушкина: «духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился». Илюша поднял руку и уверенно выдал: «Пушкин ночью полз по пустыне и очень хотел пить!» © Палата № 6 / VK
- Как-то мой племянник первоклашка вернулся из школы и на наш вопрос, что ему больше всего понравилось, он дал короткий и исчерпывающий ответ: «Столовая». © Елена Ковалева / Dzen
- Училась в школе. Алгебру у нас вела директор. Писали контрольную, я была вся в работе и вдруг сквозь тишину услышала звуки калькулятора: «пик-пик-пик». Ну я не выдержала и закричала: «Кого научить звук на калькуляторе выключать?» Опешившая директор промолвила: «Ой, я вам мешаю?» Неловко получилось. © Сокровенные истории / VK
Любопытно, что они там на контрольной по алгебре на калькуляторе считали? 🤔
- Я всегда считал уроки труда в школе самыми бесполезными. Ну кому нужен навык выпиливания грибочков из фанеры? Как-то приехал к нам один практикант, заменивший нашего учителя, и в начале урока сказал: «Вы устали? Наверное у вас сейчас напряг: уроки, домашка, подготовка к экзаменам? У меня вот тоже: четвертый курс, курсовые, дипломная. Хотите спать? Я вот очень. Может поможем друг другу?» И мы просто тупо спали до звонка. Это был мой самый лучший урок за все 11 школьных лет! © Палата № 6 / VK
- Недавно я устроилась учительницей в школу. За мной закрепили седьмой класс. Первое знакомство у нас с ними прошло онлайн. Я проснулась раньше, сделала прическу, убрала в квартире, чтобы на фоне меня был порядок. Как только мы подключились к онлайн-встрече, мой кот начал мяукать за дверью комнаты. Я специально закрылась, чтобы он не мешал. Он так мяукал, что дети попросили впустить его. Кот залез на стол, посмотрел на детей в экране ноутбука и пошел спать. Вот таким было знакомство моего кота и нового класса. © Карамель / VK
- Как-то мой дед пришел ко мне в школу. Я тогда учился в 9 классе, у меня были экзамены. Он спрятался в туалете и когда я выходила туда, он помогал мне решать примеры по алгебре. Жаль его спалили, когда он второй раз пришел помочь мне сдать литературу. © Сокровенные истории / VK
Дедушка прятался в женском туалете? Хотя нет, постойте, рассказчик учился. Но в туалет выходила. М-да, в 9-м классе пора было уже определиться с гендерной принадлежностью.
- С нами в классе училась девочка. Она была незаметной, ничем не выделялась. И вот однажды, уже не помню по какому поводу, учительница, которую мы все очень любили, в разговоре об умении одеваться стильно в соответствии с ситуацией привела в пример эту девочку. Что потом было! Все мальчики разом влюбились в нее. Вот что значит слово настоящего учителя! © Eugenius Yak / Dzen
- Я всегда знал, что учусь в самой сумасшедшей школе в мире. Ведь у нас не проходит и дня без какого-либо происшествия. Как-то физрук и трудовик не могли поделить между собой внимание нашей биологички — оба хотели пойти с ней на свидание. Они вышли за территорию школы и начали что-то эмоционально перетирать между собой. В итоге победил наш физик, который в это время усадил биологичку в машину и повез ее на ужин. © Палата № 6 / VK
- Как-то муж поведал мне про случай из своих школьных лет. В 7 классе его постоянно преследовала одна девочка. Она везде следовала за ним по пятам: в школе, возле дома, бегала за ним по улице, дарила конфеты и даже приходила к нему домой. Через 10 лет он женился на ней, но так и не понял, что той самой девочкой была я. © Палата № 6 / VK
Глядя на эти истории, понимаешь, что в школе нас учили не только интегралам и правописанию, но и умению выходить из самых нелепых ситуаций с высоко поднятой головой. А какой случай из ваших школьных лет до сих пор заставляет вас смеяться или краснеть? Поделитесь своими самыми яркими воспоминаниями в комментариях — давайте дополним эту коллекцию вместе!
А вот еще наши статьи про эти незабываемые школьные годы:
Комментарии
"Я всегда считал уроки труда в школе самыми бесполезными." (c)
Вот тут cоглашусь!
Ни разу за 40 лет после окончания школы мне не понадобились выкройки фартука, ночнушки, летнего сарафана.
А укорачивать брюки, вышивать и готовить научилась сама)