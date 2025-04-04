20+ доказательств того, что у богачей свои причуды

Многие богатые люди мыслят нестандартно и смотрят на привычные нам вещи совершенно под другим углом. Герои нашей статьи поделились тем, что их удивило в поступках своих обеспеченных знакомых и близких. Мы же убедились в том, что в этой жизни бывает всякое.