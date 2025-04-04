20+ доказательств того, что у богачей свои причуды

Истории
48 минут назад

Многие богатые люди мыслят нестандартно и смотрят на привычные нам вещи совершенно под другим углом. Герои нашей статьи поделились тем, что их удивило в поступках своих обеспеченных знакомых и близких. Мы же убедились в том, что в этой жизни бывает всякое.

  • Работала за рубежом в магазине. У нас был дядька-менеджер. Все знали, что у него в собственности около 80 квартир, которые сдаются в аренду, денег куры не клюют, а работает он чисто ради удовольствия. Как-то раз попросили его отвезти нас в аэропорт по дружбе. Отвез, но потребовал денег, как за такси. А потом взял и повел нас в дорогой ресторан рядом с аэропортом, заказал кучу деликатесов за свой счет, разделить оплату отказался. Так мы и не поняли его логики.
  • У друга богатая семья. Когда ему все надоело, он решил поехать на север, пасти оленей. Родители все организовали. Побыл он там месяц и вернулся обратно к обычной жизни. Таким же образом он успел побыть флористом, водителем и кондитером. Ездил волонтером в другие города и области, в океане рыбачил и прочее. Легко ничего не бояться и пробовать новое, если есть родители, которые тебя поддерживают, и их деньги. © Подслушано / VK
  • Ухаживал за мной богатый парень, а я морочила ему голову и отказала. Позже решила быть с ним. Он за это время съехался с другой. Чтобы начать отношения со мной, но и ее не обидеть, он взял и купил ей квартиру с дорогим ремонтом. Сказал, что некрасиво выставлять девушку на улицу. © Подслушано / Ideer
  • Я управлял сетью ресторанов премиум-класса. К нам начал приходить один бизнесмен, который оставлял баснословные чаевые. А однажды в порыве щедрости он и вовсе отдал официанту свои дорогущие часы. Но на следующее утро вернулся. Официант все сразу понял — снял часы и отдал владельцу. А мужчина вдруг сделал то, от чего у всех нас рты открылись. Он сказал: «Прости, было невежливо с моей стороны отдать тебе поношенные часы», — достал коробку с такими же, но новыми, и подарил ему. © alex-manutd / Reddit
  • Однажды моего очень богатого знакомого спросили: «Что самое необычное, что ты когда-либо делал?» Он ответил: «Джентльмен не делает необычных вещей. Лучшее, что ты можешь сделать, — не привлекать к себе внимания». © Larry Strichman / Quora
  • Была студенткой, босс моего парня, состоятельный человек, пригласил нас к себе на какое-то мероприятие. Где-то в разговоре я обратила внимание на чехол на его телефоне. При следующей встрече, он привез мне такой же, вот только не учел, что модель телефона у меня более старая. Я, конечно, поблагодарила, вышло неловко, все посмеялись и забыли. А спустя месяц, на Новый год он передал мне в подарок телефон под новый чехол. © Kozyulky / Pikabu
  • Несколько лет снимал трешку у богатой дамы, которая жила в Испании. Деньги переводил на карту. Как-то раз она мне пишет: «А вы же мне аренду платите, да? Все время забываю спросить». Оказалось, что для нее сумма в количестве больше $1000 в месяц — это настолько небольшие деньги, что она просто не замечала их поступления среди массы СМС. Пришлось сказать, когда именно перечислял. © Сергей Константинидис / ADME
Mayo_РПП
22 часа назад

Ну то есть про босса своего парня девушка так ничего и не поняла, да?..

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  • Жил в большом городе. Со мной работала коллега, она из обеспеченной семьи. Всю жизнь прожила в центре города. Как-то раз решили с ней встретиться на обеде, и она удивилась, как я так быстро доехал. Говорю, мол, на метро. А та уставилась на меня и такая: «Но у нас нет метро!» Пришлось прогуляться с ней пару кварталов, чтобы показать вход в подземку. Хотя лучше бы я сказал, что просто телепортировался. © ExtremelyRetired / Reddit
  • Приходит как-то парнишка по вакансии курьера. Обсудили все. Вот только под конец он уточняет:
    — Я буду не пешим курьером, у меня есть авто.
    — Вам, молодой человек, только 18 исполнилось. У вас уже есть права и машина?
    — Нет, прав нет. У меня личный водитель
    — ???
    — Папа сказал: «Ты уже здоровый лоб, иди работать». © tanri / Pikabu
  • Когда я была беременна, мы решили устроить вечеринку перед родами. Удивил подарок моей обеспеченной сестры. Она притащила еще нерожденному ребенку диадему с драгоценными камнями. Были в шоке. Мы не богатые, нам бы подгузники не помешали. Я до сих пор не понимаю, чем руководствовалась сестра, она у меня странная. Моей дочери уже скоро 18, а повода надеть ту диадему у нее так и не было. © Мамдаринка / VK
  • Мои родители довольно богаты. Мы не живем в роскоши, а мой папа носит одежду из Costco. Но мы много путешествуем. Отец путешествует в среднем 5 раз в год, а я — когда у меня каникулы в медицинской школе. Кроме того, я люблю покупать винтажные часы: некоторые из них стоят около $ 30 тыс. А вообще мы живем довольно просто. У нас даже нет машины, мы пользуемся Uber. © NotLikely / Reddit
  • У нас была менеджер, которая каждый день с собой таскала две большие дизайнерские сумки. Ни разу такого не было, чтобы один и тот же аксессуар она носила дважды в неделю. Как-то раз на одном мероприятии она похвалила нашу группу за то, что мы так много сделали при небольшом бюджете. А потом добавила: «Ежемесячный бюджет проекта равен моим ежемесячным тратам на обувь». © Soupy_Twist / Reddit
  • Я подаю коктейли возле бассейна в 4-звездочном отеле. Однажды постоялица, даже не взглянув на меня, монотонно произнесла: «Я потеряла солнцезащитный крем. Найди его». © bluebunny20 / Reddit
  • Девочка из параллельного класса училась в одном столичном вузе. В ее семье с финансами все было хорошо, но родители деньги контролировали. Каждые полгода телефоны не меняла, по общению адекватная. Однако большинство студентов были гораздо богаче и более оторванными от реальности. Например, одна студентка не могла поверить, что можно жить в 2-комнатной квартире, в которой даже 2-го этажа нет. У другой случилась истерика, когда она узнала, что бывают дома с туалетом на улице. © Namegood / Pikabu
  • Работаю в частной школе. Как-то захожу в класс, а там кучка семиклассниц успокаивают бьющуюся в истерике подругу. Девочка вся в слезах и чуть ли не ультразвуком жалуется на своих родителей: «Я не понимаю! Неужели им сложно купить мне новую лошадь?!» Двумя днями позднее она была уже довольная и хвалилась, что дошантажировала родителей. Заявила, что бросит конный спорт, и ту лошадь ей все-таки купили — на каникулах они поедут за ней в Дубай. © LlamaDelGrey / Pikabu
Ксения
22 часа назад

Неадекватка. Потом вырастет и будет требовать, чтобы нашли её солнцезащитный крем.

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  • Работала моя сестра в магазине одежды с конскими ценниками. Пришел как-то к ним дядя купить себе пальто где-то за 9 тысяч долларов. Пробивают сумму по терминалу, проводит карту, а платеж не прошел. Ну завис терминал и все. Ладно, перезагрузили, повторно провели оплату, все успешно, дядя довольный ушел. Но внезапно в течение дня из терминала выезжает чек на всю ту здоровенную сумму! Да, та транзакция при зависании терминала решила все-таки завершиться. Девки на взводе. Ну еще бы, у человека с карты столько денег ошибочно списать! Звонили ему целый день в ожидании фееричного скандала, но абонент был не абонент. В итоге он сам перезвонил на следующий день:
    — Добрый день, вы мне звонили?
    — Да, мы извиняемся, но при покупке пальто мы дважды взяли с вас оплату! Не могли бы вы к нам подъехать для возврата денежных средств?
    — Вы серьезно? Одну минуту, — говорит и проверяет счет. — Ого, девушка, а я и не заметил даже! © alekseipetrenko / Pikabu
  • После переезда в студенческое общежитие ко мне подошла одна богатенькая девушка и спросила: «Как часто и в какое время приходят горничные?» Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не рухнуть на колени от смеха. © BluesBoys101 / Reddit
  • У меня была очень обеспеченная одноклассница. Когда обсуждался выпускной, ее отец отмел и разгромил абсолютно все варианты, подходившие классу по бюджету — то местоположение не нравилось, то потенциальное наличие в соседнем зале других выпускников, то еще что-то. В итоге он предложил найти место по ряду критериев, несмотря на цену. Сказал, что разницу между запланированным бюджетом и итоговой стоимостью покроет сам и, собственно, обещание выполнил. Так что выпускной у нас был просто волшебный: без лишнего пафоса, но с очень вкусной едой и без единой лишней души вокруг. © Злобный_суслик / ADME
  • Я как-то подругу пригласила на дачу. Она очень нервничала из-за туалета на улице и первые сутки вообще отказывалась туда заходить. Я уговорила, и оказалось, что не все так страшно, как она представляла. А на второй день я с удивлением узнала, что она не умеет чистить картошку и не знает, что из курицы можно варить бульон. С одной стороны, было смешно, а с другой даже завидно — в 20 лет не знать бытовухи. © lowkick / ADME
Ксения
21 час назад

Бедный будущий муж.. И дети.))) Шутка. Еда из общепита, не еда. Ну, найдется кому готовить)

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  • Друзья семьи — очень обеспеченные люди. Но их сын, мой ровесник, в школьные годы на карманные расходы получал меньше, чем я. В начале лета мы вместе приезжали к его отцу на один из его объектов и пару-тройку часов выполняли всякие поручения: мыли машины, бегали разносить корреспонденцию и всякое такое. За это нам платили, поровну. Не думаю, что наш труд был очень полезен и заметен. Но тогда отец моего друга, видимо, очень переживал, что вырастит мажора, не знающего цену деньгам и презирающего работу. В общем, у отца получилось, парень вырос что надо.
    Зато у двоюродной сестры, которая упахивается, растя в одиночку сына, отпрыск как раз понятия не имеет, как делать бутерброд и что такое губка для мытья посуды. В общем, не всегда дело в состоятельности семьи. © Олень / ADME

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