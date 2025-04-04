20+ доказательств того, что у богачей свои причуды

Ну то есть про босса своего парня девушка так ничего и не поняла, да?..
-
-
Ответить
Многие богатые люди мыслят нестандартно и смотрят на привычные нам вещи совершенно под другим углом. Герои нашей статьи поделились тем, что их удивило в поступках своих обеспеченных знакомых и близких. Мы же убедились в том, что в этой жизни бывает всякое.
Ну то есть про босса своего парня девушка так ничего и не поняла, да?..
Неадекватка. Потом вырастет и будет требовать, чтобы нашли её солнцезащитный крем.
Бедный будущий муж.. И дети.))) Шутка. Еда из общепита, не еда. Ну, найдется кому готовить)