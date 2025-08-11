20+ фото, на которые смотришь и не сразу понимаешь, что не так

Ну что, готовы поломать голову? В этой фотоподборке 20+ снимков, которые сбивают с толку даже самых внимательных. Готовьте лупы, это будет увлекательно.

Поначалу кажется, что жилетка выгуливает песика. Но на самом деле это хитроумный план фотографа. Если не догадались, присмотритесь к стороне с поводком

В обычном летнем кафе можно встретить сказочных героев. Правда, если присмотреться, все гораздо проще

А вы заметили тут зеркало?

Мне пришлось изрядно пораскинуть мозгами, чтобы понять что к чему. © Ih8livernonions / Reddit

Я его не вижу, я вижу только пол. © FerrisBuelersday**** / Reddit

Сперва мы решили, что малыш сможет стать лучшим в мире бегуном в будущем

Мой малыш растет слишком быстро. © Roooogie / Reddit

Если вы запутались в ногах этой борзой, не переживайте: мы тоже запутались. А еще немного завидуем...

Вот так приедешь отдохнуть на море, а там по воде статуи ходят

Он настолько быстр, что голова не успела поучаствовать

Я минуты 2 тупил и не понимал, что к чему.

Кто-то обнаружил редкую двухголовую собаку и, к нашему счастью, запечатлел ее

Попробуйте угадать — это миниатюрная моделька или реальность?

У этой собаки можно брать уроки по йоге

Кто этот инструктор по йоге для собак? © Justah-Spektator / Reddit

Кажется, здесь произошел сбой в матрице. Верните нам рыбака

Чтобы найти глаз собаки, нам понадобилось 14 минут

Парень — не великан. А вот фотограф — гений

Похоже на макет, но просто я стою на втором этаже своего колледжа. © joalllucas / Reddit

«Он просто наверху шкафа»

Чеширский кот существует. © Unknown author / Reddit

До сих пор не понимаю, где его туловище. © Beeradzz / Reddit

Все элементарно: кот просто выглянул из проема. На схеме видно, что объектив камеры — широкоугольный. Кот высовывает голову в проем, а его тело находится слева наверху на шкафу за дверью. © branchpattern / Reddit

Песику просто солнце в глаза светит. А мы тут уже напридумывали такого....

Моя собака прикрыла морду одеялом. © Skratchy9 / Reddit

Это комната в Зазеркалье? Кто смотрит так телевизор? И что за странный предмет в нем отражается?

На самом деле дверная ручка находится за телевизором. © surubelnita8 / Reddit

Нет, это не фотошоп. Это просто девушка ростом чуть выше 2-х метров стоит на среднестатистической кухне

Вы тоже увидели здесь озлобленный клубочек меха?

Перевернутая мордочка моего кота образует другую мордочку. © PlokiSarken / Reddit

Мы просто хотим познакомиться с человеком, который разработал этот дизайн. И да — чехол непрозрачный

«Они все одинакового роста»

Детские ножки! © BlimmBlam / Reddit

Я думала, что она едет сзади, пока не заметила, что она едет на спине. © sendinthe9s / Reddit

Гигантский котик. Такой славный и такой большой. Но если присмотреться...

Обустроила кошке миниатюрную гостиную, а она все равно лежит на ковре. © waterfae / Reddit

Мы все еще пытаемся понять, где здесь передние лапы

Мой пес выглядит как четырехногий осьминог. © Squeenis / Reddit

Мы нашли второго кота за 5 секунд. Возможно, мы просто очень любим котиков и глаз у нас наметан

Чтобы понять происходящее, нам все же пришлось перевернуть экран: оказалось, все проще простого