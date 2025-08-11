20+ фото, на которые смотришь и не сразу понимаешь, что не так
Фотоподборки
1 час назад
Ну что, готовы поломать голову? В этой фотоподборке 20+ снимков, которые сбивают с толку даже самых внимательных. Готовьте лупы, это будет увлекательно.
Поначалу кажется, что жилетка выгуливает песика. Но на самом деле это хитроумный план фотографа. Если не догадались, присмотритесь к стороне с поводком
В обычном летнем кафе можно встретить сказочных героев. Правда, если присмотреться, все гораздо проще
- Кентавр. © Extreme-Maize4821 / Reddit
А вы заметили тут зеркало?
- Мне пришлось изрядно пораскинуть мозгами, чтобы понять что к чему. © Ih8livernonions / Reddit
- Я его не вижу, я вижу только пол. © FerrisBuelersday**** / Reddit
Сперва мы решили, что малыш сможет стать лучшим в мире бегуном в будущем
- Мой малыш растет слишком быстро. © Roooogie / Reddit
Если вы запутались в ногах этой борзой, не переживайте: мы тоже запутались. А еще немного завидуем...
Вот так приедешь отдохнуть на море, а там по воде статуи ходят
Он настолько быстр, что голова не успела поучаствовать
- Я минуты 2 тупил и не понимал, что к чему.
Кто-то обнаружил редкую двухголовую собаку и, к нашему счастью, запечатлел ее
Попробуйте угадать — это миниатюрная моделька или реальность?
У этой собаки можно брать уроки по йоге
- Кто этот инструктор по йоге для собак? © Justah-Spektator / Reddit
Кажется, здесь произошел сбой в матрице. Верните нам рыбака
Чтобы найти глаз собаки, нам понадобилось 14 минут
- Моя собака так спит. © Successful_Ad2599 / Reddit
- Кто-то уронил парик. © Technical-Past-1386 / Reddit
Парень — не великан. А вот фотограф — гений
- Похоже на макет, но просто я стою на втором этаже своего колледжа. © joalllucas / Reddit
«Он просто наверху шкафа»
- Чеширский кот существует. © Unknown author / Reddit
- До сих пор не понимаю, где его туловище. © Beeradzz / Reddit
- Все элементарно: кот просто выглянул из проема. На схеме видно, что объектив камеры — широкоугольный. Кот высовывает голову в проем, а его тело находится слева наверху на шкафу за дверью. © branchpattern / Reddit
Песику просто солнце в глаза светит. А мы тут уже напридумывали такого....
- Моя собака прикрыла морду одеялом. © Skratchy9 / Reddit
Это комната в Зазеркалье? Кто смотрит так телевизор? И что за странный предмет в нем отражается?
- На самом деле дверная ручка находится за телевизором. © surubelnita8 / Reddit
Нет, это не фотошоп. Это просто девушка ростом чуть выше 2-х метров стоит на среднестатистической кухне
- Она может использовать все пространство кухонных шкафов. © Sorry-Reporter440 / Reddit
- Мне это нравится. Кажется, будто кухня в миниатюре. © amomwhoneedshelp / Reddit
Вы тоже увидели здесь озлобленный клубочек меха?
- Перевернутая мордочка моего кота образует другую мордочку. © PlokiSarken / Reddit
Мы просто хотим познакомиться с человеком, который разработал этот дизайн. И да — чехол непрозрачный
«Они все одинакового роста»
- Детские ножки! © BlimmBlam / Reddit
- Я думала, что она едет сзади, пока не заметила, что она едет на спине. © sendinthe9s / Reddit
Гигантский котик. Такой славный и такой большой. Но если присмотреться...
- Обустроила кошке миниатюрную гостиную, а она все равно лежит на ковре. © waterfae / Reddit
Мы все еще пытаемся понять, где здесь передние лапы
- Мой пес выглядит как четырехногий осьминог. © Squeenis / Reddit
Мы нашли второго кота за 5 секунд. Возможно, мы просто очень любим котиков и глаз у нас наметан
Чтобы понять происходящее, нам все же пришлось перевернуть экран: оказалось, все проще простого
- 99 % уверенности, что картинка перевернута. © Kyroxe / Reddit
Фото на превью YassarZ / Reddit
