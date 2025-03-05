20+ человек, которые превратили простенькие балконы в крутое место для отдыха
Фотоподборки
45 минут назад
Балкон — это не просто место для хранения вещей. С правильным подходом его можно превратить в уютную зону отдыха. В этой статье — 20+ простых и стильных идей, которые помогут сделать балкон комфортным и функциональным.
«Постелили искусственный газон, поставили растения и подставки, планируем добавить подвесные растения и светильники»
«Наконец-то доделал балкон!»
Кто-нибудь видит нна фото нечто выдающееся? Какой-то особенный дизайн?
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- Не сдаете балкон? © Crecker13 / Pikabu
«Оформил свой небольшой балкон за $ 200»
«Люблю свой балкон»
- Мечтаю о гамаке уже шестой год. Завидую! © 2319 / Pikabu
«Все хвастаются своими балконами, а я что, не могу?»
- «Тут целый гараж, а не балкон». © TDDNEO / Pikabu
«А вот и мой балкон»
- Супер! По-доброму завидую. © CrowdGames / Pikabu
«Мой балкон»
«Небольшой, но уютный балкон-сад!»
- Выглядит как мечта! © Red_Bearded_Bandit / Reddit
«Мой хаотичный балкон-сад»
- А по-моему, выглядит очень организованно! © Kileen93 / Reddit
«Стараюсь сделать квартиру уютной и доволен результатом, особенно люблю балкон с креслами, с которого я смотрю на закат»
«Мое местечко для чтения на балконе»
«Не можем решить, балкон это, патио или терраса, но здесь очень уютно»
«Терраса, которую украсила моя жена»
«Наш уютный уголок на свежем воздухе»
«Обновила свой балкон: установила перегородку и добавила несколько ковриков»
- Отличное место для утреннего кофе и отдыха. © EclecticDaydreams / Reddit
«Максимально используем наш маленький балкончик»
«Идеальный балкон для чтения»
«Мой сад суккулентов на балконе»
«Балкон в моей квартире выглядит так»
- Невероятное место, приятно даже просто смотреть на него! © No***Hannibal / Reddit
«Наш балкон летними вечерами»
- Балкон, на котором сидишь и чувствуешь, что многого добился в жизни. © lycopersicum_ / Reddit
«Я так рад был наконец-то обзавестись балконом, что немного перестарался с его оформлением»
Теперь вы знаете, как превратить балкон в уютное место для отдыха. А если хотите добавить уюта в квартиру без лишних затрат, загляните в нашу подборку бюджетных решений.
Фото на превью alexande / Pikabu
Комментарии
Уведомления
А у меня вопрос: если балкон застроить, застеклить, оклеить плиткой, поставить там до фига цветов и мебели, не рухнет ли он со всем этим добром?
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