20+ человек, которые превратили простенькие балконы в крутое место для отдыха

Фотоподборки
45 минут назад

Балкон — это не просто место для хранения вещей. С правильным подходом его можно превратить в уютную зону отдыха. В этой статье — 20+ простых и стильных идей, которые помогут сделать балкон комфортным и функциональным.

«Постелили искусственный газон, поставили растения и подставки, планируем добавить подвесные растения и светильники»

«Наконец-то доделал балкон!»

«Оформил свой небольшой балкон за $ 200»

«Люблю свой балкон»

  • Мечтаю о гамаке уже шестой год. Завидую! © 2319 / Pikabu

«Все хвастаются своими балконами, а я что, не могу?»

«А вот и мой балкон»

«Мой балкон»

«Небольшой, но уютный балкон-сад!»

«Мой хаотичный балкон-сад»

«Стараюсь сделать квартиру уютной и доволен результатом, особенно люблю балкон с креслами, с которого я смотрю на закат»

«Мое местечко для чтения на балконе»

«Не можем решить, балкон это, патио или терраса, но здесь очень уютно»

«Терраса, которую украсила моя жена»

«Наш уютный уголок на свежем воздухе»

«Обновила свой балкон: установила перегородку и добавила несколько ковриков»

«Максимально используем наш маленький балкончик»

«Идеальный балкон для чтения»

«Мой сад суккулентов на балконе»

«Балкон в моей квартире выглядит так»

«Наш балкон летними вечерами»

  • Балкон, на котором сидишь и чувствуешь, что многого добился в жизни. © lycopersicum_ / Reddit

«Я так рад был наконец-то обзавестись балконом, что немного перестарался с его оформлением»

Теперь вы знаете, как превратить балкон в уютное место для отдыха. А если хотите добавить уюта в квартиру без лишних затрат, загляните в нашу подборку бюджетных решений.

Фото на превью alexande / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Svetlana
29 минут назад

А у меня вопрос: если балкон застроить, застеклить, оклеить плиткой, поставить там до фига цветов и мебели, не рухнет ли он со всем этим добром?

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