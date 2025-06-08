20+ кулинарных приемов, которые даже свекровь захочет записать в тетрадку
Народное творчество
59 минут назад
Готовить можно по рецепту — а можно с головой. На кухне все решает не только что готовишь, но и как. Те, кто давно на «ты» с кулинарией, знают десятки приемов и хитростей — в этих мелочах и кроется настоящее мастерство. Мы собрали кулинарные лайфхаки, которые делают жизнь на кухне легче, а блюда — вкуснее. Пользуйтесь на здоровье.
- Был с женой в гостях у ее подруги, с которой раньше не был знаком, но мы сразу нашли общий язык. Она как раз на расслабоне варила куриный бульон, пока мы болтали. В какой-то момент она его попробовала и говорит: «Надо немного имбиря». Я такой: «Погоди, ты добавляешь имбирь в куриный бульон?» Она кивнула: «Я всегда добавляю имбирь в бульоны». Я сказал, что обязательно украду этот трюк. Она только улыбнулась — видно, ей было приятно. © tin_knocker_59 / Reddit
- Я разрубаю куриные ножки пополам, чтобы оголить кость — так бульон получается насыщеннее и желеобразнее, и варится в два раза быстрее. © Klutzy_Yam_343 / Reddit
- Целые лимоны можно высушить прямо на подоконнике — просто оставь их на солнце и переворачивай каждые пару дней, чтобы не появились мягкие пятна и плесень. Через пару месяцев вытри влажной тряпкой и храни в сухой банке или зип-пакете. Вся лимонная кислинка уходит в цедру — достаточно потереть немного на мелкой тёрке, и ты получишь самый яркий лимонный вкус без лишней жидкости. И главное — никакой горечи, как от свежей цедры. © RileyGirl1961 / Reddit
- Когда готовишь суп из тыквы, не мучайся с тем, чтобы нарезать ее кубиками — это долго и руки устают. Вместо этого разрежь тыкву вдоль пополам, сделай надрезы на мякоти, вставь в них зубчики чеснока, полей оливковым маслом, посоли, поперчи и запеки примерно 45 минут, пока не станет мягкой. Потом просто выскребаешь ложкой и отправляешь в блендер — намного проще! А если запечь чеснок в шелухе в оливковом масле на слабом огне, потом его можно легко выдавить — получится нежная, ароматная масса. Храни и добавляй в супы, соусы или даже просто на тост. Очень вкусно. © thunder_marbles / Reddit
- Муж всегда удивлялся тому, как вкусно я стряпаю яичницу. Говорил, что у него так не получается, хотя делает все точно так же. Решила раскрыть ему свой секрет. Он как узнал, заорал: «Не может быть!», а потом ринулся повторять и у него вышло. А все дело в том, что я растапливаю немного масла, разбиваю яйцо, и, как только белок начнет схватываться, добавляю в сковороду примерно чайную ложку воды. Накрываю крышкой и оставляю готовиться примерно еще минуту.
«Я одна не знала, что можно выпекать кексики с рисом?»
«Положите на дно формы для кексов сухой рис, сверху бумагу для выпекания и в нее уже лейте тесто. Рис впитывает всю лишнюю влагу, ничего не подгорает».
- Готовила я тут завтрак и вспомнила о паре лайфхаков, которые я использую. Во-первых, бекон я присыпаю мукой, так он более хрустящий. А во-вторых, часть молока в тесте для блинчиков я заменяю густыми сливками, теми, что для взбивания — с таким тестом блинчики удобнее готовить и переворачивать, и в итоге они получаются более гладкими. © erin_with_an_i / Reddit
- А я сминаю бумагу для выпечки под водой, прежде чем ее выкладывать в форму. Так она лучше прилипает к стенкам, а вода в процессе выпечки испаряется и никак не влияет на само тесто. © Senior-Ad-9700 / Reddit
- Когда мне нужно разогреть что-нибудь в микроволновке, я туда сперва ставлю стакан с водой и грею его 30 секунд, а потом уже ставлю еду. В микроволновке образуется пар, и все отлично разогревается. © CompassionateMath / Reddit
- Я как-то ужинала в гостях, людей пришло много, и после застолья, конечно, осталась куча еды. Знаете, что сделала хозяйка? Отвела двоих из нас в сторону, достала лепешки, пищевую пленку, поставила перед нами оставшееся мясо и салат и сказала: «Заворачивайте». Прошло 15 минут, и у нас из остатков получилась куча рулетов, которые гости взяли с собой. Я просто передать не могу, как круто вышло. Ну, знаете, обычно, когда вам после ужина кладут что-то с собой на дорожку, дают пластиковый контейнер, но тут... Мы забрали домой не «остатки со стола», а настоящий обед на завтра. © IWTTYAS / Reddit
- Моя бывшая покупала готовых жареных цыплят в супермаркете, дома разделывала их и хранила в холодильнике. Она готовила из них миллион блюд: салат с курицей, начинку для сэндвича, макароны с курицей и сыром, тако с курицей... А части курицы, оставшиеся после разделки, она варила вместе с сельдереем, морковкой и луком, чтобы сделать бульон. И использовала его везде, где требовался бульон. © Lolzerzmao / Reddit
- А знаете, как можно «оживить» черствый хлеб? Намочите его, а потом в духовку, пока не станет теплым. © grumpy_goldfish_1111 / Reddit
- Чтобы очистить разделочную доску после нарезки лука, используйте соль и холодную воду. © VultureTheBird / Reddit
- Это не совсем кулинарный трюк, но меня как-то научили добавлять в солонку несколько зерен риса. Так соль не будет застывать комками, особенно если в квартире влажно. © TheCountess_419 / Reddit
- А я перед тем, как запекать целиком курицу или индейку, надрезаю у тушки кожу между бедром и грудкой, и немного как бы отделяю ножку от тушки. Это позволяет теплу циркулировать в самой толстой части мяса, время приготовления заметно сокращается. Научилась, когда работала в ресторане, с тех пор только так и готовлю. ©
lensupthere / Reddit
- Вот во всех рецептах пишут: сначала обжарьте мелко нарезанный чеснок, потом добавьте лук. Так вы получите только подгоревший чеснок и сырой лук. Надо наоборот: сначала лук, пока он не станет прозрачным, и только затем добавьте чеснок. Влага, которую выделяет лук во время жарки, не даст чесноку подгореть. © CFSparta92 / Reddit
- Ну так для нарезки бекона вообще отлично! Берешь эти слипшиеся полоски и нарезаешь на кусочки. Быстро и просто. © loreshdw / Reddit
- А я использую ножницы, чтобы резать зелень для салата. © farmgirlheather / Reddit
- Все, кто вырос на Гавайях, знают, что правильное количество воды, которое нужно добавить в рисоварку, определяется с помощью прикосновения средним пальцем к поверхности риса, а затем заливания воды до первого сустава пальца. Каждый раз получится идеально. © Ripcord2 / Reddit
- Используйте овощечистку для моркови: сначала просто очистите ее, а затем продолжайте снимать длинные тонкие полоски — они быстро готовятся в воке или отлично смотрятся в салате. ©TurkTurkle/ Reddit
- Муж попросил испечь кексы. Завожу тесто и понимаю, что яиц-то не хватает, да и сливочного масла с гулькин нос. В магазин бежать поздно. Меня спас крутой совет подруги. Вместо яиц и масла я добавила банан, который и так нужно было уже куда-то приспособить, и оливковое масло. Получилось влажно и вкусно.
- Я — главный повар в нашей семье, и несколько недель назад мама застала меня за тем, что я посыпал тонко нарезанную курицу пищевой содой. Я собирался приготовить с ней стир-фрай. Мама в панике спросила, что я вообще делаю. Если взять кусок мяса, нарезать его тонкими ломтями или маленькими кубиками, а затем добавить чайную ложку или две пищевой соды (не разрыхлителя) в миску, тщательно перемешать и оставить на 20-30 минут в зависимости от того, насколько мягким вы хотите получить мясо. После времени, отведенного на маринование, нужно промыть мясо, слить воду и готовить. Мясо получится невероятно нежным и сочным. Как я понял, пищевая сода разрушает мышечные волокна, которые делают мясо жестким и жевательным. Но будьте осторожны: если оставить соду на мясе слишком долго, текстура будет довольно отвратительной. Обычно 30 минут — это максимум для говядины. Для курицы я оставляю 15-20 минут. ©Raellian24 / Reddit
Помимо кулинарных секретов, не менее важно знать как правильно выбрать продукты. Мы надеемся, что наши советы сделают этот процесс легким и эффективным.
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Спасибо за подборку. Многое из перечисленного я использую уже давно. А некоторые советы возьму наа вооружение😊
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