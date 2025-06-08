20+ кулинарных приемов, которые даже свекровь захочет записать в тетрадку

Готовить можно по рецепту — а можно с головой. На кухне все решает не только что готовишь, но и как. Те, кто давно на «ты» с кулинарией, знают десятки приемов и хитростей — в этих мелочах и кроется настоящее мастерство. Мы собрали кулинарные лайфхаки, которые делают жизнь на кухне легче, а блюда — вкуснее. Пользуйтесь на здоровье.