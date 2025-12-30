20+ новогодних открыток с любимыми героями, которыми так и хочется поделиться с близкими

Иногда кажется, что современным праздникам не хватает того самого уюта — блесток много, а души недостает. Мы решили исправить это и перенесли героев золотой коллекции кино прямиком на старые добрые почтовые открытки. Оказалось, что Марфушенька-душенька на ретро-фоне выглядит еще суровее, Геша и Афоня придают любому поздравлению налет легкого авантюризма, а товарищ Огурцов наверняка бы лично проверил каждую снежинку на соответствие ГОСТу.

Выбирайте любимого персонажа и делитесь с любимыми теплыми и душевными новогодними открытками. Итак, поздравить вас с зимними праздниками спешат...