20+ новогодних открыток с любимыми героями, которыми так и хочется поделиться с близкими
Иногда кажется, что современным праздникам не хватает того самого уюта — блесток много, а души недостает. Мы решили исправить это и перенесли героев золотой коллекции кино прямиком на старые добрые почтовые открытки. Оказалось, что Марфушенька-душенька на ретро-фоне выглядит еще суровее, Геша и Афоня придают любому поздравлению налет легкого авантюризма, а товарищ Огурцов наверняка бы лично проверил каждую снежинку на соответствие ГОСТу.
Выбирайте любимого персонажа и делитесь с любимыми теплыми и душевными новогодними открытками. Итак, поздравить вас с зимними праздниками спешат...
23. Варвара
22. Анна Сергеевна
21. Снежная Королева
Не смотрела эту сказку, но по кадру мне почему-то кажется, что она совсем не злая, а просто строгая, потому что мудрая. Фрейндлих весьма характерная актриса, и все роли у неё серьезные, даже если это комедийные.
20. Афоня и Людмила
19. Геша
18. Самохвалов и Оленька Рыжова
17. Раиса Захаровна
Одно дело слышать эту фразу "кака така любовь" и совсем другое дело читать "кака любовь"... Вы там совсем? Кака к любви так то отношения не имеет, скорее к унитазу...
16. Женя и Надя
Какая печка, т.е. тьфу, какая баня? У него в квартире есть ванная!
Впрочем, печка к этой паре вообще никаким боком.
15. Тося
у меня когда-то была брошюрка "100 рецептов блюд из картофеля"...
14. Иван Васильевич Бунша
13. Кай и Герда
12. Леночка Крылова
11. Настенька
10. Снегурочка
9. Людочка и Хоботов
8. Товарищ Огурцов
7. Коллектив дома Культуры
6. Снегурочка
5. Трус, Балбес и Бывалый
4. Аленушка
3. Людмила Прокофьевна и Новосельцев
2. Марфушенька-душенька
1. Надежда
Какая открытка запала вам в душу? Поделитесь ею с близкими.
Всем, кто жаждет теплого и доброго контента, мы советуем заглянуть в эти наши материалы:
Комментарии
"Какая открытка запала вам в душу? Поделитесь ею с близкими." (с)
🎄🎄🎄🙄🤔😐
Вы бы лучше к Новому Году отладили комменты, чтобы можно было, как прежде, картинку цеплять.
Вот тогда и поделимся, от всей души)
Обалденные и очень праздничные и красивые открытки. Может же И.И. когда захочет, сделать Новогоднюю атмосферу.
Мне лично зашли Марфуша, классическая троица и товарищ Огурцов. Правда, из этих 3 фильмов на НГ смотрим традиционно только "Пленницу".
Косноязычные пожелания, притянутые за уши к не очень похожим на себя персонажам. Марфуша, троица и Огурцов на общем фоне действительно хороши. Тося и Алфёрова с трупом игрушки на себя не похожи.