20+ новогодних открыток с любимыми героями, которыми так и хочется поделиться с близкими

7 часов назад
Иногда кажется, что современным праздникам не хватает того самого уюта — блесток много, а души недостает. Мы решили исправить это и перенесли героев золотой коллекции кино прямиком на старые добрые почтовые открытки. Оказалось, что Марфушенька-душенька на ретро-фоне выглядит еще суровее, Геша и Афоня придают любому поздравлению налет легкого авантюризма, а товарищ Огурцов наверняка бы лично проверил каждую снежинку на соответствие ГОСТу.

Выбирайте любимого персонажа и делитесь с любимыми теплыми и душевными новогодними открытками. Итак, поздравить вас с зимними праздниками спешат...

23. Варвара

22. Анна Сергеевна

21. Снежная Королева

Кошачья прислуга
2 часа назад

Не смотрела эту сказку, но по кадру мне почему-то кажется, что она совсем не злая, а просто строгая, потому что мудрая. Фрейндлих весьма характерная актриса, и все роли у неё серьезные, даже если это комедийные.

20. Афоня и Людмила

19. Геша

18. Самохвалов и Оленька Рыжова

17. Раиса Захаровна

Алиса Савушкина
2 часа назад

Одно дело слышать эту фразу "кака така любовь" и совсем другое дело читать "кака любовь"... Вы там совсем? Кака к любви так то отношения не имеет, скорее к унитазу...

16. Женя и Надя

Богиня ВДНХ
4 часа назад

Какая печка, т.е. тьфу, какая баня? У него в квартире есть ванная!
Впрочем, печка к этой паре вообще никаким боком.

15. Тося

14. Иван Васильевич Бунша

13. Кай и Герда

12. Леночка Крылова

11. Настенька

10. Снегурочка

9. Людочка и Хоботов

8. Товарищ Огурцов

7. Коллектив дома Культуры

6. Снегурочка

5. Трус, Балбес и Бывалый

4. Аленушка

3. Людмила Прокофьевна и Новосельцев

2. Марфушенька-душенька

1. Надежда

Какая открытка запала вам в душу? Поделитесь ею с близкими.

Всем, кто жаждет теплого и доброго контента, мы советуем заглянуть в эти наши материалы:

Фото на превью Морозко / Киностудия им. М. Горького, AI-generated image

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
6 часов назад

"Какая открытка запала вам в душу? Поделитесь ею с близкими." (с)
🎄🎄🎄🙄🤔😐
Вы бы лучше к Новому Году отладили комменты, чтобы можно было, как прежде, картинку цеплять.
Вот тогда и поделимся, от всей души)

Даша Коржова
4 часа назад

Обалденные и очень праздничные и красивые открытки. Может же И.И. когда захочет, сделать Новогоднюю атмосферу.

Кошачья прислуга
2 часа назад

Мне лично зашли Марфуша, классическая троица и товарищ Огурцов. Правда, из этих 3 фильмов на НГ смотрим традиционно только "Пленницу".

Алиса Савушкина
2 часа назад

Косноязычные пожелания, притянутые за уши к не очень похожим на себя персонажам. Марфуша, троица и Огурцов на общем фоне действительно хороши. Тося и Алфёрова с трупом игрушки на себя не похожи.

