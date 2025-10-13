20+ походов к мастеру, которые закончились не красотой, а байкой для друзей

Бывает, что поход в салон красоты оборачивается настоящим стрессом, а результаты процедуры не совпадают с ожиданиями. Герои нашей статьи доверились не тем мастерам и поделились своими историями в сети: кто-то до сих пор не может прийти в себя из-за неудачной стрижки, а кому-то сделали странный маникюр.

«Худшая стрижка, которую мне когда-либо делали»

«Сегодня мне сделали худшее наращивание волос в жизни. Они похожи на лапшу, пытаюсь не плакать»

«Первая фотография — то, что я просила, остальные — то, что получилось в итоге»

«Мастер переделывал рисунки снова и снова, хотя я говорила, что можно сделать маникюр уже и без дизайна».

«Стрижка, которую я показала парикмахеру, и результат ее работы»

Когда чуть не заставили доплатить «за сложность»

У меня короткая стрижка. Чтобы вид не терялся, ее нужно обновлять каждый месяц. Срок подошел, когда я была в командировке в другом городе. Зашла в салон той же сети, куда хожу дома, показываю фотографию, как должен выглядеть затылок, и меня начинают убеждать, что у «девушки на картинке» волосы совсем другой текстуры, на моих так не получится и вообще это очень сложная работа, надо будет за сложность доплатить. На картинке была я — специально на такой случай сфотографировалась, когда стриглась в прошлый раз. Волосы никак не изменились за месяц, но попытка набить себе цену прямо развеселила. © Подслушано / Ideer

«Решила сделать маникюр за $ 60 перед отпуском»

«Мне, наверное, больше всех не везет с парикмахерами»

«Попросила сделать мне ровный боб длиной до плеч. Хотела показать мастеру примеры, но она сказала, что и так знает, как надо»

«Волосы теперь выглядят плоскими и вялыми».

«На первом фото — то, что я просила. На втором — то, что получилось. Никогда не была в таком шоке после маникюра»

Был парикмахер, стал психолог

Пришла я на стрижку и покраску. И тут моя парикмахер мне сообщает, что решила осваивать новое дело и помогать людям. Я подумала, что она собирается стричь бесплатно или что-то в этом духе, дело-то хорошее... Не тут-то было! Она, как оказалось, прошла курс у какого-то коуча, который раскрыл ей глаза. За 5 часов работы в группе с коучем она «научилась психологии». Так вот... Анечка больше не будет стричь и красить, она будет нести добро и помогать решать нам, людям, проблемы. Аккаунты она уже в сетях завела, видео записала и набирает клиентов. Уже имеет троих. Из образования у нее — училище по направлению «Парикмахерское дело» и 5 часов тренинга. Я уже неделю под впечатлением. А парикмахер-то она отличный, но, видимо, придется искать нового. © Подслушано / Ideer

«Просила не убирать длину. Я просто хотела, чтобы мне сделали стрижку шегги. Мне говорили, что этот мастер — знаток своего дела, но, кажется, $ 70 потрачены зря»

«Записалась на акрил и попросила сделать омбре. Мастер сказала, что на это нет времени, поэтому я попросила бледно-лиловый хром»

«В итоге мне сделали толстое покрытие — да еще и золотистые, а я ненавижу золотой цвет».



«Что хотела и что получила. А я, мягкотелая, даже на чай оставила»

Я показала мастеру оригинальную фотографию. На втором фото — то, что в итоге получилось. В общем, я отдала за это 55 долларов и еще 15 оставила на чай. Не стала ругаться. Просто решила, что больше туда не пойду. © chyanned / Reddit

«Неужели так сложно сделать окрашивание в стиле „волосы русалки“?»

«Вьющиеся волосы: ожидание и реальность»

«Заказывал стрижку, как на фото слева, подстригли, как на фото справа»

«Стрижка, которую я хотела, и та, которую я получила»

У меня через 2 дня важное собеседование. А я похожа на снежного человека. © Top-Concentrate5157 / Reddit

Подобрать хорошего мастера бывает непросто

Как же бесят неграмотные и некомпетентные парикмахеры! Они мало того, что не знают элементарных аспектов своей работы, так еще и навязывают «псевдофакты» клиентам! Прошу длину не трогать. Она: «Ну, я срежу чуть кончики, чтобы росли лучше». Я объясняю, что волосы растут от корней, и стрижка на скорость роста никак не влияет. Она: «Ой, что вы понимаете, я в этом деле много лет! Будете жалеть волосы — вообще расти не будут». И это была мастер с уймой дипломов, в якобы элитном салоне. © Подслушано / Ideer

«Сказал парикмахеру, чтобы он постриг меня на свое усмотрение. Кажется, он немного переборщил. Мне 39 лет, и я как-то стесняюсь носить подростковую стрижку»

Голод — не тетка

Записалась к парикмахеру, объяснив при этом, что времени будет в обрез. Она сказала: «Успеем, не волнуйся». Мало того, что она пришла спустя 40 минут, так еще и, накрутив при этом ровно два локона, выдала: «Я так проголодалась! Мастер не может работать на голодный желудок, пойду поем». И ушла. Вот меня интересует, бывает ли голод настолько сильным, что прямо в обморок сейчас упадешь, если не перекусишь? Я еще просидела минут 10, поблагодарила и ушла. © Подслушано / Ideer