20+ жизненных историй с эффектом неожиданности, которые поведали пользователи из сети

Народное творчество
1 час назад

Вовсе не нужно смотреть сериалы с заковыристым сюжетом, чтобы столкнуться с
поворотом, которого совсем не ожидаешь, ведь подобное сплошь и рядом встречается в реальной жизни. Некоторые пользователи настолько впечатляются лихими виражами судьбы, что выкладывают свои истории в интернете, а уж мы всегда наготове - собираем их и спешим показать вам.

  • Я исследовал одну пещеру и нашел банку с крышкой, запечатанной воском. Стекло было темным, и я не смог разглядеть, что внутри. Банка явно пролежала там много лет. Принес домой, открутил крышку, а внутри - пачка любовных писем, написанных от руки. Мужчина писал своей возлюбленной. Они были хорошо написаны и очень страстны, но не было ни полных имен, ни адресов, ни конвертов, поэтому я так и не смог их вернуть. © Unknown author / Reddit
  • Полупустой автобус. Заходит бабулька. Подходит к девушке: "Уступи место!" Девушка: "Бабушка, в автобусе много свободных мест, садитесь на любое свободное". Бабка: "Не хочу на свободное, твое уже нагретое!" © Tekumce60 / Pikabu
  • Перед ЗАГСом есть традиция делать фото новоиспеченной семьи с гостями. А так как гости с обеих сторон обычно мало знают друг друга, то я подбегаю и становлюсь со всеми. Зачастую меня еще и двигают поближе к центру. Вот, наверное, потом мучаются вопросом, кто же это такой у них на фотографии. © RUSVLG / Pikabu
  • Продавала кофту в интернете. Пофоткала ее со всех сторон, написала размеры, цену поставила символическую. Мне она велика, выкидывать жалко, вдруг пригодится кому. Пишет женщина, просит длину рукава, от рукава до рукава, какая обтачка, какие рукавчики, а какой цвет в период утренней прохлады... Отвечала на все ее вопросы, она оформила доставку, мне еще пришлось идти отправлять. И это за копейки! Приходит ей посылка, она пишет: Извините, цвет не такой, как ожидала, да и по энергетике не мое, я отказалась". В общем, сгребла я все остальные шмотки вместе с этой кофтой в мешок и вынесла на помойку. © essenina / Pikabu
  • Мне под 40, хорошо зарабатываю по меркам своего города, но отношения с противоположным полом никогда не складывались. Самый яркий случай: однажды позвал девушку на свидание, а она пришла вместе со своим парнем. Так и гуляли. © Unknown author / Pikabu
  • Ехала в автобусе. Вижу парня, лицо знакомое. Через пару минут осенило - в садик вместе ходили! Захотела его найти в интернете. Имя и фамилию помню. Ввожу в поиск, ставлю город - не находит. Садился на остановке возле института, едет с тубусом. Заходим в группу института. Ищем по имени. Слишком много участников. Ставлю возраст. Чуть меньше, но много. Смотрю на парня. Сидит в телефоне. Ага, ставим галочку "сейчас на сайте". Попался. Нашла! А у парня карман на рюкзаке открыт, оттуда почти выпал блокнот. Пишу ему в личку: "Закрой рюкзак". Парень читает, закрывает рюкзак, начинает озираться по сторонам. А я сижу замотанная в шарф, в капюшоне. Не нашел он того, кто ему писал. А я не палюсь. Он на следующей остановке вышел, достаю телефон, а я у него в черном списке. Трусишка. © AngelinaFrozen / Pikabu
  • У меня на работе был начальник департамента, самодур с болезненным самолюбием. В работе своей не разбирался, но зато был очень деятельным. Повысили меня до главспеца, и стал я на совещания ходить с руководителями отделов. Однажды я начал при всех доказывать ему свою точку зрения, а он мне заявил, что я должен "приказ не обсуждать, а исполнять". И я решил сменить работу. Нашел контору, где взяли большой проект, а работать некому. Рассказал коллегам, собрал список желающих, отправил в ту контору, там всех согласовали с повышением зарплаты на 30-50 %. И мы, 15 человек, одним днем заявление на стол кладем начальнику, по очереди. Я первый был, мне он сразу подписал, но после пятого человека лицо у него начало вытягиваться. Стал он уговаривать всех остаться, но никто не согласился. Так за один день департамент лишился 85% состава. © Maximuspapo4ka / Pikabu
  • У девушки, которая мне нравилась, был парень-тиран, который ежедневно доводил ее до слез скандалами и выяснениями отношений. Я все время был рядом, вытирал ей слезы, выслушивал ее. Наконец она, не без моей помощи, нашла в себе силы порвать с ним, я ее поддерживал, мы часами разговаривали по телефону. И девушка оттаяла, пришла в себя, расцвела. А спустя какое-то время у нее появился новый парень, а меня она заблокировала, заявив, что не хочет тратить на постороннего человека время, которое может посвятить своему замечательному новому парню. © user8965435 / Pikabu
  • Я у мужа в старом, давно заброшенном за ненадобностью телефоне углядела фото с какой-то профурсеткой в купальнике. Потом пригляделась, а это я на пляже больше 10 лет назад. Юна, свежа, стройна и прекрасна. Себе перекинула, любуюсь периодически. © Astanasia / Pikabu
  • Когда мне было 20, меня пригласили программистом в одну компанию. С самого первого дня я вообще не заморачивался с одеждой. На улице было лето, ходил в шортах и футболке. Через несколько дней, когда уже более-менее познакомился с окружающими, меня спросили, почему я не по дресс-коду одет. Тогда-то я и заметил, что все в брюках, рубашках и пиджаках. Ответил, что мне так удобно и никто ничего не говорил про дресс-код. Спустя время все больше и больше людей начали одеваться так же. Как оказалось, никакого дресс-кода в компании отродясь не было, работники сами это придумали. © *** / Pikabu
  • Я рыжая, муж рыжий, сын тоже рыжий. И не так давно его стали дразнить в школе ребята. Мы учили сына правильно реагировать на дразнилки, но он все равно сильно переживал. А неделю назад мы возвращались из школы и наткнулись на рыжего котенка. Он был грязненький, худенький, но все равно прекрасный. Сын упросил забрать котенка домой, я согласилась. С тех пор сын говорит, что гордится тем, что он рыжий, ведь его родители и его лучший друг тоже рыжие. Дети перестали его дразнить, потому что сына это больше не задевало. А вся семья уже даже представить не может, как мы жили без нашей пушистой рыжей мордочки. © Мамдаринка / VK
  • Возвращалась с работы сильно уставшая. Заехала на заправку, пошла взять что-то перекусить. Возвращаюсь в машину и не понимаю, что на заднем сиденье делает маленький ребенок. Тут до меня дошло, что не в свою машину села. Вылезла, а рядом уже мужчина стоит - хозяин тачки. Я извиняюсь, а он выдает: «Все хорошо. Я тоже немного офигел, почему это в моей машине такая красивая женщина сидит!» © Мамдаринка / VK
  • Мы были студентами, одна девушка пригласила к себе в гости на вечеринку, пока родители уехали. У них был большой дом. Помню, я еще подумал тогда, что обивка кресел похожа на настоящую кожу. До меня долго не доходило, куда я попал, пока она не показала одну комнату - из шотландского замка. Оказалось, ее отец купил комнату в настоящем шотландском замке, который сносили, переправил ее на другой континент и "собрал" в своем доме. Девушка оказалась из ну очень богатой семьи, а мы и не подозревали. © Carl Campbell / Quora
  • У сестры был сложный период в жизни, она часто каталась по больницам, болела много. А потом, как гром среди ясного неба, на нее свалилась новость о том, что она бесплодна. Я ее утешала, говорила, что это еще не точно. У нас в роду у всех много детей было: у бабушки - четверо, у мамы - трое, у меня - двое. Приехали с ней в хорошую больницу, я там для поддержки с ней была, ждала, волновалась. Сестра наконец-то выходит из кабинета врача и со слезами говорит: «Мне уже поздно лечиться, потому что шестая неделя! Я беременна!» © Мамдаринка / VK
  • Устроился на большой и пафосный завод. Причем сразу директором по качеству. Производство грязное и пыльное, а мне в первые дни хотелось (да и нужно было) залезть во все щели и посмотреть оборудование, поэтому ходил в робе. Пришел на заинтересовавший меня участок. Стою, пью кофе и смотрю, как идет работа. И тут ко мне подлетает цеховой мастер, спрашивает, не офигел ли я в рабочее время бездельничать. Я пытался ей объяснить, кто я, да только она не поверила. И пригрозила, что если немедленно не возьму лопату и не буду отсюда и до рассвета работать, то мне придется туго. Получилось объясниться только минут через 10, когда в цех зашел начальник смены, который меня уже знал. Позже с той теткой подружились. © Red***Troll / Pikabu
  • Ужинал в очень пафосном ресторане в Голливуде. За соседним столиком сидела парочка. Он - такой стереотипный продюсер: пожилой, загорелый, в дорогом костюме. Она - молодая девушка модельной внешности. Я уже там какие-то свои выводы сделал, но тут девушка говорит: "Пап, когда мама вернется, давай ее сюда сводим?" © Thomas Barnidge / Quora
  • Сын у меня вроде и умный, но не всегда. Короче, пошли гулять, дошли до озера. Мне позвонила сестра. Говорили-говорили, а малыш спрашивает у меня: «Мам, а можно ножки помочить?» Говорю, мол, да, конечно, можно. Положила я трубку, подхожу к берегу, а там мой малыш в кроссовках ноги свесил в воду. Мочит ножки! © Мамдаринка / VK
  • Муж в свой выходной возился с машиной в гараже, я ему решила обед прямо туда принести. Захожу, а там бардак! Невозможно даже шаг сделать и не наступить на что-то! Он еще меня просит, мол, подай мне коробку с инструментами, а я понятия не имею, где она. Да там любой черт ногу сломит! Муж со злобным видом подошел, поднял с пола какую-то коробочку и сказал: «Не бузи, Вера! У меня в гараже идеальный порядок. Я всегда знаю, где и что у меня валяется!» © Мамдаринка / VK
  • Коллеге было за 30, разведена и так-то не искала отношений. Но она ходила в одну кафешку на бизнес-ланч, и туда же ходил симпатичный мужчина. В общем, она все не знала, как с ним познакомиться, но однажды решила: будь что будет. Навела марафет, подошла к нему и выпалила: «Ты мне нравишься». И быстренько убежала. Мужик стоял в шоке, а потом уже сам к ней подошел. Оказалось, он ее раньше заметил и тоже заглядывался, но не решался познакомиться. Теперь они вместе.
Ирина Новикова
12 часов назад

Вот и правильно. Если мужчина понравился, то много не думай, подойди и скажи ему прямо-мужик, ты мне понравился. И все!!! Теперь это не твои проблемы, а его! Сам понравился, сам пусть и выкручивается)

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  • Встретила в клубе парня, поехали к нему, а наутро он предложил выйти за него замуж. Я офигела, он ведь только имя мое знает, больше ничего. Но решила не отказывать прямо, а отвадить, поэтому рубанула правду-матку. Заявила, что фамилию менять не буду и детям дам либо свою, либо двойную, а в отношениях либо равенство, либо я главная. Готовить я люблю, но не на регулярной основе и только по вдохновению. Дома всегда много кошек, я беру их на передержку и пристраиваю. Парень спокойно кивает и соглашается. Я уже начала думать, что псих какой-то, но оказалось, что он мой подписчик, давно за мной наблюдает, влюбился и решил познакомиться. Я и подумала, почему бы и нет? Через неделю расписались, отметили в ресторане только вдвоем за скромным ужином. С тех пор прошло уже 4 года и, не считая обычных мелких терок, мы счастливы, любим и ценим друг друга. Купили квартиру, завели собаку, недавно начали думать о детях. © Подслушано / Ideer
  • Подрабатывала продавцом в дорогом магазине. Там были шахматы с другого конца света, трости, обтянутые кожей аллигатора, драгоценные камни, изделия из золота. Даже продавцы вели себя высокомерно, что уж говорить о покупателях, от которых так и веяло лоском. Однажды в магазин зашла потрепанного вида пожилая женщина. Я думала, что продавцы будут смотреть на нее свысока, но она быстренько подошла ко мне и сказала, что хочет купить сумочку с перчатками. Положила на прилавок бумажный пакет, перевязанный веревкой. Он оказался набит стодолларовыми купюрами! Она расплатилась и, довольная, почапала в отдел с ювелиркой. © Gail Patricia Norris / Quora
  • Был у меня знакомый. Встречались мы с ним, но все было как-то несерьезно. Я узнала, что у него появилась девушка, и прекратила общение. А он: «Да ты не так поняла! С ней мы просто друзья». Ладно, продолжили видеться, но вскоре я поняла, что они все-таки встречаются, и оборвала связи. Не хотелось быть любовницей. Спустя 2 года он мне снова пишет. Я проигнорировала. А потом узнаю, что он писал мне ровно перед свадьбой! Очень жаль его новоиспеченную жену. © Подслушано / Ideer
  • Я уже немолодой айтишник, отправили меня в командировку. Там серьезная, крупная и богатая организация. Стал каждый день ездить в офис этой компании. Тут все ходят в костюмах и галстуках, а я в свитерочках да штанишках. Вдруг со мной все стали здороваться. Я думал, это из вежливости, но потом перед мной начали открывать и придерживать двери. Тут я напрягся и понял, что что-то не так. А потом дошло: в джинсах и свитерах тут могут позволить себе ходить только большие начальники. По возрасту я подхожу. Первое время, наверное, думали, что я просто к кому-то пришел, а когда стали видеть меня каждый день, сделали неправильные выводы. Надо попробовать дать кому-нибудь распоряжение или что-то в таком духе, чтобы проверить мою гипотезу. © Kaa1980 / Pikabu

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