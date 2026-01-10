22 женщины, которые доказали, что серебро в волосах — это роскошь
Седина давно перестала быть чем-то, что нужно скрывать любой ценой. Все больше женщин выбирают не борьбу с природой, а свободу — и обнаруживают, что натуральные серебряные пряди делают образ выразительным, благородным и по-настоящему стильным. Этот тренд уже называют новой эстетикой уверенности: без вечных салонов, бесконечного мелирования и страха увидеть отрастающие корни. Я собрала фотографии тех, кто перестал перекрашивать седину и влюбился в себя заново. И, возможно, после этой подборки вы посмотрите на свой цвет волос совершенно другими глазами.
«Ровно год с тех пор, как я решила, что не обязана выглядеть молодо, но обязана быть собой»
«Отращиваю седые волосы, а кончики у меня рыжие. Помогите!»
«Поседеть было лучшим решением в моей жизни. Мне 37, седею с 14 лет»
- Некоторым за такой уровень великолепия приходится платить. © awkwardmamasloth / Reddit
- Черт возьми, леди! Вы стареете как хорошее вино! © dharmakanta1 / Reddit
- Вам идёт! В духе эстетики «Old money». © weepingberry / Reddit
«Никакой краски для волос уже 9 лет! Я начала седеть в 19, а сейчас мне 35»
Чот на брехню похоже. За 9 лет эти пряди должны до кончиков быть белыми, и, судя по ширине у корней, достаточно широкими, чтобы быть видными. Да, седые волосы обламываются, но не настолько же
- Я завидую тому, как легла твоя седина! © strangeloop6 / Reddit
«Жду — не дождусь момента, когда волос отрастут. Не могу поверить, что я всю жизнь платила за мелирование»
«Серебряные сестры, объединяйтесь!»
«Три года свободы»
Красиво, но я бы купила какой нибудь тонировочный шампунь и бальзам, что бы сделать цвет более равномерным.
«У меня первый седой волос появился в 14 лет, и я красилась до 25. А теперь я всем сердцем люблю свою седину»
«После четырех лет поддержания платинового цвета, переход к моим великолепным натуральным седым волосам стал настоящим освобождением»
«Всегда гордись своими седыми волосами!»
«Обожаю свои длинные волосы»
«Обожаю свой седой цвет»
«Как сделать седые волосы более шелковистыми»
«Волосы моей мамы в 63 года»
- Твоя мама — произведение искусства! © ***tpoots / Reddit
«А это я в день своей свадьбы»
«Моя мама такая ленивая, кажется она просто сделала „Ctrl+C“ и родила меня»
И мама такая: "Что? Ленивая? Я тебя десять часов рожала, салага!"
«Я отращивала пикси почти четыре года и, наконец, решила, что мои старые, уставшие, грязно-русые волосы пора менять»
«Кто-нибудь еще носит седину?»
«Мои волосы цвета соли и перца»
«Мне 72 и я очень люблю свои длинные волосы»
«Повседневный плетеный пучок, который я ношу каждый день»
«Мои длинные натуральные волосы»
Эти роскошные женщины выбрали седеть благородно и не прогадали. Расскажите о своей трансформации в комментариях. И не забудьте посмотреть другие наши вдохновляющие материалы о красоте, которая не требует жертв.
Комментарии
Опять весь материал зарубежный а на первом фото вообще первоисточника.
От падающего света много зависит. Если свет теплый, то седина будет желтоватая как усы курильщика. А если холодный - то благородное серебро.
Заметная седина — атрибут _пожилой_ женщины. Закрашивать никто не заставляет, но стоит ли тешиться иллюзиями, что заметная седина в 40 лет не уводит тебя визуально в другую возрастную категорию?
У нас некоторые мужики волосы красят, потому что седые уже в самом расцвете лет, а тут дамы халтурят.
Если что то, я это говорю как человек, который ни разу в жизни не красил волосы.