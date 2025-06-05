3 идеи, как спасти мебель от зубов и коготков пушистых шкодин

Цитрусовые масла (апельсин, лимон, грейпфрут) и масло розмарина — одни из самых эффективных. Достаточно добавить несколько капель в воду и распылить на мебель. Главное — не наносить масло прямо на ткань, чтобы не осталось пятен.

Эвкалипт, гвоздику и мяту кошка тоже с недовольным видом обойдет за километр, но этих масел стоит избегать, поскольку для любимца они могут быть токсичны.