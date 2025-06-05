3 идеи, как спасти мебель от зубов и коготков пушистых шкодин
Домашние питомцы приносят радость, но их привычки могут дорого обойтись вашей мебели. Когти, зубы и неугомонная энергия способны за пару месяцев превратить новый диван в лохматый «шедевр». Рассказываем, как сохранить интерьер и нервы.
В статье присутствуют фотографии, созданные при помощи искусственного интеллекта.
Репелленты
Если диван или кресло — любимая когтеточка питомца, отпугнуть его можно с помощью натуральных запахов. Кошки особенно чувствительны к резким ароматам, поэтому некоторые эфирные масла действуют как репелленты.
Цитрусовые масла (апельсин, лимон, грейпфрут) и масло розмарина — одни из самых эффективных. Достаточно добавить несколько капель в воду и распылить на мебель. Главное — не наносить масло прямо на ткань, чтобы не осталось пятен.
Эвкалипт, гвоздику и мяту кошка тоже с недовольным видом обойдет за километр, но этих масел стоит избегать, поскольку для любимца они могут быть токсичны.
Яблочный уксус — бюджетная альтернатива. Его запах быстро выветривается, но успевает отпугнуть животное. Разведите уксус с водой (1:1) и обработайте углы мебели.
Важно: перед использованием убедитесь, что у питомца нет аллергии. Не применяйте концентрированные масла вблизи животных — это может вызвать раздражение дыхательных путей.
Чехлы на мебель
Один из самых эффективных способов сохранить мебель в целости — использовать защитные чехлы. Они не только уберегут обивку от когтей, но и облегчат уборку. Главное — выбрать правильный материал.
Рогожку очень замечательно цеплять когтями. Вот флок и всякие велюры стойко держатся. У меня флок пал только перед попугаем, который выщипывал ворсинки. Кошки никакого урона не нанесли.
Экокожу располосуют вмиг
Плотные ткани (микрофибра, мебельная рогожка) устойчивы к царапинам и легко чистятся. Если питомец любит драть когтями углы дивана, можно дополнительно укрепить их плотными накладками.
Искусственная кожа (экокожа, полиуретан) — отличный вариант для владельцев кошек и собак. Она гладкая, и животным сложно зацепиться за нее когтями. Однако стоит избегать дешевых вариантов, которые могут трескаться.
Чехлы можно снимать и стирать, а при повреждении заменить, не тратясь на новую мебель. Дополнительный плюс: возможность менять дизайн интерьера без лишних затрат.
Мыло
Собаки и некоторые кошки любят грызть мебель, особенно в период смены зубов или от скуки. Если опасаетесь, что пушистый друг сгрызет в щепки ваш любимый стул, остановить его можно с помощью обычного мыла.
Как подмечают хозяева, мыло собакам совсем не по вкусу. Достаточно натереть ножки стульев, углы шкафов или другие «опасные» места — и питомец, разок покусившись на мебель, потом даже близко не подойдет.
Выберите безопасное для животных мыло, натрите на терке и смешайте с водой до пастообразного состояния. Затем нанесите смесь на мебель тонким слоем. Обновляйте покрытие раз в неделю или после влажной уборки. Для усиления эффекта можно добавить лимонный сок или эфирное масло.
Конечно, стоит учитывать, что все свои «пакости» наши пушистые друзья творят не со зла. Стресс и скука — наиболее частые причины того, что котик или песик будет драть и грызть мебель. Стоит проконсультироваться с ветеринаром и предложить питомцу альтернативу — специальные игрушки или лакомства для жевания, а также уделить время для игр и общения.
Нежно любите животных? Вот еще несколько наших статей о них:
Комментарии
Моя кошка бегает по стенам как ниндзя, отталкиваясь лапами от них. Уже одни ошмётки в прихожей.
Разные перепробовали, признала только такую. Пятая по счёту уже🤣 нигде ничего никогда не портила, еще когти стрижем раз в месяц))
вот такого "зайца" нам ежедневно демонстрируют) и мы, человеки, каждый раз умиляемся))