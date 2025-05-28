6 видов маникюра, благодаря которому возраст будто стерли

Мода и стиль
12 часов назад

Обновленный французский маникюр

Французский маникюр снова в моде, но теперь в более мягком и миндалевидном исполнении.

Тонкие кончики в оттенках персика и ванили придают образу естественность и визуально омолодят руки.

Красный с оранжевым подтоном

«Мне так понравился этот лак, что я уже истратила весь».

Опасность лаков красного цвета в том, что в них может быть синий подтон. Также синий подтон может появиться из-за одежды синего цвета. А синий будет акцентировать внимание на венах и накинет лет.

Поэтому стилисты советуют выбирать теплые оттенки красного, например, с оранжевым подтоном.

Персиковый

Inspiration
3 часа назад

Очень теплый оранжевый и персиковый, коже с холодным подтоном, может придать серый и грязный оттенок.

-
-
Ответить

«Все хотят такой же персиковый шиммер, как у меня».

Эксперты учат избегать пепельных и холодных нюдовых оттенков, потому что они тоже подчеркивают вены на руках и добавляют возраста. Также они делают более заметной пигментацию кожи.

Лучше остановите выбор на персиковом цвете.

Бордовый

Liuka
6 дней назад

Было б вообще отлично, если б ты кардиограмму под кутикулой не нарисовала, и хоть какую-то форму запилила

-
-
Ответить

«Я сделала черную базу и нанесла бордовый шиммер».

Черные ногти в моде, но они привлекают внимание к недостаткам рук. То же самое можно сказать о темно-коричневом лаке.

Лучше выбирайте лаки насыщенных сливовых, бордовых и теплых коричневых оттенков.

Белый

Синий маникюр может выглядеть красиво, но он подчеркнет вены на руках. А вот белый лак отражает свет, мгновенно осветляя ваши руки и смотрится супер!

Глянцевые ногти

Введенные в моду Хейли Бибер, глянцевые ногти имеют нюдовую основу, украшенную перламутровым мерцанием.

Такой маникюр придает рукам сияющий и молодой вид. Одним словом, выглядит отлично.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее