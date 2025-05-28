6 видов маникюра, благодаря которому возраст будто стерли
Обновленный французский маникюр
Французский маникюр снова в моде, но теперь в более мягком и миндалевидном исполнении.
Тонкие кончики в оттенках персика и ванили придают образу естественность и визуально омолодят руки.
Красный с оранжевым подтоном
а чего ж лет? а как же накинет годков? или годков - это слегка, а лет - это уж накинет так накинет?
«Мне так понравился этот лак, что я уже истратила весь».
Опасность лаков красного цвета в том, что в них может быть синий подтон. Также синий подтон может появиться из-за одежды синего цвета. А синий будет акцентировать внимание на венах и накинет лет.
Поэтому стилисты советуют выбирать теплые оттенки красного, например, с оранжевым подтоном.
Персиковый
Очень теплый оранжевый и персиковый, коже с холодным подтоном, может придать серый и грязный оттенок.
«Все хотят такой же персиковый шиммер, как у меня».
Эксперты учат избегать пепельных и холодных нюдовых оттенков, потому что они тоже подчеркивают вены на руках и добавляют возраста. Также они делают более заметной пигментацию кожи.
Лучше остановите выбор на персиковом цвете.
Бордовый
Было б вообще отлично, если б ты кардиограмму под кутикулой не нарисовала, и хоть какую-то форму запилила
«Я сделала черную базу и нанесла бордовый шиммер».
Черные ногти в моде, но они привлекают внимание к недостаткам рук. То же самое можно сказать о темно-коричневом лаке.
Лучше выбирайте лаки насыщенных сливовых, бордовых и теплых коричневых оттенков.
Белый
А кто буквально вчера говорил, что квадратная форма уже отстой?
Глянцевые ногти
Введенные в моду Хейли Бибер, глянцевые ногти имеют нюдовую основу, украшенную перламутровым мерцанием.
Такой маникюр придает рукам сияющий и молодой вид. Одним словом, выглядит отлично.