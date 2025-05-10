9 фактов про мушкетеров, которые переврали киношники

Несмотря на то, что мушкетеры впервые во Франции получили единую униформу в виде голубых плащей с белым крестом, их одежда была чаще всего практичной и приспособленной к тяжелым условиям жизни в походах. Под красивым плащом скрывалась потрепанные грязные вещи. Учитывая то, что с гигиеной в то время было плохо, белье у них было грязным. Вместо мытья полагалось несколько раз на дню менять рубашки, но и этим зачастую пренебрегали. Во французском языке до сих пор сохранилось выражение «устроить стирку по-гасконски»: это значит попросту надеть грязную сорочку наизнанку.