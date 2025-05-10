9 фактов про мушкетеров, которые переврали киношники
Когда слышишь слово «мушкетер», в голове невольно возникают образы благородных героев с шляпами, изящными манерами и безупречным чувством долга — спасибо романам Дюма и их экранизациям. Но если задаться вопросом, где правда, а где миф, то выясняется, что настоящие мушкетеры были далеки от идеала и на самом деле доставляли немало проблем парижанам.
Выглядели не так уж и эффектно
Несмотря на то, что мушкетеры впервые во Франции получили единую униформу в виде голубых плащей с белым крестом, их одежда была чаще всего практичной и приспособленной к тяжелым условиям жизни в походах. Под красивым плащом скрывалась потрепанные грязные вещи. Учитывая то, что с гигиеной в то время было плохо, белье у них было грязным. Вместо мытья полагалось несколько раз на дню менять рубашки, но и этим зачастую пренебрегали. Во французском языке до сих пор сохранилось выражение «устроить стирку по-гасконски»: это значит попросту надеть грязную сорочку наизнанку.
Не собирали очередь из невест
Дамы избегали мушкетеров, ведь выйти замуж за мушкетера значило обречь себя на жизнь в нищете рядом не с самым достойным человеком. Мушкетеры, несмотря на свою роль в политических делах и участие в постоянных приключениях, не считались завидными женихами. Их жизнь была полна грубости, нарушений норм и пренебрежения манерами, что снижало их привлекательность в глазах женщин. Часто бедные и с сомнительной репутациейрепутацией, они не могли предложить молодым особам ни стабильности, ни благополучия. Их отношения с женщинами сводились скорее к грубым ухаживаниям, нежели к романтическим и утонченным связям. Немногие дамы осмеливались выбрать мушкетера в спутники жизни.
Были грубиянами с манией величия
Мы привыкли считать их галантными и доблестными рыцарями, но на самом деле мушкетеры имели дурную славу, потому что нередко вели себя грубо и агрессивно, пренебрегая социальными нормами. Их поведение опдевопповедениебыло далеким от идеала рыцарства, в котором преобладали честь и благородство. Нередко мушкетеры вели себя как настоящие хулиганы: грабили лавочников, не платили по счетам, устраивали потасовки и пользовались полной безнаказанностью.
Люди боялись и ненавидели их
В поведении мушкетерах часто проявлялась грубость и дерзость, подкрепленные неуемной гордостью и ярко выраженным тщеславием. Мало кому такое поведение приходилось по душе. Они быстро превратились в хозяев парижских улиц: мушкетеры регулярно устраивали стычки с другими служащими и просто со случайными прохожими. Простые парижане были в ужасе от их хамства и наглости.
Считали каждую копеечку
Жалованья мушкетерам едва хватало на скромную еду, поэтому они почти всегда были без денег и часто увязали в долгахдолгах. Как и в романах, они постоянно искали способы раздобыть средства и жили взаймы — это отражение реальности. Зачастую, оказавшись в безвыходной ситуации, мушкетеры выбирали сомнительный путь: просто грабили лавки. Заходили, набирали все, что нужно, не расплачиваясь. Если лавочник пытался возмутиться, в лучшем случае ему угрожали, а в худшем — разбивали магазин.
Им закон не был писан
Мушкетеры часто нарушали рранраннарушализакон, полагаясь на свою безнаказанность. Они нередко не платили за жилье, рассчитывая, что их положение в обществе защитит от последствий. И действительно, правительство часто прощало им подобное поведение. К сожалению, истории об их благородстве — лишь красивые мифы, а реальность была куда менее романтичной.
Часто болели и выглядели нездоровыми
Мушкетеры XVII века часто болели из-за крайне низкого уровня гигиены, антисанитарных условий в казармах и отсутствия полноценной медицинской помощи. Во время походов болезни усугублялись нехваткой еды, грязью и неухоженными ранами. Эти факторы приводили к частым случаям дизентерии, сифилиса, туберкулеза и лихорадок. Помимо прочего мушкетеры страдали психическими расстройствами, с которыми раньше не знали как бороться, поэтому квалифицированной помощи они не могли получить в то время.
Пренебрегали гигиеной
Мушкетеры редко мылись, а чтобы перебить вонь, брали духи и ароматические вещества, наносили их на одежду, волосы и тело. Это объяснялось распространенным тогда мнением, что вода может проникать в организм через поры и вызывать болезни. Поэтому регулярное водное омовение считалось опасным.
История, как правило, предстает перед нами в фильмах и книгах в красивом и драматичном свете, но не всегда отражает действительность. В этой статье вы найдете реальные факты о Средневековье.
Комментарии
Откуда эта бесценная информация? Кстати, насчет гигиены- все тогда так жили. Да и приятными манерами обладали далеко не все ( как и в наше время)))