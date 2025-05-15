9 признаков языка тела, которые подчистую расскажут все о собеседнике

В кино и на телевидении закручивание волос нередко изображается как флирт. Особенно это заметно, когда человек при этом смотрит нас вас исподлобья — через ресницы. Тем не менее в другой ситуации, например, на собеседовании, такой жест может быть истолкован совсем иначе — как сигнал тревоги, волнения или неловкости.

Потирание шеи — частый жест при стрессе и неуверенности. Люди делают это бессознательно, особенно мужчины, пытаясь себя успокоить. Этот жест связан с активацией блуждающего нерва, что помогает замедлить пульс и немного расслабиться. Регулярное потирание шеи может говорить о склонности к критичности или тревожности. Важно уметь замечать такие сигналы — они могут многое рассказать о внутреннем состоянии человека, даже если слова говорят обратное.