9 улетных идей для отпускного маникюра, с которым ваши ручки будут сиять ярче солнца

Летом многие из нас открыты к экспериментам и необычным решениям. Например, сделать непривычный маникюр. Чтобы вам было проще определиться с выбором, мы собрали в одной статье модные тенденции нейл-индустрии. С ними этим летом вы будете сиять ярче всех.

Длинная и острая форма

Аккуратные короткие ногти — это всегда актуально, но все же немного скучно. А лето — это пора экспериментов, потому самое время пробовать что-то новое и необычное. Например, длинные ногти-стилеты. Даже с минималистичным дизайном такой маникюр вряд ли останется без внимания.

Френч

Французский маникюр — это неустаревающая классика. Однако в нынешнем сезоне она обрела совершенно новое видение. Главная отличительная черта френча сейчас заключается в том, что тонкая линия проходит не по самому краю ногтя, а с небольшим отступом. В качестве базы модные эксперты советуют выбирать нейтральную подложку, а вот полоски могут быть абсолютно любого цвета.

Хромированный дизайн

Хромированный дизайн начал набирать популярность еще в 2023 году. Однако в нынешнем сезоне он вышел за пределы только серебряных или золотых ногтей. Модные эксперты советуют попробовать цветной и пастельный хром. А также маленькие хромированные детали — например полоски френча, абстрактные капли или обычные полоски.

Цветочный дизайн

Цветы у многих ассоциируются с летом. Они своим многообразием палитры и ароматов поднимают настроение. Так почему бы не добавить их в свой маникюр? Тем более что в этом сезоне это один из главных трендов. Это может быт как дизайн с добавлением сухоцвета, так и просто нарисованные цветы. Самые смелые могут попробовать сочетать оба этих решения.

3D-дизайн

Если гладкие ноготки вам уже надоели, то стоит попробовать сделать кое-что более интересное — 3D-дизайн. Он открывает огромный простор для творчества и фантазии. А также круто сочетается с любыми другими тенденциями, будь то хром, цветной френч или что-то еще. Кроме того, маникюр можно украсить 3D-фигурками — бабочками, бантиками, мишками и прочим.

Ковбойский дизайн

Тематика кантри добралась и до ногтевой индустрии. Сегодня все чаще можно встретить девушек с маникюром, который имитирует коровью расцветку. Причем именно в коричневом цвете. Если вам близок такой стиль, обязательно попробуйте похожий дизайн. Не обязательно перекрашивать под коровку все ногти. Можно оформить так только один или два ногтя, а все остальные сделать нейтрального или коричневого цвета.

Ягодный дизайн

Местные вкусные и сладкие ягоды появятся еще не скоро. А вот сделать маникюр с клубничками или просто ягодного цвета можно уже прямо сейчас. Тем более что, по словам экспертов, это уже второй год один из самых популярных трендов.

Экстремальный дизайн

Очевидно, что такой маникюр точно не для всех и вряд ли подойдет для суровых офисных будней. Однако если вы собираетесь в отпуск и душа требует чего-то эдакого, то можно попробовать сделать маникюр с индивидуальным дизайном на каждом ногте. Экспериментируйте с цветом, декоративными элементами и рельефом. Такого точно больше ни у кого не будет.

Сверкающий дизайн

Лето — это идеальное время, чтобы вдоволь наиграться с сиянием и блеском. Ведь благодаря солнцу все блестки и стразы, которые вы нанесете на себя, будут сиять намного ярче. Так почему бы не попробовать эту тенденцию и на ногтях? Если боитесь переборщить, можно начать с оформления маленьких, аккуратных кристаллов на каждом ноготке. Но если хочется большего — свободно экспериментируйте с разной формой, размером и цветом блестяшек.