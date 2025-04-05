9 вещей из взрослой жизни, к которым нас никто не готовил

Раньше казалось, что самое сложное в готовке — это процесс. Ведь после работы нужно найти в себе не только желание, но и силы, чтобы встать к плите. И если блюдо удалось, домашние будут в восторге.

Но со временем выясняется, что приготовить еду — пустяки, а вот договориться, что именно члены семьи будут есть на обед или ужин, — задача со звездочкой. Один терпеть не может овощи, другой не ест мясо, у третьего — аллергия на что-то. В итоге больше времени уходит на выбор блюд, чем на их приготовление. Плюс нужно еще учитывать, насколько предложенные варианты полезны. Зачастую споры заканчиваются заказом еды, и домашние ждут доставку — голодные и злые.