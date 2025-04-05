Пока рос ребёнок, мы с женой не ели ни чипсы, не пили газировку, кроме как по праздникам. И сейчас дочь к ним равнодушна. А суши - это вообще не еда. А в нашей стране ещё и опасная: или траванешься или глистов поймаешь заморских.
9 вещей из взрослой жизни, к которым нас никто не готовил
С годами мы понимаем, что многие вещи, которые раньше казались неоспоримыми истинами, на самом деле работают совсем иначе. Для одних это становится разочарованием, другие, наоборот, воспринимают это с облегчением. Мы решили собрать неожиданные открытия, с которыми многие сталкиваются во взрослой жизни.
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Все, что связано с готовкой, отдельная головная боль
Раньше казалось, что самое сложное в готовке — это процесс. Ведь после работы нужно найти в себе не только желание, но и силы, чтобы встать к плите. И если блюдо удалось, домашние будут в восторге.
Но со временем выясняется, что приготовить еду — пустяки, а вот договориться, что именно члены семьи будут есть на обед или ужин, — задача со звездочкой. Один терпеть не может овощи, другой не ест мясо, у третьего — аллергия на что-то. В итоге больше времени уходит на выбор блюд, чем на их приготовление. Плюс нужно еще учитывать, насколько предложенные варианты полезны. Зачастую споры заканчиваются заказом еды, и домашние ждут доставку — голодные и злые.
Встречи с друзьями не так просто устроить
Встречи с друзьями - это не только время, но и место. Домой не все могут пригласить по тем или иным причинам, а по кафешкам тоже не сильно набегаешься.
Раньше нам казалось, что мы будем встречаться с друзьями как минимум раз в неделю: приглашать их в гости или вместе ходить в ресторан. Но никто не предупреждал, что плотный график оставит на все эти развлечения совсем мало времени. А порой после рабочего дня и вовсе лень куда-то ехать — хочется рухнуть на диван и посмотреть какой-нибудь сериал.
Прием же гостей — это отдельная головная боль: сначала полдня готовишь, а потом до ночи моешь посуду. В итоге привычные встречи сменяются переписками в мессенджерах, где вы по полгода договариваетесь о встрече, бесконечно стыкуя расписания и обмениваясь новостями.
Приложенные усилия не всегда окупаются
В молодости нам кажется, что достаточно хорошо учиться, много работать, вкладывать силы в отношения — и впечатляющие результаты не заставят себя ждать. Но жизнь быстро вносит свои коррективы, и ты понимаешь, что затраченные усилия не всегда окупаются.
В этом есть и свои плюсы: иногда приятные сюрпризы случаются в тот момент, когда мы их совсем не ждем. Кроме того, начинаешь осознавать, что чей-то фантастический успех вовсе не означает, что ты немногого добился в жизни. Просто не стоит сравнивать себя с другими — в этом нет никакой пользы.
- На свою голову помогла знакомой на работу устроиться. Девица только начальнику глазки строила, на всех ябедничала, а в итоге еще и повышение получила в обход меня. Тут уж я не стерпела и позвала жену босса к нам на чай, благо что давно знала ее. Та полюбовалась на новую сотрудницу и удалилась. Уж не знаю, что она супругу сказала, но через пару недель барышню уволили и она ушла в закат. Больше с ней не общалась.
Косметику покупаешь не ради удовольствия
Если раньше кремы и маски были просто развлечением, то с годами мы начинаем относиться к косметике значительно серьезнее. И ведь мало просто купить тоник или сыворотку — нужно еще внимательно изучить состав, проверить, сочетается ли средство с другими, и прошерстить кучу материалов в интернете. А информация может оказаться весьма противоречивой: кто-то хвалит новый препарат, а кто-то утверждает, что это пустая трата денег. Кроме того, на все эти процедуры уходит уйма времени, и зачастую ближе к вечеру уже нет ни сил, ни желания ухаживать за собой.
Начинаешь с подозрением смотреть на очередную чашку кофе
Работа!!! Работа - лучшее снотворное. Устаю так, что засыпаю раньше, чем голова до подушки долетает. Но есть нюанс - бывает от тревожечки в 4 утра проснешься и привет((
Кто же знал, что крепкий и здоровый сон — это настоящее благословение богов! Еще лет десять назад можно было не спать полночи и наутро чувствовать себя бодрым, как огурчик. Да и овечек приходилось считать только перед экзаменами или первым свиданием. Конечно, есть счастливчики, которые понятия не имеют, что такое проблемы со сном (и пусть это будет на их совести).
Но иногда ловишь себя на мысли, что чаще обсуждаешь с подругами, что им помогает быстрее заснуть, а не книги или фильмы. И, о великое разочарование, если в институте можно было выпить на ночь хоть ведро кофе, а потом просто рухнуть в кровать, то теперь любой напиток с кофеином после трех часов дня — под строгим запретом.
Субботний отдых обретает новые краски
Если работа и семейные обстоятельства позволяют, то делать уборку в будние дни, а по выходным - тюленить ))
Хотя настораживающий пример родителей был у всех перед глазами, до определенного момента мы наивно верили, что выходные всегда будут сплошным праздником. Никаких насущных дел — только прогулки, валяние на диване с любимой книгой или поездка за город.
Однако за неделю в доме обычно скапливается столько дел, что хотя бы один день приходится посвящать им. У многих это превращается в генеральную уборку квартиры. Причем самое удивительное — со временем этот процесс даже начинает приносить удовольствие. Пока орудуешь пылесосом, голова отдыхает, а в конце уборки квартира сияет чистотой.
Для каждой штуки находится применение
Не только котики отказываются расставаться с пустыми коробками. С годами нам становится все сложнее избавляться от вещей — вдруг что-то еще пригодится. Начинается этот процесс незаметно. В шкафу постепенно скапливается старая одежда, которая терпеливо дожидается того момента, когда ее владелец вернется в прежнюю форму.
А заканчивается все залежами пустых банок, контейнеров и коробок. В этом есть и свои плюсы: при наличии фантазии некоторые умудряются подарить этим предметам новую жизнь. С другой стороны, во время генеральной уборки мы тратим больше времени на сортировку вещей и отправку ненужных предметов на помойку, чем на борьбу с пылью и грязью.
Можно сменить не только работу, но и профессию
Редакция! тексты кто пишет?? Оказалось, что трудиться кому-то из дома пишется с Ь!
Выпускаясь из института, мы обычно примерно представляем себе всю дальнейшую карьеру вплоть до выхода на пенсию. Многие и вовсе с удовольствием работают десятилетиями в одной и той же компании. Однако со временем выясняется, что при некоторых обстоятельствах можно сменить не только место работы, но и саму профессию.
Кто-то после 40 решает, что хочет работать в совершенно другой сфере, другие понимают, что их хобби вполне может приносить приличные деньги, и уходят из надоевшей фирмы. Раньше нам казалось, что хорошее место работы обязательно находится в современном офисном здании, и туда нужно каждый день являться в деловом костюме. Но оказалось, что трудится можно и из дома.
Перестаешь переживать, что другие подумают о тебе
Со временем мы понимаем, что окружающих заботит наш внешний вид, поведение и другие вещи вовсе не так сильно, как нам кажется. Чей-то необычный наряд действительно может стать предметом обсуждения, но чаще всего это лишь повод посплетничать и самоутвердиться — в таких беседах нет места искренним переживаниям. Это осознание значительно облегчает жизнь, потому что наконец-то начинаешь понимать: решения стоит принимать, исходя из своих интересов и предпочтений, не слишком задумываясь о том, насколько они понравятся другим людям.
- Пошли с ребенком на фестиваль, и он очень переживал, что его наряд выглядит нелепо. Решила успокоить чадо и поспорила с ним на $100, что он не сможет описать внешний вид ни одного незнакомца, которого видел вчера. В итоге деньги ребенок не получил, но выглядел при этом на редкость довольным. © 4squaretires / Reddit
Со временем люди начинают воспринимать многие вещи совсем иначе. Например, для некоторых встречи выпускников оборачиваются настоящим разочарованием.