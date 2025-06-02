Петя - единокровный брат Фомы, а нне сводный. Адмешечки, да разберитесь же наконец с родственными связями))
Чем закончились сериалы, которые тянулись целую вечность
Есть сериалы, на которые мы «подсели» еще в школе, а финальную серию увидели спустя много лет, присматривая за собственными детьми. Например, долгоиграющий телепроект «След» насчитывает уже более 3,3 тыс. серий. Мы вспомнили шоу, которые растянулись на годы — и выяснили, чем они все-таки закончились (если закончились вообще).
Счастливы вместе
У этого сериала 365 серий, как дней в году, а финальная разворачивается как раз в новогоднюю ночь. Незадолго до этого отец семейства Гена и его безработная супруга Даша решили пожить отдельно. Однако в финале сериала, 31 декабря, все семейство по чистой случайности собирается на крыше дома, где они оказываются заперты на морозе, но зато вместе.
Итог: Букины не развелись, но потом продюсеры решили оставить финал открытым, чтобы каждый решил сам, будут ли Букины дальше счастливы вместе или все же по отдельности. В декабре 2023 года вышло продолжение этого сериала — «Букины» — действие которого начинается через 10 лет после завершения 6 сезона.
Кухня
Сериал выходил с 2012 по 2016 годы и насчитывает 120 серий. Сюжет шоу сосредоточен на жизни сотрудников элитного французского ресторана «Claude Monet». В финале 5 сезона главный герой, повар Максим, помирился со своей возлюбленной Викой и они стали родителями, а на первый план вышла другая пара — дочь шефа Катя и музыкант Денис. В конце сериала они узнают, что Катя беременна.
Говорить, о полном завершении истории не стоит, ведь создатели продолжили рассказ в спин-оффе «Отель Элеон». Кроме того, вышло несколько полнометражных фильмов.
Саша + Маша
Олды вспомнят легендарный сериал «Саша + Маша». Целых 123 серии нам показывали историю влюбленной пары: обоим слегка за 30, они давно живут вместе, но все еще не женаты. Саша и Маша моментально стали любимцами публики, ведь они показывали обычную жизнь обычной пары без лишнего драматизма и чрезмерной пошлости. Однако немногие зрители помнят, чем завершилась их история.
А закончилась она так: главные герои наконец-то сыграли свадьбу и удочерили девочку. А уже потом узнали, что Маша беременна. Такой сюрприз создатели проекта приберегли на финал.
Бедная Настя
Исторический сериал «Бедная Настя» приковал к экранам миллионы зрителей, а исполнители главных ролей прославились на всю страну. На протяжении 127 серий мы все, затаив дыхание, наблюдали за злоключениями крепостной сироты Анны (Анастасии), чтобы в финале, наконец, раскрыть ее тайну. Девушка оказалась не простолюдинкой, а дочерью князя Петра Долгорукого. Как раз незадолго до этого, Анна, забрав Владимира Корфа из тюрьмы, наконец-то призналась в любви, а он обозвал ее «глупенькой», подчеркнув этим, что девушка гораздо лучше проживет без него. Однако, обретя заслуженный статус в обществе, Анна все же вышла замуж за Владимира.
Поскольку в проекте было очень много второстепенных персонажей, напомним, чем завершились их истории: старшая дочь Петра Долгорукого Лиза вышла замуж за Михаила Репнина, интригана и вора; управляющего поместьем Карла Модестовича Шуллера, прогнали взашей; княгиня Мария Долгорукая раскаялась в своих злодеяниях и собралась уходить в монастырь; мошенник и предводитель уездного дворянства Андрей Забалуев отправился в тюрьму, а интриганка Ольга Калиновская — в Польшу.
Физрук
Не самый длинный из нашего списка телепроект, всего 77 серий, заканчивается совсем не так, как ожидали зрители. Главный герой Фома знакомится со своим биологическим отцом — художником драматического театра, но тот скоропостижно умирает прямо на сцене. Софья, которой нравится Фома, признается, что ее сын Петя — его сводный брат.
В финальных сериях герой все-таки открывает Софье свои чувства и они втроем уезжают в Москву, чтобы начать новую жизнь. Кстати, официально сериал продляли еще на один сезон, однако в 2021 году сценарист шоу сообщил о заморозке проекта на неопределенный срок
Воронины
Проект «Воронины» просуществовал на экранах 24 сезона и длился 552 серии. В финале Вера и Костя Воронины отправились на отдых в Сочи вместе с семьей. Неожиданно Косте предложили повышение по работе с переездом из Москвы в Санкт-Петербург. Костя сообщил маме, что переезжает, а она взяла и в сердцах спихнула героя в воду, когда оказалось, что с собой он ее не зовет.
В конце последнего эпизода показали московскую квартиру Кости и Веры. Выяснилось, что герои не уехали в Питер. Главному герою дали повышение, но руководить подчиненными Костя смог удаленно.