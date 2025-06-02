Чем закончились сериалы, которые тянулись целую вечность

У этого сериала 365 серий, как дней в году, а финальная разворачивается как раз в новогоднюю ночь. Незадолго до этого отец семейства Гена и его безработная супруга Даша решили пожить отдельно. Однако в финале сериала, 31 декабря, все семейство по чистой случайности собирается на крыше дома, где они оказываются заперты на морозе, но зато вместе.

Итог: Букины не развелись, но потом продюсеры решили оставить финал открытым, чтобы каждый решил сам, будут ли Букины дальше счастливы вместе или все же по отдельности. В декабре 2023 года вышло продолжение этого сериала — «Букины» — действие которого начинается через 10 лет после завершения 6 сезона.